Власти рассматривают возможность закрытия границ По данным источников “Ъ”, российские власти рассматривают вариант фактически полного закрытия границ РФ. Планы Москвы практически дублируют решения властей некоторых западных стран и ЕС, который принял решение на месяц запретить въезд иностранцам.

с чего всё началось

Правительство России вынесло решение о запрете въезда на территорию страны иностранцев. Информация об этом появилась на сайте кабинета министров.

Экономика Обвал рубля обернется ажиотажным спросом на квартиры В ближайший месяц обвал курса рубля может спровоцировать резкий рост спроса на отечественном рынке жилья, полагают эксперты центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН).

Энергетика Мировые цены на нефть растут более чем на 5% Мировые цены на нефть восстанавливаются после обрушения в понедельник, стоимость нефти Brent и WTI поднимается уже более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.

Политика Байден и Сандерс поспорили из-за России и коронавируса Бывший вице-президент США Джозеф Байден и сенатор штата Вермонт Берни Сандерс поспорили из-за России, коронавируса и социальных программ на теледебатах Демократической партии, прошедших 15 марта.

Общество В России изменится порядок оплаты больничных из-за карантина В России изменят порядок оформления, выдачи и оплаты больничных листов находящимся на карантине из-за коронавируса, оплата будет производиться авансом до закрытия листа трудоспособности, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.

Общество В АКОРТ рассказали о ситуации с запасами в торговых сетях У российских торговых сетей имеющихся запасов продуктов хватит на восемь недель, при этом идет постоянное пополнение товаров, пишут «Известия» со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли.

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Политика Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.

Транспорт На Украине запретили авиарейсы, движение поездов, автобусов и метро Кабинет министров Украины принял решение о прекращении с 13.00 мск 18 марта автобусного, авиа- и железнодорожного сообщения и работы метро для предотвращения распространения коронавируса, заявил в понедельник министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Общество В расписание сдачи ЕГЭ внесут изменения из-за коронавируса Как заявила сегодня в ходе заседания координационного совета при правительстве России по борьбе с распространение коронавируса вице-премьер Татьяна Голикова, досрочную сдачу ЕГЭ перенесут, дата будет определена в ближайшее время.

Общество Лукашенко рассказал, как «травить» коронавирус Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рассмотрения кадровых вопросов в понедельник в Минске дал несколько советов, как уберечься от заболевания новым коронавирусом, сообщает белорусский телеканал СТВ.