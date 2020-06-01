Москва, 1 июня 2020, 11:26 — REGNUM Правительство РФ подготовило план восстановления экономики страны. Об этом 1 июня сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Шоу-бизнес Возлюбленный Бузовой купил одежду почти на один миллион рублей Популярный блогер Дава рассказал в своих Instagram историях о том, что недавно закупился в ЦУМе почти на один миллион рублей. 41

Шоу-бизнес Охлобыстин отбрил Пригожина за защиту «артистов без трусов» «Не уподобляйтесь братья и сестры плохим людям, уподобляйтесь хорошим!», — призывал актер и бывший священник Иван Охлобыстин в опубликованном 1 июня посте соцсети Instagram, комментируя скандал вокруг продюсера Иосифа Пригожина. 9

Общество Владелец русского ресторана в США сообщил о защите от протестующих Владелец ресторана русской кухни Pushkin в американском городе Сан-Диего (штат Калифорния) рассказал в Instagram, как вместе с сотрудниками и друзьями защищает свой бизнес от участников беспорядков. 1,1K

Общество В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса Министерство обороны России для проверки безопасности и эффективности вакцины от коронавируса отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса. 1,6K

Происшествия В Росгвардии объяснили смерть мужчины во время задержания на Урале По сообщению Росгвардии, спецназ привлекли для задержания ранее судимого за незаконный оборот наркотиков местного жителя, который угрожал ножом персоналу торговой точки (по этому факту возбуждено уголовное дело по ст. 162 ч.2 УК РФ). 547

Здоровье В Смоленске обсудили поэтапное снятие ограничительных мер Пятнадцатого июня истекает срок действия внесенных в указ губернатора изменений, и на совещании обсудили, сможет ли область выйти на ключевые показатели, необходимые для снятия ограничений на первом этапе – коэффициент распространения инфекции меньше единицы и наличие свободного коечного фонда для больных COVID-19 в размере 50 процентов от определенного Минздравом показателя. 8

Экономика Эксперты ВШЭ оценили падение реальных доходов россиян за квартал в 18% Падение реальных располагаемых денежных доходов россиян во втором квартале 2020 года даже с учетом реализации антикризисных мер поддержки населения может составить 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из оценки института «Центр развития» НИУ ВШЭ (.pdf).

Экономика ФБК нашел у председателя Мосгордумы незадекларированные 870 млн рублей Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова незадекларированный доход в 870 млн рублей. 5

Общество В Подмосковье возобновляют работу салоны красоты Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился с 3 июня открыть салоны красоты, спа-салоны, солярии, сауны и бани в помещениях площадью до 400 кв. м и с отдельным входом. 132

Общество В Москве за сутки скончался 71 пациент с коронавирусом В Москве за прошедшие сутки скончался еще 71 пациент с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб. 442

Политика Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира Москва, 2 июня 2020, 12:33 — REGNUM Россия пригласила поучаствовать в параде Победы 24 июня парадные расчеты 19 стран мира, заявил 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу. 1K