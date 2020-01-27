Экономика

Телеканал 360°Телеканал 360°Правительство пока не определило правила выдачи маткапитала

Минтруд опубликовал поправки к бюджету Пенсионного фонда России. Они учитывают новые правила начисления материнского капитала, пишет газета «Коммерсант». Правительство планирует потратить в 2020 году на выплату маткапитала более 436 миллиардов рублей.
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось

Материнский капитал ожидает указаний

В пятницу Минтруд опубликовал поправки к бюджету ПФР, учитывающие новые правила начисления материнского капитала. Как посчитали в ведомстве, расходы на программу необходимо увеличить на 120 млрд руб.— до 436,9 млрд руб. в 2020 году.
Коммерсантъвчера в 18:01

Подробнее о событии

Власти РФ все еще не определили правила выдачи материнского капитала в 2020 году

Новые Известиявчера в 23:15

СМИ сообщили о сложностях с маткапиталом на первого ребенка

БИЗНЕС Online02:38

Власти еще не определили, как будут выдавать материнский капитал по новым правилам

Версия-Саратов01:45

Минтруд добавил 120 млрд рублей на материнский капитал

Саминвестор02:57

Правительство не может определиться с правилами выдачи маткапитала

ФедералПрессвчера в 22:13

Правительство пока не определило правила выдачи маткапитала

Телеканал 360°вчера в 20:49

Материнский капитал ожидает указаний

Коммерсантъвчера в 18:01
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 18:30, Ашберн
Экономика

Россияне взяли рекордное за 6 лет число кредитов на покупку автомобиля

В 2019 году россияне взяли 947,3 тыс. кредитов на новые и подержанные машины — рекордное количество за последние шесть лет, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) и аналитическом агентстве «Автостат» (расчеты есть у РБК).
РБК 16:00
Политика

Путин назначил Стригунова первым замглавы Росгвардии

«Назначить генерал-полковника Стригунова Виктора Николаевича первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ», — говорится в указе.
Известия 09:03
Кино

Режиссер драмы «1917» объяснил, почему фильмы о войне популярны

РИА Новости 18:18
Происшествия

Найден отец, оставивший детей в Шереметьево

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что найден отец двух мальчиков, оставленных в воскресенье отцом в аэропорту Шереметьево.
ТАСС 05:11
Политика

Владимир Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой

В ходе визита в Польшу президент Украины Владимир Зеленский заявил о причастности СССР к началу Второй мировой войны.
Коммерсантъ 15:14
Баскетбол

Матч «Лейкерс» – «Клипперс» перенесен из-за гибели Брайанта

НБА объявила о переносе матча «Лейкерс» – «Клипперс» в связи со смертью Кобе Брайанта. Игра должна была состояться во вторник.
Sports.ru 17:43
Политика

Трамп меняет роль Польши в Восточной Европе — эксперт

Польша десятилетиями выполняла роль проводника антироссийской политики США в Европе, однако в настоящее время эта модель отношений может прекратить своё существование.
REGNUM 07:43
Политика

Почти четверть россиян поддержали объединение с Белоруссией

Больше всего опрошенных считали, что Россию нельзя назвать великой державой, в 2005 году — тогда так полагали 30%, не разделяли эту точку зрения 67%.
РБК 16:00
Экономика

Греф посоветовал хранить сбережения в рублях

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал, что большую часть сбережений хранит в рублях.
РИА Новости вчера в 05:44
Здоровье

Китайские медики выявили ещё один способ заражения коронавирусом

Врачи выяснили, что коронавирус, который поражает людей на всех континентах, способен проникать в организм через глаза.
Live24 06:18
Политика

Трамп: демократы сами считают импичмент обманом

Глава американского государства Дональд Трамп придерживается мнения, что его политические противники из Демократической партии сами считают расследование в рамках процедуры импичмента обманом.
Московский Комсомолец 25 января в 15:11
Игры

Коронавирус стал причиной роста продаж симулятора пандемии Plague Inc

Plague Inc. представляет собой стратегический симулятор пандемии, который предлагает геймерам заразить в выбранной стране «нулевого пациента» и впоследствии, контролируя болезнь, добиться её максимального распространения, заразив и убив всех людей.
REGNUM 24 января в 19:38
Общество

Путин распорядился продлить программу маткапитала до конца 2026 года

Президент России Владимир Путин дал официальное поручение продлить действие программы материнского капитала.
В Городе N 10:01
Шоу-бизнес

Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
BFM.ru 06:45
Здоровье

Глава РАН Сергеев допустил глобальную эпидемию коронавируса

Глава РАН считает: чтобы остановить распространение болезни, нужно активное взаимодействие с ВОЗ.
Портал Поиск 10:12
Музыка

Билли Айлиш получила «Грэмми» в номинации «Лучшая песня года»

Американская исполнительница Билли Айлиш получила премию «Грэмми» за композицию Bad guy в номинации «Лучшая песня года».
RT на русском вчера в 23:41
Политика

Мишустин освободил Бойко от должности замминистра здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Елены Бойко от должности заместителя министра здравоохранения РФ.
Известия 10:23
Экономика

Пенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч

Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza.
Известия 16:01
Политика

Трамп: США предложили Китаю помощь в связи со вспышкой коронавируса

Globallookpress Президент США Дональд Трамп опубликовал в понедельник, 27 января, пост в Тwіттеr, в котором сообщил, что Штаты предложили Китаю помощь в борьбе с новым коронавирусом 2019-nCoV.
РЕН ТВ 10:13
Игры

Torchlight Frontiers стала Torchlight III — игра выйдет летом

Создатели Torchlight Frontiers объявили о масштабном изменении проекта: условно-бесплатный спин-офф внезапно превратился в полноценную третью часть, которая выйдет уже летом на РС.
Игромания.ру 11:37
Экономика

Белоруссия подсчитала потери из-за России

Поступление в бюджет Белоруссии экспортных пошлин на нефтепродукты в 2019 году упало на треть из-за налогового маневра в России и приостановки экспорта сырья, связанного с загрязнением нефти.
Lenta.ru 05:20
Политика

Трамп и Нетаньяху обсудили «сделку века»

Президент США Дональд Трамп провел в понедельник в Белом доме с и.о. премьер-министра Израиля Биньямином Нетаньяху продуктивную встречу, на которой обсуждалась так называемая сделка века - план по урегулированию палестино-израильского конфликта.
ТАСС 16:39
Кино

Состоялся прием в честь номинантов на «Оскар 2020» (Фото)

Американская Киноакадемия организовала традиционный прием в честь претендентов на премию "Оскар 2020".
Kinonews.ru 17:47
Политика

Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий

Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
РИА Новости 08:16
Политика

Стыдно за Киселева: как телеведущий скрыл правду о Бандере

Замечательный пример того, как делается пропаганда, продемонстрировал в последнем выпуске своей авторской программы «Вести недели» небезызвестный Дмитрий Киселёв, посвятивший один из сюжетов самому одиозному для российских властей историческому деятелю Украины Степану Бандере.
Новые Известия 07:10
Армия и оружие

Штаб ВСУ заявил о задержании «диверсанта ДНР» в Донбассе

Разведчики ВСУ задержали в Донбассе "диверсанта ДНР".
ИА Новороссия 15:36
Общество

В авиакатастрофе погиб Коби Брайант

В авиакатастрофе погиб Коби Брайант Главной спортивной новостью весь понедельник оставалась новость трагическая — о крушении вертолета в Калифорнии, в числе жертв которого вместе с дочерью Джинной оказался выдающийся американский баскетболист Коби Брайант, два десятка лет отыгравший в НБА за «Лос-Анджелес Лейкерс».
Коммерсантъ 14:56
Гаджеты

Линейка Samsung Galaxy Note10 подешевела

Samsung Galaxy Note10 с 256 Гб встроенной памяти теперь стоит 540 долларов (ранее 950 долларов), Samsung Galaxy Note10+ с 256 Гб встроенной памяти можно купить за 640 долларов (ранее 1 100 долларов).
ToDay News Ufa 08:18
Армия и оружие

Российские инспекторы проверят военный объект США в Германии

"В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке информации военного объекта США на территории Германии", - сказал Рыжков.
ТАСС 16:03
Игры

«Всегда верил, что это произойдёт». Автор «Таркова» о мировой популярности российской игры

Детище российской студии Battlestate Games на несколько дней стало главным событием на игровой платформе видеотрансляций Twitch – тогда популярность «Побега из Таркова» (сотни тысяч зрителей на эфирах по игре) связывали с подарками от разработчиков.
Чемпионат 10:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное