Москва, 1 июня 2020, 11:26 — REGNUM Правительство РФ подготовило план восстановления экономики страны. Об этом 1 июня сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

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Происшествия В Мурманской области обрушился железнодорожный мост через реку Кола Ранее, 31 мая, пресс-служба администрации Кольского района заявила о прекращении пассажирского и грузового движения через мост из-за того, что водой из реки Кола подмыло опору этого железнодорожного моста. 1K

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Путешествия Туристы отказываются от отдыха в Сочи из-за справок об отсутствии коронавируса Среди прочего ведомство обязало здравницы спрашивать у туристов справки об отсутствии коронавируса, выданные не позднее, чем за 48 часов, а также справки об отсутствии контактов с зараженными. 229

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