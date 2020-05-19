В секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова отказались комментировать ход работы над планом. Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин поручил правительству России к 1 июня представить общенациональный план действий по восстановлению и росту экономики, занятости и доходов населения.

с чего всё началось

Власти подготовили общенациональный план по восстановлению экономики страны после пандемии коронавируса, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свои источники. Реанимировать российскую экономику, согласно плану, будут в три этапа в период до конца 2021 года.

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