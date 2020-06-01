Политика
REGNUMПравительство подготовило план восстановления экономики России
Москва, 1 июня 2020, 11:26 — REGNUM Правительство РФ подготовило план восстановления экономики страны. Об этом 1 июня сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
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Происшествия
В Екатеринбурге Росгвардия штурмом взяла квартиру похитителя обоев
Вечерние Ведомости вчера в 03:23
Общество
Защитник русского ресторана в США снял погромщиков на видео
Владелец ресторана русской кухни Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян снял видео о том, как он защищал ресторан от погромщиков и протестующих.
РИА Новости 14:43
Общество
Собянин надеется, что вакцина от коронавируса появится в Москве осенью
Мэр Москвы Сергей Собянин надеется, что столица получит первые партии вакцины от коронавирусной инфекции осенью текущего года.
ТАСС 13:57
Общество
В Москве появился сервис с графиком отключения горячей воды
В Москве начал работать информационный сервис, на котором размещён график отключения горячей воды.
RT на русском 13:08
Энергетика
«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG
"Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG.
Интерфакс 11:48
Футбол
«Химки» прекратят своё существование в нынешнем виде
«Химки» в ближайшее время перестанут существовать в нынешнем виде.
Metaratings 12:36
Общество
Роспотребнадзор поставил крест на туристическом сезоне в Петербурге
По словам Башкетовой, Москва, в отличие от Санкт-Петербурга, успешно вышла на плато, поэтому торговым центрам было разрешено там работать.
Evo-rus.com 14:44
Здоровье
Стать дворниками и уборщиками предложили врачам российской клиники
Стать дворниками и уборщиками предложили медицинским работникам российской клиники. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 11:24
Общество
Глава ДИТ Москвы пояснил свои слова о начале пандемии коронавируса
Руководитель департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко пояснил, что в январе сотрудники департамента начали проработку технических решений в связи с борьбой против пандемии коронавируса, а первый официальный случай заболевания в столице был зафиксирован в марте.
РИА Новости 15:01
Кино
Крис Эванс больше не вернется к роли Капитана Америки
Крис Эванс с 2011 года играл роль Капитана Америки. Последнее его появление было в финале серии фильмов о Мстителях.
Слово и Дело 10:34
Шоу-бизнес
Юлия Савичева винит себя в потере ребенка
Экспресс газета 01:24
Общество
Для россиян разработали вакцину от коронавируса в виде йогурта
Ранее учёные сообщали, что вакцина может быть в виде капель для носа.
ВашГород.ру 04:54
Общество
В России изменили правила для автомобильных номеров
Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru 10:05
Шоу-бизнес
Парень Бузовой похвастался покупками в ЦУМе на миллион
Блогер Давид Манукян, который встречается с телеведущей Ольгой Бузовой потратил миллион рублей на покупку дорогой одежды.
Телеканал 360° вчера в 19:52
Происшествия
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
ТАСС 03:39
Политика
Сыровара Сироту покоробили слова Навального в адрес ветерана войны
Сыровара Олега Сироту, который снялся в ролике RT о поправках в Конституцию, не задели оскорбления оппозиционера Алексея Навального, по словам фермера, его покоробили высказывания в адрес других участников видео - ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и врача-кардиохирурга Лео Бокерии.
РИА Новости 11:54
Происшествия
В Мурманской области обрушился железнодорожный мост через реку Кола
Ранее, 31 мая, пресс-служба администрации Кольского района заявила о прекращении пассажирского и грузового движения через мост из-за того, что водой из реки Кола подмыло опору этого железнодорожного моста.
РБК вчера в 10:03
Происшествия
СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии
Стало известно, что в Чувашии был предотвращен теракт. Об этом сообщает сайт Следственного комитета России по Чувашской Республике.
Газета.Ru 09:30
Общество
Роспотребнадзор высказался против ваучеров от авиакомпаний
Заместитель руководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов раскритиковал проект Минтранса о легализации ваучеров, которые планировали выдавать в качестве компенсации за отмененные авиарейсы.
ФедералПресс 12:22
Путешествия
Туристы отказываются от отдыха в Сочи из-за справок об отсутствии коронавируса
Среди прочего ведомство обязало здравницы спрашивать у туристов справки об отсутствии коронавируса, выданные не позднее, чем за 48 часов, а также справки об отсутствии контактов с зараженными.
Интерфакс 08:49
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в понедельник, 1 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 01:24
Музыка
Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Evo-rus.com вчера в 13:44
Политика
Путин поддержит губернатора Тамбовской области на выборах
Моя Москва.онлайн 09:25
Армия и оружие
В России определили условия применения ядерного оружия
Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.
Газета.Ru 11:54
Общество
Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца
Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
Армия и оружие
Применение бетонобойной штурмовой бомбы показали на видео
В Сети появилось видео, демонстрирующее сброс истребителем-бомбардировщиком Су-34 штурмовой бетонобойной бомбы БетАБ-500 ШП.
Российская газета 06:08
Общество
Кинотеатры в России начнут открываться в середине июля
«Зрители очень соскучились по кино, и кинотеатры начнут открываться с середины июля», – заявил он.
Ведомости 06:22