Экономика

Телеканал 360°Телеканал 360°Правительство пока не определило правила выдачи маткапитала

Минтруд опубликовал поправки к бюджету Пенсионного фонда России. Они учитывают новые правила начисления материнского капитала, пишет газета «Коммерсант». Правительство планирует потратить в 2020 году на выплату маткапитала более 436 миллиардов рублей.
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось

Материнский капитал ожидает указаний

В пятницу Минтруд опубликовал поправки к бюджету ПФР, учитывающие новые правила начисления материнского капитала. Как посчитали в ведомстве, расходы на программу необходимо увеличить на 120 млрд руб.— до 436,9 млрд руб. в 2020 году.
Коммерсантъвчера в 18:01

Подробнее о событии

Минтруд добавил 120 млрд рублей на материнский капитал

Саминвестор02:57

СМИ сообщили о сложностях с маткапиталом на первого ребенка

БИЗНЕС Online02:38

Власти еще не определили, как будут выдавать материнский капитал по новым правилам

Версия-Саратов01:45

Власти РФ все еще не определили правила выдачи материнского капитала в 2020 году

Новые Известиявчера в 23:15

Правительство не может определиться с правилами выдачи маткапитала

ФедералПрессвчера в 22:13

Правительство пока не определило правила выдачи маткапитала

Телеканал 360°вчера в 20:49

Материнский капитал ожидает указаний

Коммерсантъвчера в 18:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 06:13, Ашберн
Происшествия

Легенда баскетбола Коби Брайант погиб при падении вертолета

За рулем Кубань 01:06
Происшествия

В Афганистане разбился пассажирский самолет

РБК 05:04
Теннис

Медведев не смог выйти в четвертьфинал Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев не смог пройти четвёртый круг Australian Open. Он уступил швейцарцу Стэну Вавринке.
Pravda.Ru 02:58
Интернет

Сооснователь Vine запустил новое приложение для коротких видео Byte

Актуальные Новости вчера в 12:40
Политика

Песков рассказал о подборе кандидатуры на пост главы Пермского края

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, с чем связана задержка представления президентом РФ Владимиром Путиным нового губернатора Пермского края, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
ФАН 05:00
Происшествия

Россиянка запретила врачам лечить 14-летнюю дочь весом 25 килограммов

Жительница Омска запретила врачам лечить 14-летнюю дочь, которая весила 25 килограммов из-за белково-энергетической недостаточности, а также отказалась от медицинского наблюдения и обследования ребенка и не впускала домой врача-педиатра.
Lenta.ru 00:57
Армия и оружие

В МИД прокомментировали обстрел посольства США в Багдаде

Позже телеканал "ас-Сумария" сообщил со ссылкой на источники в органах безопасности, что при обстреле реактивными снарядами "зеленой зоны" и посольства США в Багдаде пострадали несколько человек.
РИА Новости 04:02
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Коммерсантъ вчера в 10:03
Здоровье

Стали известны первые симптомы нового коронавируса

Как стало известно, первые признаки заражения данной инфекцией имеют схожести с симптомами простуды и гриппа.
Газета.Ru 25 января в 23:34
Происшествия

Найдена мать брошенных в Шереметьево детей

Газета.Ru 00:01
Технологии

Билайн начал продавать сим-карты на AliExpress

Компания «Вымпелком» начнет продажу SIM-карт на платформе «AliExpress Россия».
ToDay News Ufa 02:19
Экономика

ФНС штрафует банки за отказ блокировать личные счета ИП

По информации издания, банки отказывались взыскивать средства со счетов, которые предприниматели открывали в личных целях, и предлагали ФНС действовать через приставов, как того требуют Налоговый кодекс РФ и закон "Об исполнительном производстве".
Газета.Ru 04:05
Происшествия

В Костроме поймали подростков, готовивших теракт в школе

Силовики в Костромской области вычислили троих подростков, которые планировали в 2020 году совершить теракт со стрельбой в родной школе.
Российская газета 03:11
Политика

Польша не пригласила Путина на памятные мероприятия по холокосту

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Польша не пригласила Владимира Путина на памятные мероприятия по поводу 75-летия освобождения концлагеря "Аушвиц-Биркенау".
РИА Новости 05:26
Армия и оружие

Минобороны подтвердило «перехват» США российского генерала в Сирии

Министерство обороны подтвердило ранее появившуюся информацию о том, что войска США "перехватили" российскую колонну в Сирии.
Московский Комсомолец 25 января в 08:09
Общество

Синоптики предупредили о самом сильном за эту зиму снегопаде в Москве

РИА Новости 04:24
Здоровье

В Саратове все школы закрываются на карантин

Как сообщили «Четвертой Власти» в администрации города, с завтрашнего дня, 28 января, все школы прекращают работу.
Четвертая Власть 05:30
Кино

Гран-при кинопремии «Золотой орел» получил фильм «Текст»

Гран-при национальной кинопремии «Золотой орел» завоевал фильм «Текст» режиссера Клима Шипенко.
Культуромания 24 января в 14:50
Общество

В работе почты Mail.ru произошел масштабный сбой

В работе почтового сервиса Mail.ru произошел масштабный сбой.
Газета.Ru 05:54
Шоу-бизнес

Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике

В Мексике пропала актриса Наталья Андрейченко. Об этом в Instagram сообщил ее директор по связям с общественностью Ян Трунцев.
РИА Новости 04:20
Общество

Глава Чувашии ответил на обвинения в неуважении к сотрудникам МЧС

Глава Чувашии Михаил Игнатьев отверг обвинения в неуважении к сотрудникам МЧС, назвав их "домыслами, слухами, сплетнями и откровенной ложью".
РИА Новости 04:47
Политика

ФСБ РФ приостановила следствие по делу украинских моряков — адвокат

Следователи Федеральной службы безопасности (ФСБ) России приостановили следствие по делу задержанных в 2018 году в Керченском проливе украинских моряков, заявил их адвокат Николай Полозов.
REGNUM 05:30
Музыка

В Лос-Анджелесе вручили «Грэмми»

Коммерсантъ вчера в 17:52
Общество

Какие 7 продуктов помогут быстро сжечь жир и нарастить мышцы

Волгоградская правда вчера в 01:47
Общество

В эпицентре вспышки коронавируса в Китае находятся 140 россиян

В конце декабря прошлого года в Китае была зафиксирована вспышка, вызванная коронавирусом 2019-nCoV пневмонии.
Терра 05:07
Политика

В Кремле рассказали, чем будет заниматься Мединский

"Мединский будет заниматься вопросами координации государственной политики в исторической и гуманитарной сферах", - сказал Песков.
ТАСС 05:15
Происшествия

На кладбище в Подмосковье нашли тело матери двоих детей

Тело обнаружили 26 января на кладбище с травмой головы, указывает источник.
REGNUM 04:28
Армия и оружие

Зачем Испания хвастается участием в блокаде Ленинграда

Одна из крупнейших газет Испании решила похвалить знаменитую «Голубую дивизию» за войну против СССР и за участие в блокаде Ленинграда, когда «испанские солдаты проявили свои лучшие качества».
Взгляд.ру 03:56
Общество

В Екатеринбурге водители скорой помощи готовят забастовку

В Екатеринбурге водители нескольких подстанций скорой помощи готовят забастовку.
REGNUM 03:32
Происшествия

В Курске возбуждено уголовное дело по факту гибели девочек в реке

Курск сегодня 01:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное