Общий объем "серых" зарплат, с которых не уплачиваются налоги и страховые взносы, в России достигает 10 триллионов рублей в год, такая оценка приведена в долгосрочном бюджетном прогнозе, который правительство внесло в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета на 2020-2022 годы.

Общество В центре Блохина прокомментировали скандал с массовым увольнением По словам Стилиди, новая администрация не только не предлагала сотрудникам писать заявления об увольнении, но и в связи с переездом в новое здание нуждается в дополнительном персонале, включая врачей и медсестер.

Экономика Правительство планирует приватизировать шесть крупных компаний Правительство планирует сократить долю участия в уставных капиталах акционерных обществ «РусГидро», «Совкомфлот», «Транснефть», «Ростелеком», «Россети» и «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) до 2022 года.

Происшествия На Сахалине санитарка интерната обварила насмерть кипятком ребёнка В Тымовской центральной райбольнице Сахалинской области 30 сентября от ожогового шока скончалась 15-летняя девочка, которая проживала в детском доме-интернате для умственно отсталых детей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Политика Иркутского губернатора Сергея Левченко могут отправить в отставку Отставка может состояться уже этой осенью в ходе очередной ротации глав регионов.

Культура Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом» Ксения Собчак отреагировала на информацию о том, что проект с ее участием на "Первом канале" может быть заморожен.

Экономика Дополнительные 5,7 млрд рублей поступили в бюджет Сахалинской области Доходная часть нового бюджета Сахалинской области на 2019 год составит 177,2 млрд рублей, расходная часть - 185,9 млрд рублей.

Шоу-бизнес Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.

Политика Самым влиятельным депутатом Госдумы стал Андрей Макаров Самым влиятельным стал председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Политика Владимир Зеленский уволил секретаря СНБО Секретарь Совета национальной безопасности и обороны написал заявление, которое Зеленский обещал рассмотреть сразу после возвращения из Нью-Йорка.

Авто У Toyota Camry появился полный привод Полноприводный седан ориентирован на покупателей из северных или горных районов Японии, поэтому полный привод здесь задействуется только при старте и отключается после достижения скорости 10 километров в час.

Политика Путин освободил от уплаты НДФЛ несколько категорий россиян Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сразу несколько категорий россиян.

Здоровье В Омской области стартует федеральный проект «Детство без опасности» Федеральный проект «Детство без опасности», предполагающий единую систему обучения родителей обеспечению безопасности при перевозках детей в автомобилях, запускают с 1 октября в Омской области.

Политика Иран призвал США вернуться и заплатить $50 миллиардов Как заявил секретарь Совета по целесообразности Ирана Мохсен Резайи, США следует вернуться в ядерную сделку, но для этого Вашингтон должен выплатить Тегерану 50 миллиардов долларов, об этом сообщают «Вести.ру».

Политика Зеленский отказался проводить расследования по приказу из-за границы Власти Украины не будут вести расследований по приказам из других стран, заявил президент Владимир Зеленский.

Культура Коллектив «Ленкома» просит назначить худруком театра Марка Варшавера Коллектив театра "Ленком" обратился с просьбой к министру культуры РФ и департаменту культуры Москвы с просьбой назначить Марка Варшавера директором - худруком театра, сообщил РИА Новости глава общественного объединения "Столичный цех деятелей культуры" Лев Ланцман.

Здоровье В России врачи призвали ограничить рекламу сладкого Эксперты Минздрава настоятельно рекомендуют сократить количество рекламы сладкого на российских телеканалах, сообщает «РИА Новости».

Гаджеты WhatsApp перестанет работать на «старых» смартфонах Мессенджер WhatsApp станет недоступен на устройствах с устаревшими операционными системами (ОС).

Армия и оружие «Тайфун» под Москвой В октябре 1941 года недоучившихся курсантов подняли по боевой тревоге и направили на защиту Москвы с южного направления.

Политика В Перу президент распустил парламент Президент Перу Мартин Вискарра объявил о роспуске парламента страны.

Гаджеты Новые настройки Google Play позволят отказаться от всех бета-программ Новые настройки позволят пользователю отказаться от всех бета-программ, списка рекомендаций и запланированных мероприятий с помощью одного нажатия.

Спорт Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев: «Моих детей вынашивали разные суррогатные матери» Оба раза детей для певца вынашивали суррогатные мамы. Беременность у женщин наступала с первого раза - и с Никитой, и с Анной.

Общество В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах» В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.

Политика Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года, этого на повестке нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Экономика Не всем девелоперам удалось перейти на новые правила Не всем девелоперам удалось перейти на новые правила Реформа финансирования жилищного строительства в России стартовала не слишком гладко.

Технологии «Делимобиль» начнет поощрять клиентов за аккуратное вождение Отслеживать стиль вождения клиентов «Делимобиль» будет при помощи технологий Microsoft и Bright Box.

Шоу-бизнес Екатерина Андреева снова помолодела перед 58-летием В этом году телеведущая отметит 58-летие, однако она снова помолодела перед предстоящим праздником.