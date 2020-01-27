Экономика
Телеканал 360°Правительство пока не определило правила выдачи маткапитала
Минтруд опубликовал поправки к бюджету Пенсионного фонда России. Они учитывают новые правила начисления материнского капитала, пишет газета «Коммерсант». Правительство планирует потратить в 2020 году на выплату маткапитала более 436 миллиардов рублей.
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с чего всё началось
В пятницу Минтруд опубликовал поправки к бюджету ПФР, учитывающие новые правила начисления материнского капитала. Как посчитали в ведомстве, расходы на программу необходимо увеличить на 120 млрд руб.— до 436,9 млрд руб. в 2020 году.Коммерсантъвчера в 18:01
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Власти РФ все еще не определили правила выдачи материнского капитала в 2020 году
Новые Известиявчера в 23:15
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