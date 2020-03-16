Коронавирус
МордовМедиаРоссия запретит въезд иностранцам
Правительство России вынесло решение о запрете въезда на территорию страны иностранцев. Информация об этом появилась на сайте кабинета министров.
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с чего всё началось
Власти рассматривают возможность закрытия границ По данным источников “Ъ”, российские власти рассматривают вариант фактически полного закрытия границ РФ. Планы Москвы практически дублируют решения властей некоторых западных стран и ЕС, который принял решение на месяц запретить въезд иностранцам.Коммерсантъ12:11
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Политика
Кремль отреагировал на открытое письмо против поправок в Конституцию
В Кремле видели открытое письмо против поправок в Конституцию, подписанное российскими академиками и писателями, и уважают все точки зрения.
Экономика
Обвал рубля обернется ажиотажным спросом на квартиры
В ближайший месяц обвал курса рубля может спровоцировать резкий рост спроса на отечественном рынке жилья, полагают эксперты центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН).
Общество
Число зараженных коронавирусом в России за сутки выросло на 30 человек
Оперативный штаб уточняет, что большинство новых случаев зафиксировано в Москве, остальные заболевшие за последние сутки в Петербурге, Самарской области, Подмосковье, Кировской области, пермском крае и республике Коми.
Хоккей
«Сибирь» планирует играть матчи плей-офф КХЛ с «Барысом» в Нур-Султане
Пресс-служба "Сибири" сообщила, что клуб примет участие в матчах 1/2 финала восточной конференции КХЛ с "Барысом".
Армия и оружие
Зеленый свет: в Сирии начался ремонт стратегически важной трассы М5
Со временем трассу хотят сделать самой современной на Ближнем Востоке.
Шоу-бизнес
Петр Чернышев поселился в клинике, чтобы ухаживать за Заворотнюк
Как сообщает Telegram-канал Mash, спортсмен проводит с супругой почти все свободное время и практически не уезжает из медицинского центра в Барвихе.
Энергетика
Мировые цены на нефть растут более чем на 5%
Мировые цены на нефть восстанавливаются после обрушения в понедельник, стоимость нефти Brent и WTI поднимается уже более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.
Кино
Коронавирус не остановил съемки второго сезона «Ведьмака»
Премьера второго сезона «Ведьмака» ожидается в конце 2020 — начале 2021 года.
Общество
ВОЗ дала инструкцию по изготовлению антисептика в домашних условиях
Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) дали инструкцию по изготовлению антисептика в домашних условиях на фоне распространения коронавируса.
Футбол
«Тамбов» обыграл «Крылья Советов» в матче 22-го тура РПЛ
Политика
Байден и Сандерс поспорили из-за России и коронавируса
Бывший вице-президент США Джозеф Байден и сенатор штата Вермонт Берни Сандерс поспорили из-за России, коронавируса и социальных программ на теледебатах Демократической партии, прошедших 15 марта.
Экономика
Паниковать из-за курса доллара не надо. Рубль успокоится
Обвалившийся рубль в любом случае стабилизируется.
Общество
Правительство нашло еще одну проблему в борьбе с коронавирусом
Правительство России нашло еще одну проблему в борьбе с распространением коронавируса — проблему информационного взаимодействия власти и населения.
Общество
За сутки в мире коронавирусом заразились почти 14 тыс. человек
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки в мире 13903 случая заражения коронавирусом нового типа, умерли 862 человека.
Общество
В России изменится порядок оплаты больничных из-за карантина
В России изменят порядок оформления, выдачи и оплаты больничных листов находящимся на карантине из-за коронавируса, оплата будет производиться авансом до закрытия листа трудоспособности, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.
Общество
В АКОРТ рассказали о ситуации с запасами в торговых сетях
У российских торговых сетей имеющихся запасов продуктов хватит на восемь недель, при этом идет постоянное пополнение товаров, пишут «Известия» со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли.
Экономика
Кудрин прокомментировал обнуление ставки ФРС США
В США приняли решение снизить ставки по федеральным фондам до 0-0,25% с целью минимизации рисков из-за коронавируса.
Политика
Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.
Здоровье
Украина ввела жесткие ограничения из-за угрозы коронавируса
Кабинет министров Украины ввел жесткие ограничения на перемещения по стране и массовые мероприятия.
Транспорт
На Украине запретили авиарейсы, движение поездов, автобусов и метро
Кабинет министров Украины принял решение о прекращении с 13.00 мск 18 марта автобусного, авиа- и железнодорожного сообщения и работы метро для предотвращения распространения коронавируса, заявил в понедельник министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Общество
В расписание сдачи ЕГЭ внесут изменения из-за коронавируса
Как заявила сегодня в ходе заседания координационного совета при правительстве России по борьбе с распространение коронавируса вице-премьер Татьяна Голикова, досрочную сдачу ЕГЭ перенесут, дата будет определена в ближайшее время.
Армия и оружие
75 лет назад началась масштабная операция по освобождению Вены
Общество
Лукашенко рассказал, как «травить» коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рассмотрения кадровых вопросов в понедельник в Минске дал несколько советов, как уберечься от заболевания новым коронавирусом, сообщает белорусский телеканал СТВ.
Общество
Российский спутник «Глонасс-М» успешно выведен на орбиту
Авто
Suzuki Jimny превратили в пикап
В Новой Зеландии начались продажи Suzuki Jimny с грузовой платформой.
Хоккей
Фазель заявил, что IIHF не может перенести ЧМ в другую страну
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что у организации нет возможности перенести чемпионат мира 2020 года из Швейцарии в другую страну или провести турнир в более поздние сроки.
Музыка
Шнуров рассказал, останется ли Флорида Чантурия после Евровидения с группой «Ленинград»
Выступление на "Евровидении" вокалистки группы "Ленинград" Флориды Чантурии в составе группы Little Big не означает, что она покинет "Ленинград".
Общество
В Италии за сутки от коронавируса скончались более 300 человек
Общество
Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19
Крупные российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, "Кинопоиск HD" и more.tv, сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением нового коронавируса.