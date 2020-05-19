Экономика

Вечерний Санкт-ПетербургВечерний Санкт-ПетербургПравительство подготовило план восстановления российской экономики

Согласно документу, имеющемуся в распоряжении журналистов, план спасения экономики Российской Федерации предусматривает три этапа, которые растянутся до конца следующего года. Этап первый — стадия АДАПТАЦИИ.
Читать в источнике
Комментировать751
с чего всё началось

Власти подготовили трехэтапный план восстановления экономики РФ до 2021 года

В секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова отказались комментировать ход работы над планом. Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин поручил правительству России к 1 июня представить общенациональный план действий по восстановлению и росту экономики, занятости и доходов населения.
Интерфакс08:04

Подробнее о событии

Подготовлен план восстановления экономики России

Lenta.ru08:54

Власти подготовили общенациональный план по восстановлению экономики

Газета.Ru09:53

Власти подготовили план восстановления экономики из трех этапов

Forbes09:46

Российское правительство подготовило трехэтапный план восстановления экономики страны

Эхо Москвы10:03

Правительство РФ подготовило трехэтапный план восстановления экономики до конца 2021 года

Znak.com08:28

В Сети появились подробности плана по восстановлению экономики России

Известия08:12

Восстановление российской экономики планируется реализовать в три этапа

Финмаркет07:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7193 источника, обновлено в 18:21, Ашберн
Общество

Сменился глава завода-производителя аппаратов ИВЛ «Авента-М»

На «Уральском приборостроительном заводе» (УПЗ), который является производителем аппаратов ИВЛ «Авента-М», сменилось руководство – новым временным гендиректором назначен Александр Морозов.
Взгляд.ру вчера в 09:29
29
Экономика

Россиянам дали советы по избавлению от долгов

Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
Lenta.ru 17 мая в 22:45
544
Экономика

Господдержку в условиях пандемии смогли получить 10% компаний

В секторе МСП показатели несколько выше: одна из десяти компаний получила хотя бы одну меру поддержки, две из десяти — в процессе получения, семь из десяти рассчитывают ею воспользоваться.
РБК 11:07
Общество

В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок

На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
1,2K
Фигурное катание

Фигуристка Загитова показала, что ей подарили на день рождения

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова пожелала Загитовой счастливой жизни в день её рождения.
RT на русском вчера в 11:45
6
Экономика

Номинальный ВВП России в апреле упал на 28%

В нерабочем апреле номинальный ВВП России (рассчитывается в текущих, а не сопоставимых ценах) составил 6,3 трлн рублей, что на 28% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.
Новая газета 01:39
240
Общество

Ростуризм объявил о начале поэтапного выхода из ограничений с 1 июня

Туристический сектор в ряде регионов России начнёт поэтапный выход из режима ограничений с 1 июня.
RT на русском 17:19
19
Технологии

Microsoft объявила о создании суперкомпьютера для компании Илона Маска

Создание суперкомпьютера произведено эксклюзивно, а заказчиком разработки стала некоммерческая исследовательская организация OpenAI, основали которую руководитель SpaceX Илон Маск и экс-глава венчурного фонда Y Combinato Сэм Альтман.
RuNews24.ru 15:07
4
Здоровье

В Саратове родилась девочка с коронавирусом

В Саратове у женщины, заразившейся коронавирусом, родилась девочка, у которой тоже подтвердился COVID-19, пишет РИА "Новости" со ссылкой на министра здравоохранения региона Олега Костина.
Газета.Ru 15:06
2
Политика

Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу

Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге.
Коммерсантъ 18:02
120
Общество

В Подмосковье военным выделили квартиры в металлических контейнерах

Znak.com 16:55
63
Шоу-бизнес

Анна Семенович показала архивные фото

Анна Семенович всегда старается публиковать в соцсетях свои настоящие фото и игнорирует нападки хейтеров, которым что-то не нравится.
RuNews24.ru 14:33
8
Политика

Палестина расторгает все соглашения с Израилем и США

Палестина приняла решение о расторжении всех договоренностей с США и Израилем в связи с намерениями израильского правительства присоединить палестинские земли.
Вести.Ru 16:45
24
Общество

Медсестра в Туле пришла на работу в бикини

Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла на работу в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
Газета.Ru 17:54
528
Здоровье

СМИ назвали число умерших в России от коронавируса медиков

В России от коронавируса умерли не менее 186 медработников.
РБК 11:07
303
Политика

Трамп назвал условия продолжения финансирования ВОЗ

Президент США Дональд Трамп направил директору Всемирной организации здравоохранения Тедросу Гебрейесусу письмо в котором указаны условия продолжения финансирования ВОЗ, сообщают Известия .
ИжевскИнфо.РУ 02:41
393
Религия

Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией

Краснодарские известия 02:00
529
Футбол

«Барселона» проведет остаток игр чемпионата Испании на «Камп Ноу»

"Барселона" проведет остаток игр чемпионата Испании на стадионе "Камп Ноу". Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Газета.Ru 05:58
Наука

Пандемию коронавируса может остановить лекарство из Китая

Ученые из лаборатории Пекинского университета разрабатывают новое лекарство против коронавируса на основе антител.
ToDay News Ufa 05:05
20
Происшествия

В Рязани полиция пресекла подпольный концерт в баре

В Рязани полиция обнаружила подпольный концерт в баре, где находились около 50 человек, нарушая самоизоляцию, пишет УМВД по региону.
Газета.Ru 14:28
14
Гаджеты

AMD пошла на попятную: платам на B450 и X470 прикрутят поддержку Zen 3

Во время презентации чипсета AMD B550 компания AMD представила слайд, которым явно дала понять, что с процессорами на базе Zen 3 будут совместимы только материнские платы на базе AMD B550 и X570, тогда как более старые чипсеты такой совместимости не предоставят.
3DNews 13:43
2
Происшествия

СКР возбудил первое уголовное дело из-за невыплаты компенсаций медикам

Управление Следственного комитета по Краснодарскому краю возбудило первое уголовное дело из-за невыплаты компенсаций медицинскому персоналу за работу в условиях коронавирусной инфекции COVID-19, сообщается на сайте ведомства.
Ведомости 11:46
804
Гаджеты

Обнародован список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 12

Первый этап стартует с июня и в этой волне окажутся смартфоны Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9T, Xiaomi Mi 9T Pro, Redmi K20 и Redmi K20 Pro.
Astera 09:46
19
Общество

Президент «Анжи» рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане

Президент махачкалинского "Анжи" Осман Кадиев рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане, передает Sport24.
Газета.Ru 15:30
11
Финансы

Курс рубля начал расти по отношению к доллару и евро

Курс рубля начал расти по отношению к доллару и евро. Об этом говорят данные после открытия Московской биржи.
Piter.tv вчера в 03:49
331
Общество

Собянин назвал дату открытия МФЦ в Москве

В Москве с понедельника, 25 мая, откроют МФЦ, заявил мэр столицы Сергей Собянин, предает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:15
114
Происшествия

Пропавшего в Кировской области четырехлетнего мальчика нашли живым

Четырехлетнего мальчика, пропавшего накануне в Кировской области, нашли живым спустя почти двое суток поисков, сообщили РИА Новости в региональном отделении поискового отряда "Лиза Алерт".
РИА Новости 10:40
21
Политика

КНР и РФ усиливают научно-техническое сотрудничество в борьбе с эпидемией коронавируса

Сунь Цзянь – начальник отдела по науке и технологиям посольства КНР в РФ – заявил, что эксперты научно-технической индустрии Китая и России делятся информацией о COVID-19.
Свободная Пресса 18:10
Политика

Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что выступает за прямой диалог с Москвой и была бы готова встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным, если переговоры будут иметь смысл, но "на сегодня такой ситуации нет".
РИА Новости 17:19
10
Футбол

Капелло: Роналдо создал мне больше всего проблем

Газета.Ru 17:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное