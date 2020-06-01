Политика
REGNUMПравительство подготовило план восстановления экономики России
Москва, 1 июня 2020, 11:26 — REGNUM Правительство РФ подготовило план восстановления экономики страны. Об этом 1 июня сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Читать в источнике
Оценить693
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 18:43, Ашберн
Музыка
Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Evo-rus.com вчера в 13:44
Общество
В институте Минобороны РФ испытали вакцину от коронавируса
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны к концу июля завершат все клинические испытания вакцины против COVID-19, сообщил в среду начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич в интервью газете "Красная звезда".
РИА Новости 17:06
Авто
BMW официально представила новое купе BMW 4-Series
С некоторых точек зрения новый BMW 4-Series выглядит великолепно.
SpeedMe 12:53
Общество
В России предложили ввести новый штраф для водителей — 50 000 рублей
В Сети появилась информация о том, что в нашей стране было предложено ввести новый штраф для водителей.
32CARS.ru 14:25
Футбол
Опубликован календарь чемпионата России по футболу
Матчи чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги возобновятся 19 июня.
BFM.ru 13:50
Общество
Гидрометцентр назвал сроки возвращения летней погоды
Ранее Вильфанд сообщал РБК, что во второй половине четверга в Москве столбик термометра уже будет показывать 20-22 градуса, выглянет солнце.
РБК 18:35
Общество
Владелец русского ресторана в США рассказал о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 16:30
Происшествия
В Норильске введен режим ЧС из-за крупной утечки нефтепродуктов
В городе Норильск Красноярского края введен режим ЧС из-за техногенной аварии на местной ТЭЦ, случившейся 29 мая.
Российская газета вчера в 06:56
Общество
Юрий Дудь выпустил фильм о Камчатке
Российский журналист и блогер Юрий Дудь опубликовал новый документальный фильм на своём YouTube-канале.
News.ru 09:03
Политика
Трамп поблагодарил самого себя за подавление протестов в США
Президент США Дональд Трамп поблагодарил самого себя за подавление протестов в некоторых города страны минувшей ночью.
Piter.tv 11:12
Общество
В Москве опубликованы графики отключения горячей воды
Запущен информационный сервис о сроках профилактических работ на сетях горячего водоснабжения в Москве, сообщили в пресс-службе ПАО "МОЭК".
Интерфакс 11:08
Общество
Глава ДИТ Москвы пояснил свои слова о начале пандемии коронавируса
Руководитель департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко пояснил, что в январе сотрудники департамента начали проработку технических решений в связи с борьбой против пандемии коронавируса, а первый официальный случай заболевания в столице был зафиксирован в марте.
РИА Новости 15:01
Экономика
Путин одобрил применение плана восстановления экономики
Президент России Владимир Путин во вторник, 2 июня, одобрил применение плана по восстановлению экономики страны.
Известия 08:01
Общество
В России изменили правила для автомобильных номеров
Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru 10:05
Здоровье
Никитин поручил главам «дачных районов» усилить борьбу с коронавирусом
Отдельно поручаю Минздраву совместно с руководством районов определить меры по реагированию на сложившуюся обстановку, — заявил Глеб Никитин.
Нижний Новгород on-line 05:33
Происшествия
СК начал проверку по факту гибели уральца при задержании
Следственное управление СК РФ по Свердловской области проводит доследственную проверку по факту гибели местного жителя при задержании росгвардейцами.
Известия 08:33
Общество
На Колыме зарегистрировали два новых очага распространения COVID-19
Два новых крупных очага распространения COVID-19 зарегистрировали в детском саду и в доме ребёнка в Магаданской области, сообщил на своей странице в Instagram губернатор Сергей Носов.
РИА Новости 17:44
Шоу-бизнес
Константин Богомолов опубликовал фото обнаженной Ксении Собчак
Константин Богомолов и Ксения Собчак после своей свадьбы в пятницу 13 считаются одной из самых эпатажных пар.
Uznayvse.ru вчера в 13:31
Кино
Режиссер «Властелина колец» объяснил происхождение мема с Боромиром
Режиссер трилогии "Властелин колец" Питер Джексон рассказал, как снималась сцена, в ходе которой Боромир произносит фразу "Нельзя просто так взять и войти в Мордор", впоследствии ставшую мемом, сообщает Mashable.
Газета.Ru вчера в 03:41
Космос
Новости Китая, утро: новые ракеты и странные угрозы Вашингтона
«Чанчжэн-11» до сих пор являлась единственной твердотопливной ракетой-носителем среди всех «Великих походов», так переводится название самой широкой и популярной линейки китайских ракет.
ЭКД вчера в 00:18
Общество
Мишустин поручил проверить влияние указов Собянина на права граждан
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК 16:25
Экономика
Код дохода в платежках с 1 июня 2020 года
Код 2 проставляется в платежках при выплате: алиментов; суточных; компенсаций по ТК РФ; декретных и детских пособий; других доходов, перечисленных в ч. 1 ст. 101 Закона № 229-ФЗ за исключением п. 1 и 4 ч. 1 ст. 101 Закона № 229-ФЗ.
Бухгалтерия.ру 09:02
Авто
Бренд Haval показал новый кроссовер H5
Новый внедорожник Haval, ранее считавшийся преемником нынешнего «рамника» H5, рассекречен на официальных изображениях.
Автоновости дня 01:02
Происшествия
В Миннесоте начали расследовать случаи расизма среди полицейских
Миннеаполис, США, 3 июня 2020, 01:23 — REGNUM Департамент по защите прав человека американского штата Миннесота начал расследование случаев проявления расизма среди сотрудников правоохранительных органов, заявил губернатор штата Тим Уолз на своей странице в Twitter.
REGNUM 18:23
Политика
Артисты и общественные деятели зачитали преамбулу Конституции для RT
Телеканал RT опубликовал видео, в котором российские артисты и общественные деятели зачитали преамбулу Конституции России.
Реальное время 04:58
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Напомним, в рамках контакта НАСА и «Роскосмоса», с 2011 года астронавтов доставляет на МКС только российские пилотируемые космические корабли серии «Союз».
Национальная служба новостей 31 мая в 10:44
Футбол
«Химки» готовятся изменить юридическое лицо и остаться в Олимп-ФНЛ
Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что клуб "Химки" поменяет юридическое лицо.
Газета.Ru 15:44
Общество
Парикмахерские в Подмосковье откроются 3 июня
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о снятии запрета на работу салонов красоты, соляриев, саун, бань, СПА-салонов, косметических и массажных салонов.
Инфопортал Зеленограда 04:57
Политика
ЦИК заявил о невозможности агитации за и против поправок в Конституцию
Закон о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию не предусматривает агитацию за или против, заявила РБК член Центризбиркома Майя Гришина.
Ведомости 13:44
Происшествия
По Парижу прокатилась волна беспорядков
По данным полиции, в акции протеста принимают участие около 20 тысяч манифестантов.
Вести.Ru 16:15