В пятницу Минтруд опубликовал поправки к бюджету ПФР, учитывающие новые правила начисления материнского капитала. Как посчитали в ведомстве, расходы на программу необходимо увеличить на 120 млрд руб.— до 436,9 млрд руб. в 2020 году.

с чего всё началось

Совсем недавно Минтруда внесло поправки в бюджет Пенсионного фонда России на период с 2020 по 2022 годы. Согласно нововведениям в текущем году правительство намеренно потратить более 436 млрд рублей на выплаты материнского капитала на первого ребенка.

Правительство пока не определилось с правилами выдачи маткапитала

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