В секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова отказались комментировать ход работы над планом. Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин поручил правительству России к 1 июня представить общенациональный план действий по восстановлению и росту экономики, занятости и доходов населения.

с чего всё началось

Согласно документу, имеющемуся в распоряжении журналистов, план спасения экономики Российской Федерации предусматривает три этапа, которые растянутся до конца следующего года. Этап первый — стадия АДАПТАЦИИ.

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