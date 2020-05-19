Экономика
Вечерний Санкт-ПетербургПравительство подготовило план восстановления российской экономики
Согласно документу, имеющемуся в распоряжении журналистов, план спасения экономики Российской Федерации предусматривает три этапа, которые растянутся до конца следующего года. Этап первый — стадия АДАПТАЦИИ.
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с чего всё началось
В секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова отказались комментировать ход работы над планом. Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин поручил правительству России к 1 июня представить общенациональный план действий по восстановлению и росту экономики, занятости и доходов населения.Интерфакс08:04
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Автоматически обработаны 7193 источника, обновлено в 18:21, Ашберн
Общество
Сменился глава завода-производителя аппаратов ИВЛ «Авента-М»
На «Уральском приборостроительном заводе» (УПЗ), который является производителем аппаратов ИВЛ «Авента-М», сменилось руководство – новым временным гендиректором назначен Александр Морозов.
Взгляд.ру вчера в 09:29
Экономика
Россиянам дали советы по избавлению от долгов
Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
Lenta.ru 17 мая в 22:45
Экономика
Господдержку в условиях пандемии смогли получить 10% компаний
В секторе МСП показатели несколько выше: одна из десяти компаний получила хотя бы одну меру поддержки, две из десяти — в процессе получения, семь из десяти рассчитывают ею воспользоваться.
РБК 11:07
Общество
В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
Фигурное катание
Фигуристка Загитова показала, что ей подарили на день рождения
Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова пожелала Загитовой счастливой жизни в день её рождения.
RT на русском вчера в 11:45
Экономика
Номинальный ВВП России в апреле упал на 28%
В нерабочем апреле номинальный ВВП России (рассчитывается в текущих, а не сопоставимых ценах) составил 6,3 трлн рублей, что на 28% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.
Новая газета 01:39
Общество
Ростуризм объявил о начале поэтапного выхода из ограничений с 1 июня
Туристический сектор в ряде регионов России начнёт поэтапный выход из режима ограничений с 1 июня.
RT на русском 17:19
Технологии
Microsoft объявила о создании суперкомпьютера для компании Илона Маска
Создание суперкомпьютера произведено эксклюзивно, а заказчиком разработки стала некоммерческая исследовательская организация OpenAI, основали которую руководитель SpaceX Илон Маск и экс-глава венчурного фонда Y Combinato Сэм Альтман.
RuNews24.ru 15:07
Здоровье
В Саратове родилась девочка с коронавирусом
В Саратове у женщины, заразившейся коронавирусом, родилась девочка, у которой тоже подтвердился COVID-19, пишет РИА "Новости" со ссылкой на министра здравоохранения региона Олега Костина.
Газета.Ru 15:06
Политика
Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу
Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге.
Коммерсантъ 18:02
Шоу-бизнес
Анна Семенович показала архивные фото
Анна Семенович всегда старается публиковать в соцсетях свои настоящие фото и игнорирует нападки хейтеров, которым что-то не нравится.
RuNews24.ru 14:33
Политика
Палестина расторгает все соглашения с Израилем и США
Палестина приняла решение о расторжении всех договоренностей с США и Израилем в связи с намерениями израильского правительства присоединить палестинские земли.
Вести.Ru 16:45
Общество
Медсестра в Туле пришла на работу в бикини
Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла на работу в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
Газета.Ru 17:54
Здоровье
СМИ назвали число умерших в России от коронавируса медиков
В России от коронавируса умерли не менее 186 медработников.
РБК 11:07
Политика
Трамп назвал условия продолжения финансирования ВОЗ
Президент США Дональд Трамп направил директору Всемирной организации здравоохранения Тедросу Гебрейесусу письмо в котором указаны условия продолжения финансирования ВОЗ, сообщают Известия .
ИжевскИнфо.РУ 02:41
Религия
Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией
Краснодарские известия 02:00
Футбол
«Барселона» проведет остаток игр чемпионата Испании на «Камп Ноу»
"Барселона" проведет остаток игр чемпионата Испании на стадионе "Камп Ноу". Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Газета.Ru 05:58
Наука
Пандемию коронавируса может остановить лекарство из Китая
Ученые из лаборатории Пекинского университета разрабатывают новое лекарство против коронавируса на основе антител.
ToDay News Ufa 05:05
Происшествия
В Рязани полиция пресекла подпольный концерт в баре
В Рязани полиция обнаружила подпольный концерт в баре, где находились около 50 человек, нарушая самоизоляцию, пишет УМВД по региону.
Газета.Ru 14:28
Гаджеты
AMD пошла на попятную: платам на B450 и X470 прикрутят поддержку Zen 3
Во время презентации чипсета AMD B550 компания AMD представила слайд, которым явно дала понять, что с процессорами на базе Zen 3 будут совместимы только материнские платы на базе AMD B550 и X570, тогда как более старые чипсеты такой совместимости не предоставят.
3DNews 13:43
Происшествия
СКР возбудил первое уголовное дело из-за невыплаты компенсаций медикам
Управление Следственного комитета по Краснодарскому краю возбудило первое уголовное дело из-за невыплаты компенсаций медицинскому персоналу за работу в условиях коронавирусной инфекции COVID-19, сообщается на сайте ведомства.
Ведомости 11:46
Гаджеты
Обнародован список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 12
Первый этап стартует с июня и в этой волне окажутся смартфоны Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9T, Xiaomi Mi 9T Pro, Redmi K20 и Redmi K20 Pro.
Astera 09:46
Общество
Президент «Анжи» рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане
Президент махачкалинского "Анжи" Осман Кадиев рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане, передает Sport24.
Газета.Ru 15:30
Финансы
Курс рубля начал расти по отношению к доллару и евро
Курс рубля начал расти по отношению к доллару и евро. Об этом говорят данные после открытия Московской биржи.
Piter.tv вчера в 03:49
Общество
Собянин назвал дату открытия МФЦ в Москве
В Москве с понедельника, 25 мая, откроют МФЦ, заявил мэр столицы Сергей Собянин, предает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:15
Происшествия
Пропавшего в Кировской области четырехлетнего мальчика нашли живым
Четырехлетнего мальчика, пропавшего накануне в Кировской области, нашли живым спустя почти двое суток поисков, сообщили РИА Новости в региональном отделении поискового отряда "Лиза Алерт".
РИА Новости 10:40
Политика
КНР и РФ усиливают научно-техническое сотрудничество в борьбе с эпидемией коронавируса
Сунь Цзянь – начальник отдела по науке и технологиям посольства КНР в РФ – заявил, что эксперты научно-технической индустрии Китая и России делятся информацией о COVID-19.
Свободная Пресса 18:10
Политика
Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что выступает за прямой диалог с Москвой и была бы готова встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным, если переговоры будут иметь смысл, но "на сегодня такой ситуации нет".
РИА Новости 17:19
Футбол
Капелло: Роналдо создал мне больше всего проблем
Газета.Ru 17:50