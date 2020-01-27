Экономика
Телеканал 360°Правительство пока не определило правила выдачи маткапитала
Минтруд опубликовал поправки к бюджету Пенсионного фонда России. Они учитывают новые правила начисления материнского капитала, пишет газета «Коммерсант». Правительство планирует потратить в 2020 году на выплату маткапитала более 436 миллиардов рублей.
Читать в источнике
Оценить20
с чего всё началось
В пятницу Минтруд опубликовал поправки к бюджету ПФР, учитывающие новые правила начисления материнского капитала. Как посчитали в ведомстве, расходы на программу необходимо увеличить на 120 млрд руб.— до 436,9 млрд руб. в 2020 году.Коммерсантъвчера в 18:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Власти РФ все еще не определили правила выдачи материнского капитала в 2020 году
Новые Известиявчера в 23:15
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 18:30, Ашберн
Экономика
Россияне взяли рекордное за 6 лет число кредитов на покупку автомобиля
В 2019 году россияне взяли 947,3 тыс. кредитов на новые и подержанные машины — рекордное количество за последние шесть лет, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) и аналитическом агентстве «Автостат» (расчеты есть у РБК).
Политика
Путин назначил Стригунова первым замглавы Росгвардии
«Назначить генерал-полковника Стригунова Виктора Николаевича первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ», — говорится в указе.
Кино
Режиссер драмы «1917» объяснил, почему фильмы о войне популярны
Происшествия
Найден отец, оставивший детей в Шереметьево
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что найден отец двух мальчиков, оставленных в воскресенье отцом в аэропорту Шереметьево.
Политика
Владимир Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой
В ходе визита в Польшу президент Украины Владимир Зеленский заявил о причастности СССР к началу Второй мировой войны.
Баскетбол
Матч «Лейкерс» – «Клипперс» перенесен из-за гибели Брайанта
НБА объявила о переносе матча «Лейкерс» – «Клипперс» в связи со смертью Кобе Брайанта. Игра должна была состояться во вторник.
Политика
Трамп меняет роль Польши в Восточной Европе — эксперт
Польша десятилетиями выполняла роль проводника антироссийской политики США в Европе, однако в настоящее время эта модель отношений может прекратить своё существование.
Политика
Почти четверть россиян поддержали объединение с Белоруссией
Больше всего опрошенных считали, что Россию нельзя назвать великой державой, в 2005 году — тогда так полагали 30%, не разделяли эту точку зрения 67%.
Экономика
Греф посоветовал хранить сбережения в рублях
Глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал, что большую часть сбережений хранит в рублях.
Здоровье
Китайские медики выявили ещё один способ заражения коронавирусом
Врачи выяснили, что коронавирус, который поражает людей на всех континентах, способен проникать в организм через глаза.
Политика
Трамп: демократы сами считают импичмент обманом
Глава американского государства Дональд Трамп придерживается мнения, что его политические противники из Демократической партии сами считают расследование в рамках процедуры импичмента обманом.
Игры
Коронавирус стал причиной роста продаж симулятора пандемии Plague Inc
Plague Inc. представляет собой стратегический симулятор пандемии, который предлагает геймерам заразить в выбранной стране «нулевого пациента» и впоследствии, контролируя болезнь, добиться её максимального распространения, заразив и убив всех людей.
Общество
Путин распорядился продлить программу маткапитала до конца 2026 года
Президент России Владимир Путин дал официальное поручение продлить действие программы материнского капитала.
Шоу-бизнес
Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
Здоровье
Глава РАН Сергеев допустил глобальную эпидемию коронавируса
Глава РАН считает: чтобы остановить распространение болезни, нужно активное взаимодействие с ВОЗ.
Музыка
Билли Айлиш получила «Грэмми» в номинации «Лучшая песня года»
Американская исполнительница Билли Айлиш получила премию «Грэмми» за композицию Bad guy в номинации «Лучшая песня года».
Политика
Мишустин освободил Бойко от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Елены Бойко от должности заместителя министра здравоохранения РФ.
Экономика
Пенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч
Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza.
Политика
Трамп: США предложили Китаю помощь в связи со вспышкой коронавируса
Globallookpress Президент США Дональд Трамп опубликовал в понедельник, 27 января, пост в Тwіттеr, в котором сообщил, что Штаты предложили Китаю помощь в борьбе с новым коронавирусом 2019-nCoV.
Игры
Torchlight Frontiers стала Torchlight III — игра выйдет летом
Создатели Torchlight Frontiers объявили о масштабном изменении проекта: условно-бесплатный спин-офф внезапно превратился в полноценную третью часть, которая выйдет уже летом на РС.
Экономика
Белоруссия подсчитала потери из-за России
Поступление в бюджет Белоруссии экспортных пошлин на нефтепродукты в 2019 году упало на треть из-за налогового маневра в России и приостановки экспорта сырья, связанного с загрязнением нефти.
Политика
Трамп и Нетаньяху обсудили «сделку века»
Президент США Дональд Трамп провел в понедельник в Белом доме с и.о. премьер-министра Израиля Биньямином Нетаньяху продуктивную встречу, на которой обсуждалась так называемая сделка века - план по урегулированию палестино-израильского конфликта.
Кино
Состоялся прием в честь номинантов на «Оскар 2020» (Фото)
Американская Киноакадемия организовала традиционный прием в честь претендентов на премию "Оскар 2020".
Политика
Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Политика
Стыдно за Киселева: как телеведущий скрыл правду о Бандере
Замечательный пример того, как делается пропаганда, продемонстрировал в последнем выпуске своей авторской программы «Вести недели» небезызвестный Дмитрий Киселёв, посвятивший один из сюжетов самому одиозному для российских властей историческому деятелю Украины Степану Бандере.
Армия и оружие
Штаб ВСУ заявил о задержании «диверсанта ДНР» в Донбассе
Разведчики ВСУ задержали в Донбассе "диверсанта ДНР".
Общество
В авиакатастрофе погиб Коби Брайант
В авиакатастрофе погиб Коби Брайант Главной спортивной новостью весь понедельник оставалась новость трагическая — о крушении вертолета в Калифорнии, в числе жертв которого вместе с дочерью Джинной оказался выдающийся американский баскетболист Коби Брайант, два десятка лет отыгравший в НБА за «Лос-Анджелес Лейкерс».
Гаджеты
Линейка Samsung Galaxy Note10 подешевела
Samsung Galaxy Note10 с 256 Гб встроенной памяти теперь стоит 540 долларов (ранее 950 долларов), Samsung Galaxy Note10+ с 256 Гб встроенной памяти можно купить за 640 долларов (ранее 1 100 долларов).
Армия и оружие
Российские инспекторы проверят военный объект США в Германии
"В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке информации военного объекта США на территории Германии", - сказал Рыжков.
Игры
«Всегда верил, что это произойдёт». Автор «Таркова» о мировой популярности российской игры
Детище российской студии Battlestate Games на несколько дней стало главным событием на игровой платформе видеотрансляций Twitch – тогда популярность «Побега из Таркова» (сотни тысяч зрителей на эфирах по игре) связывали с подарками от разработчиков.