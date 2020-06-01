Политика

REGNUMREGNUMПравительство подготовило план восстановления экономики России

Москва, 1 июня 2020, 11:26 — REGNUM Правительство РФ подготовило план восстановления экономики страны. Об этом 1 июня сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
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Путин ознакомился с планом восстановления экономики

РИА Новости07:32

Путин обсудит с Мишустиным план восстановления экономики 2 июня

Rambler News Serviceвчера в 06:31

Правительство готовит общенациональный план по восстановлению экономики

Вести.Ru31 мая в 14:37

Мишустин представит план восстановления экономики Путину 2 июня

Коммерсантъвчера в 05:38

Мишустин: власти должны добиться экономического роста в РФ

News.ruвчера в 05:59

Кабмин представит в Кремль план восстановления экономики 1 июня

РЕН ТВвчера в 03:46

Путин и Мишустин завтра обсудят план по спасению экономики РФ

URA.Ruвчера в 06:27
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Происшествия

В Екатеринбурге Росгвардия штурмом взяла квартиру похитителя обоев

Вечерние Ведомости вчера в 03:23
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Общество

Защитник русского ресторана в США снял погромщиков на видео

Владелец ресторана русской кухни Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян снял видео о том, как он защищал ресторан от погромщиков и протестующих.
РИА Новости 14:43
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Общество

Собянин надеется, что вакцина от коронавируса появится в Москве осенью

Мэр Москвы Сергей Собянин надеется, что столица получит первые партии вакцины от коронавирусной инфекции осенью текущего года.
ТАСС 13:57
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Общество

В Москве появился сервис с графиком отключения горячей воды

В Москве начал работать информационный сервис, на котором размещён график отключения горячей воды.
RT на русском 13:08
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Энергетика

«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG

"Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG.
Интерфакс 11:48
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Происшествия

В США от рук полиции пострадала российская журналистка и продюсер

REGNUM 09:39
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Футбол

«Химки» прекратят своё существование в нынешнем виде

«Химки» в ближайшее время перестанут существовать в нынешнем виде.
Metaratings 12:36
Общество

Роспотребнадзор поставил крест на туристическом сезоне в Петербурге

По словам Башкетовой, Москва, в отличие от Санкт-Петербурга, успешно вышла на плато, поэтому торговым центрам было разрешено там работать.
Evo-rus.com 14:44
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Здоровье

Стать дворниками и уборщиками предложили врачам российской клиники

Стать дворниками и уборщиками предложили медицинским работникам российской клиники. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 11:24
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Происшествия

В Липецке при пожаре квартиры на 13-м этаже погибла женщина

Kursk.com 12:25
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Общество

Глава ДИТ Москвы пояснил свои слова о начале пандемии коронавируса

Руководитель департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко пояснил, что в январе сотрудники департамента начали проработку технических решений в связи с борьбой против пандемии коронавируса, а первый официальный случай заболевания в столице был зафиксирован в марте.
РИА Новости 15:01
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Кино

Крис Эванс больше не вернется к роли Капитана Америки

Крис Эванс с 2011 года играл роль Капитана Америки. Последнее его появление было в финале серии фильмов о Мстителях.
Слово и Дело 10:34
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Шоу-бизнес

Юлия Савичева винит себя в потере ребенка

Экспресс газета 01:24
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Общество

Для россиян разработали вакцину от коронавируса в виде йогурта

Ранее учёные сообщали, что вакцина может быть в виде капель для носа.
ВашГород.ру 04:54
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Общество

В России изменили правила для автомобильных номеров

Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru 10:05
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Шоу-бизнес

Парень Бузовой похвастался покупками в ЦУМе на миллион

Блогер Давид Манукян, который встречается с телеведущей Ольгой Бузовой потратил миллион рублей на покупку дорогой одежды.
Телеканал 360° вчера в 19:52
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Происшествия

В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки

В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
ТАСС 03:39
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Политика

Сыровара Сироту покоробили слова Навального в адрес ветерана войны

Сыровара Олега Сироту, который снялся в ролике RT о поправках в Конституцию, не задели оскорбления оппозиционера Алексея Навального, по словам фермера, его покоробили высказывания в адрес других участников видео - ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и врача-кардиохирурга Лео Бокерии.
РИА Новости 11:54
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Происшествия

В Мурманской области обрушился железнодорожный мост через реку Кола

Ранее, 31 мая, пресс-служба администрации Кольского района заявила о прекращении пассажирского и грузового движения через мост из-за того, что водой из реки Кола подмыло опору этого железнодорожного моста.
РБК вчера в 10:03
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Происшествия

СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии

Стало известно, что в Чувашии был предотвращен теракт. Об этом сообщает сайт Следственного комитета России по Чувашской Республике.
Газета.Ru 09:30
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Политика

Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира

REGNUM 05:33
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Общество

Роспотребнадзор высказался против ваучеров от авиакомпаний

Заместитель руководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов раскритиковал проект Минтранса о легализации ваучеров, которые планировали выдавать в качестве компенсации за отмененные авиарейсы.
ФедералПресс 12:22
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Путешествия

Туристы отказываются от отдыха в Сочи из-за справок об отсутствии коронавируса

Среди прочего ведомство обязало здравницы спрашивать у туристов справки об отсутствии коронавируса, выданные не позднее, чем за 48 часов, а также справки об отсутствии контактов с зараженными.
Интерфакс 08:49
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в понедельник, 1 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 01:24
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Музыка

Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»

Evo-rus.com вчера в 13:44
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Политика

Путин поддержит губернатора Тамбовской области на выборах

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Армия и оружие

В России определили условия применения ядерного оружия

Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.
Газета.Ru 11:54
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Общество

Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца

Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
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Армия и оружие

Применение бетонобойной штурмовой бомбы показали на видео

В Сети появилось видео, демонстрирующее сброс истребителем-бомбардировщиком Су-34 штурмовой бетонобойной бомбы БетАБ-500 ШП.
Российская газета 06:08
Общество

Кинотеатры в России начнут открываться в середине июля

«Зрители очень соскучились по кино, и кинотеатры начнут открываться с середины июля», – заявил он.
Ведомости 06:22
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. 30 апреля 2020 стало известно, что он болен COVID-19. Временно исполняющим обязанности председателя правительства РФ был назначен Андрей Рэмович Белоусов, 19 мая Мишустин вернулся к работе.
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