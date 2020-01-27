Экономика

Телеканал 360°Телеканал 360°Правительство пока не определило правила выдачи маткапитала

Минтруд опубликовал поправки к бюджету Пенсионного фонда России. Они учитывают новые правила начисления материнского капитала, пишет газета «Коммерсант». Правительство планирует потратить в 2020 году на выплату маткапитала более 436 миллиардов рублей.
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с чего всё началось

Материнский капитал ожидает указаний

В пятницу Минтруд опубликовал поправки к бюджету ПФР, учитывающие новые правила начисления материнского капитала. Как посчитали в ведомстве, расходы на программу необходимо увеличить на 120 млрд руб.— до 436,9 млрд руб. в 2020 году.
Коммерсантъвчера в 18:01

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Минтруд добавил 120 млрд рублей на материнский капитал

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Телеканал 360°вчера в 20:49

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Власти еще не определили, как будут выдавать материнский капитал по новым правилам

Версия-Саратов01:45

Материнский капитал ожидает указаний

Коммерсантъвчера в 18:01
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 18:26, Ашберн
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