Коронавирус

МордовМедиаМордовМедиаРоссия запретит въезд иностранцам

Правительство России вынесло решение о запрете въезда на территорию страны иностранцев. Информация об этом появилась на сайте кабинета министров.
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с чего всё началось

Власти рассматривают возможность закрытия границ

Власти рассматривают возможность закрытия границ По данным источников “Ъ”, российские власти рассматривают вариант фактически полного закрытия границ РФ. Планы Москвы практически дублируют решения властей некоторых западных стран и ЕС, который принял решение на месяц запретить въезд иностранцам.
Коммерсантъ12:11

Подробнее о событии

Российское правительство предложило запретить въезд иностранцам из-за ситуации с коронавирусом

Новая газета12:50

Россия запретит въезд иностранцам из-за коронавируса

URA.Ru13:06

Россия начала готовиться к ограничению въезда иностранцев

Forbes13:03

Правительство подготовило проект о временном ограничении въезда иностранцев в Россию

ФАН13:00

Правительство предложило временно запретить иностранцам въезд в РФ из-за коронавируса

Online47.ru14:18

Правительство предложило запретить въезд иностранцам

Дождь12:41

Ъ: Россия 18 марта объявит о запрете въезда и выезда из страны

Телеканал RTVI12:17
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Политика

Кремль отреагировал на открытое письмо против поправок в Конституцию

В Кремле видели открытое письмо против поправок в Конституцию, подписанное российскими академиками и писателями, и уважают все точки зрения.
РБК 06:32
Экономика

Обвал рубля обернется ажиотажным спросом на квартиры

В ближайший месяц обвал курса рубля может спровоцировать резкий рост спроса на отечественном рынке жилья, полагают эксперты центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН).
Lenta.ru 02:51
Общество

Число зараженных коронавирусом в России за сутки выросло на 30 человек

Оперативный штаб уточняет, что большинство новых случаев зафиксировано в Москве, остальные заболевшие за последние сутки в Петербурге, Самарской области, Подмосковье, Кировской области, пермском крае и республике Коми.
Эхо Москвы 10:03
Хоккей

«Сибирь» планирует играть матчи плей-офф КХЛ с «Барысом» в Нур-Султане

Пресс-служба "Сибири" сообщила, что клуб примет участие в матчах 1/2 финала восточной конференции КХЛ с "Барысом".
Sport.ru 02:29
Армия и оружие

Зеленый свет: в Сирии начался ремонт стратегически важной трассы М5

Со временем трассу хотят сделать самой современной на Ближнем Востоке.
РЕН ТВ 22:05
Шоу-бизнес

Петр Чернышев поселился в клинике, чтобы ухаживать за Заворотнюк

Как сообщает Telegram-канал Mash, спортсмен проводит с супругой почти все свободное время и практически не уезжает из медицинского центра в Барвихе.
RuNews24.ru 07:49
Энергетика

Мировые цены на нефть растут более чем на 5%

Мировые цены на нефть восстанавливаются после обрушения в понедельник, стоимость нефти Brent и WTI поднимается уже более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 21:22
Кино

Коронавирус не остановил съемки второго сезона «Ведьмака»

Премьера второго сезона «Ведьмака» ожидается в конце 2020 — начале 2021 года.
Культуромания 04:48
Общество

ВОЗ дала инструкцию по изготовлению антисептика в домашних условиях

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) дали инструкцию по изготовлению антисептика в домашних условиях на фоне распространения коронавируса.
ФАН 08:54
Футбол

«Тамбов» обыграл «Крылья Советов» в матче 22-го тура РПЛ

RT на русском 14:25
Политика

Байден и Сандерс поспорили из-за России и коронавируса

Бывший вице-президент США Джозеф Байден и сенатор штата Вермонт Берни Сандерс поспорили из-за России, коронавируса и социальных программ на теледебатах Демократической партии, прошедших 15 марта.
Lenta.ru 02:02
Экономика

Паниковать из-за курса доллара не надо. Рубль успокоится

Обвалившийся рубль в любом случае стабилизируется.
Телеканал 360° 07:08
Общество

Правительство нашло еще одну проблему в борьбе с коронавирусом

Правительство России нашло еще одну проблему в борьбе с распространением коронавируса — проблему информационного взаимодействия власти и населения.
Lenta.ru 20:04
Армия и оружие

Главную икону Воздушно-космических сил доставили в Ленобласть

78.ru 11:43
Общество

За сутки в мире коронавирусом заразились почти 14 тыс. человек

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки в мире 13903 случая заражения коронавирусом нового типа, умерли 862 человека.
ТАСС 19:23
Общество

В России изменится порядок оплаты больничных из-за карантина

В России изменят порядок оформления, выдачи и оплаты больничных листов находящимся на карантине из-за коронавируса, оплата будет производиться авансом до закрытия листа трудоспособности, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.
Rambler News Service 09:38
Общество

В АКОРТ рассказали о ситуации с запасами в торговых сетях

У российских торговых сетей имеющихся запасов продуктов хватит на восемь недель, при этом идет постоянное пополнение товаров, пишут «Известия» со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли.
Аргументы и Факты 21:35
Экономика

Кудрин прокомментировал обнуление ставки ФРС США

В США приняли решение снизить ставки по федеральным фондам до 0-0,25% с целью минимизации рисков из-за коронавируса.
Московский Комсомолец вчера в 19:20
Политика

Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.
Известия 05:56
Здоровье

Украина ввела жесткие ограничения из-за угрозы коронавируса

Кабинет министров Украины ввел жесткие ограничения на перемещения по стране и массовые мероприятия.
Ведомости 21:43
Транспорт

На Украине запретили авиарейсы, движение поездов, автобусов и метро

Кабинет министров Украины принял решение о прекращении с 13.00 мск 18 марта автобусного, авиа- и железнодорожного сообщения и работы метро для предотвращения распространения коронавируса, заявил в понедельник министр инфраструктуры Владислав Криклий.
РИА Новости 18:04
Общество

В расписание сдачи ЕГЭ внесут изменения из-за коронавируса

Как заявила сегодня в ходе заседания координационного совета при правительстве России по борьбе с распространение коронавируса вице-премьер Татьяна Голикова, досрочную сдачу ЕГЭ перенесут, дата будет определена в ближайшее время.
Znak.com 09:12
Армия и оружие

75 лет назад началась масштабная операция по освобождению Вены

Российская газета 02:40
Общество

Лукашенко рассказал, как «травить» коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рассмотрения кадровых вопросов в понедельник в Минске дал несколько советов, как уберечься от заболевания новым коронавирусом, сообщает белорусский телеканал СТВ.
РИА Новости 16:44
Общество

Российский спутник «Глонасс-М» успешно выведен на орбиту

RT на русском 19:07
Авто

Suzuki Jimny превратили в пикап

В Новой Зеландии начались продажи Suzuki Jimny с грузовой платформой.
Авторамблер 11:00
Хоккей

Фазель заявил, что IIHF не может перенести ЧМ в другую страну

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что у организации нет возможности перенести чемпионат мира 2020 года из Швейцарии в другую страну или провести турнир в более поздние сроки.
RT на русском 14 марта в 14:15
Музыка

Шнуров рассказал, останется ли Флорида Чантурия после Евровидения с группой «Ленинград»

Выступление на "Евровидении" вокалистки группы "Ленинград" Флориды Чантурии в составе группы Little Big не означает, что она покинет "Ленинград".
ТАСС 16:59
Общество

В Италии за сутки от коронавируса скончались более 300 человек

Известия вчера в 14:16
Общество

Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19

Крупные российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, "Кинопоиск HD" и more.tv, сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением нового коронавируса.
РИА Новости 20:22
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