В пятницу Минтруд опубликовал поправки к бюджету ПФР, учитывающие новые правила начисления материнского капитала. Как посчитали в ведомстве, расходы на программу необходимо увеличить на 120 млрд руб.— до 436,9 млрд руб. в 2020 году.

с чего всё началось

Минтруд опубликовал поправки к бюджету Пенсионного фонда России. Они учитывают новые правила начисления материнского капитала, пишет газета «Коммерсант». Правительство планирует потратить в 2020 году на выплату маткапитала более 436 миллиардов рублей.

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