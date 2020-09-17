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РБК
РБК

Правительство показало видео аварийного состояния Белого дома

Видео предоставили РБК в ответ на запрос о причинах проведения реконструкции в Белом доме, на которую власти выделят более 5 млрд руб. Как сообщили в пресс-службе кабмина, у здания разрушено гидроизоляционное покрытие, инженерные системы сильно изношены, а кровля находится в аварийном состоянии.В источнике
С чего всё началось
РБК

На реконструкцию Белого дома направят свыше ₽5 млрд

Как пояснили РБК в пресс-службе правительства, общая стоимость проектирования и реконструкции Белого дома, которая будет проводиться поэтапно, составит 5,27 млрд руб. Решение о проведении реконструкции Дома правительства было принято еще при премьер-министре Дмитрии Медведеве (постановление подписано в 2017 году).
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URA.Ru

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Lenta.ru

Более пяти миллиардов рублей потратят на ремонт Дома российского правительства

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АБН

Дом правительства реконструируют за 2 млрд бюджетных средств

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Названа стоимость планируемой реконструкции Белого дома в Москве

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