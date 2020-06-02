Политика
REGNUMПравительство подготовило план восстановления экономики России
Москва, 1 июня 2020, 11:26 — REGNUM Правительство РФ подготовило план восстановления экономики страны. Об этом 1 июня сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
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Путин и Мишустин обсудят общенациональный план восстановления экономики
Московский Комсомолецвчера в 17:24
Мишустин: кабмин представит 1 июня в Кремль национальный план восстановления экономики
Будущее России. Национальные проектывчера в 03:55
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Гаджеты
Поворотный телевизор Samsung The Sero поступил в продажу в России
Компания Samsung объявила о старте продаж на территории России нового телевизора The Sero, который был представлен в апреле 2020 года.
Деловое.ТВ вчера в 10:20
Общество
Роспотребнадзор сообщил о видах мошенничества в период пандемии
Роспотребнадзор рассказал о видах мошенничестве в период эпидемии коронавируса и дал рекомендации, как не стать жертвой злоумышленников.
РБК 00:12
Политика
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
Энергетика
Премия российской нефти к цене Brent достигла рекорда с 1990 года
Премия нефти российской марки Urals к цене североморской Brent достигла рекорда за всю историю наблюдений с 1990 года: 2,3 доллара в Северо-Западной Европе и 2,8 доллара - в Южной Европе, сообщает международное ценовое агентство Argus.
РИА Новости вчера в 15:22
Общество
Фыркал и пыхтел: астронавт Бенкен описал полет на Crew Dragon
Астронавт NASA Боб Бенкен после прибытия на Международную космическую станцию (МКС) поделился своими ощущениями при первом пилотируемом полете Crew Dragon.
РЕН ТВ 31 мая в 16:33
Политика
Путин уволил главу МВД Новосибирской области Юрия Стерликова
Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении начальника ГУ МВД по Новосибирской области генерал-лейтенанта полиции Юрия Стерликова.
АиФ Новосибирск вчера в 23:36
Космос
Мощнейшая за три года вспышка зафиксирована на Солнце
Известия вчера в 14:47
Общество
В Кузбассе за сутки выявили 27 случаев коронавируса
Заражение коронавирусом за последние сутки выявлено еще у 27 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:11
Армия и оружие
Украина представила фантастический план по обновлению ВВС до 2035 года
Украинская власть представила фантастический план по обновлению ВВС до 2035 года.
Evo-rus.com вчера в 16:20
Финансы
Оценено влияние беспорядков в США на курсы валют
Беспорядки в США, которые начались в стране после смерти чернокожего мужчины Джорджа Флойда, не окажут значимого влияния на курсы валют.
Lenta.ru вчера в 23:46
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском 31 мая в 20:15
Технологии
Avito и ЦИАН подключают новый способ идентификации пользователей
Avito и ЦИАН подключают новый способ идентификации пользователей Сайты объявлений Avito, «Авто.ру», ЦИАН и другие в рамках эксперимента с правительством смогут подключиться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг.
Коммерсантъ вчера в 18:02
Общество
Семьи начали получать новые выплаты на детей
В России семьи в связи с коронавирусом с 1 июня начали получать три новые выплаты на детей, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 08:31
Футбол
Болельщики признали стадион «Краснодара» лучшим в РПЛ
Советский спорт вчера в 10:36
Происшествия
В США впервые за 25 лет из-за беспорядков закрыли федеральные тюрьмы
Впервые за 25 лет в США закрыли федеральные тюрьмы. Это связано со вспыхнувшими после событий в Миннеаполисе беспорядками.
Российская газета 00:00
Общество
В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом.
РБК вчера в 09:37
Общество
Мэр Екатеринбурга и депутаты гордумы отчитались о доходах
Областная газета вчера в 23:11
Происшествия
В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива
Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Норильске Красноярского края после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3.
RT на русском вчера в 07:01
Футбол
Черчесов прокомментировал уход Сёмина из «Локомотива»
«Локомотив» всегда был на лидирующих позициях под руководством Сёмина, а без него клуб превращался в середняка.
ГЛАС.RU вчера в 21:30
Происшествия
Овечкин обратился к жителям США из-за массовых беспорядков
Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин высказался о беспорядках в США, которые были вызваны гибелью Джорджа Флойда.
Газета.Ru вчера в 23:10
Кино
Актеры из «Властелина колец» приняли участие в новом шоу
Известные актеры трилогии Питера Джексона "Властелин колец", созданной по мотивам одноименного романа Дж. Р. Р. Толкина, снова встретились в рамках онлайн-шоу актера Джоша Гада "Reunited apart".
NewInform вчера в 02:40
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно обрело нового владельца
Являющееся главным кандидатом на достройку газопровода "Северный поток - 2" судно "Академик Черский" сменило владельца и теперь принадлежит самарскому фонду, выяснило принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 18:44
Экономика
Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян
Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы ниже пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
Lenta.ru вчера в 18:48
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве девочки в Красноярском крае
В Красноярском крае задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки. Об этом 1 июня «РИА Новости» рассказали в краевом главке МВД.
Известия вчера в 22:02
Политика
Маск ответил на шутку Рогозина про «батут»
Известия 30 мая в 23:10
Происшествия
Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве
Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.
РБК вчера в 06:28
Общество
Надпись «Путин вор» выложили на сопке в Забайкалье
В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет.
Snob.ru вчера в 07:43
Происшествия
СК предъявил обвинение главе алтайского Славгорода
Следователи предъявили обвинение по делу о получении взятки в особо крупном размере главе алтайского Славгорода, он отправлен под домашний арест, сообщает СК России на странице в YouTube.
РИА Новости вчера в 04:53
Происшествия
В Манхэттене протестующие разграбили магазины
Участники протестов, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, как только стемнело, разграбили ряд магазинов на Манхэттене, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 23:32
Происшествия
В США арестовали водителя грузовика, пытавшегося проехать через толпу
Миннеаполис, США, 1 июня 2020, 03:33 — REGNUM Водитель грузового автомобиля, который пытался проехать через толпу демонстрантов в американском городе Миннеаполис, задержан полицейскими, 31 мая сообщается на странице в Twitter городского департамента общественной безопасности.
REGNUM 31 мая в 20:33