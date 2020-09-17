Народные новости 8

Видео предоставили РБК в ответ на запрос о причинах проведения реконструкции в Белом доме, на которую власти выделят более 5 млрд руб. Как сообщили в пресс-службе кабмина, у здания разрушено гидроизоляционное покрытие, инженерные системы сильно изношены, а кровля находится в аварийном состоянии.