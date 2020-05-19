Экономика
Газета.RuВласти подготовили общенациональный план по восстановлению экономики
Власти подготовили общенациональный план по восстановлению экономики страны после пандемии коронавируса, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свои источники. Реанимировать российскую экономику, согласно плану, будут в три этапа в период до конца 2021 года.
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с чего всё началось
В секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова отказались комментировать ход работы над планом. Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин поручил правительству России к 1 июня представить общенациональный план действий по восстановлению и росту экономики, занятости и доходов населения.Интерфакс08:04
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