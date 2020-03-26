Коронавирус
ВедомостиПравительство поможет бизнесу кредитами на зарплаты
О двух новых 26 марта рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании президента с бизнесом: выдавать короткие кредиты на выплату зарплат и отменить налог на имущество для владельцев недвижимости, которые готовы предоставить отсрочку по арендным платежам.
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с чего всё началось
Первый зампред правительства России Андрей Белоусов на встрече президента Владимира Путина с предпринимателями заявил, что со следующей недели власти совместно со Сбербанком и ВТБ планируют запустить пилотный проект по кредитованию бизнеса.РБКвчера в 07:55
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Кабмин прорабатывает вопрос выдачи неотложных кредитов на выплату зарплат
Будущее России. Национальные проектывчера в 07:14
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Общество
Мишустин поручил закрыть курортные гостиницы и пансионаты
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил закрыть места массового отдыха на российских курортах до 1 июня.
Происшествия
Двух ростовчан оштрафуют за нарушение карантина по коронавирусу
Отмечается, что всего по России более 500 человек привлечены к ответственности за нарушение карантина по коронавирусу.
Общество
США стали лидером по количеству заражений коронавирусом, обогнав Китай
Вашингтон, 27 марта 2020, 08:15 — REGNUM США вышли на первое место в мире по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом, обогнав Китай.
Общество
Страны G20 сделали заявления по итогам саммита
Страны-участницы G20 сделали заявления по итогам саммита, передает ТАСС.
Политика
Италия не стала подписывать итоговый документ саммита ЕС
Во время видеоконференции глав государств и правительств ЕС по мерам борьбы с пандемией COVID-19 премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что страну не устраивает согласованный проект итогового документа.
Происшествия
Задержан виновник взрыва в Магнитогорске
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина
Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Общество
Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Экономика
S&P подтвердило рейтинги России на уровне "BBB-"
Долгосрочный рейтинг Российской Федерации был подтвержден международным рейтинговым агентством S&P Global Ratings на инвестиционном уровне "BBB-".
Политика
Губернатор Ломбардии раскритиковал недовольных помощью РФ
Губернатор итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом и раскритиковал тех, кто занимается политическими спекуляциями на эту тему.
Общество
У Игоря Николаева диагностировали очаговую пневмонию
Москва, 27 марта 2020, 08:40 — REGNUM Очаговая пневмония выявлена у певца Игоря Николаева, который обратился в больницу в Коммунарке.
Общество
В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса
Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру страны Михаилу Мишустину органичить продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса, передает RT.
Происшествия
В Петербурге коронавирусом заразился полковник ФСБ
В Санкт-Петербурге коронавирусом заразился полковник ФСБ.
Общество
Как выплатить мартовскую зарплату, если срок выпадает на выходную неделю
В связи с указанным нововведением у бухгалтеров появились вопросы: как оплатить выходную неделю; когда выплатить зарплату за март, есть срок ее выдачи выпадает на нерабочую неделю.
Экономика
Экономисты спрогнозировали рецессию российской экономики
Российской экономике не избежать рецессии: снижение ВВП может составить от 0,8 до 3%, следует из прогнозных оценок аналитиков.
Общество
Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года
"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри окончательно переехали в Лос-Анджелес
Новый дом принца Гарри и Меган Маркл находится недалеко от Голливуда.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке рассказал о состоянии Лещенко
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в Facebook рассказал о состоянии певца Льва Лещенко, который попал в больницу.
Политика
Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе голосования по поправкам в Конституцию. Документ опубликован на сайте Кремля.
Транспорт
ГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса
Вспышка коронавируса коснулась и Госавтоинспекции: ведомство обещает принять дополнительные меры, направленные на защиту как сотрудников ГИБДД, так и рядовых граждан.
Единоборства
Александр Емельяненко сравнил Шлеменко со своим братом
Скандально известный российской боец смешанного стиля Александр Емельяненко продолжил критиковать соотечественника Александра Шлеменко.
Экономика
Силуанов разъяснил новый налог на проценты по вкладам
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что новый налог на доходы от процентов по вкладам свыше 1 млн руб. введут только в 2021 году.
Политика
Путин надеется на победу над коронавирусом раньше чем через три месяца
Пандемию вируса COVID-19 в России, возможно, удастся победить в течение двух-трех месяцев, полагает президент Владимир Путин.
Кино
От коронавируса умер актер Марк Блум
Общество
В России зафиксировано 182 новых случая заражения коронавирусом
Отмечается, что больше всего новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Москве — 136.
Политика
Порошенко заявил о чрезвычайной ситуации на Украине из-за коронавируса
Украине "повезло" в ситуации с коронавирусом, заявил экс-президент страны, депутат Верховной рады Петр Порошенко на своей странице в фейсбуке.
Происшествия
В Петербурге выявили 22 нарушителя карантина
Полиция и Роспотребнадзор выявили в Петербурге 22 нарушителей карантина по коронавирусу, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Кино
Роберт Дауни-младший может снова вернуться в Marvel
Возможно, знаменитый актер, сыгравший роль Железного Человека в многочисленных фильмах киновселенной, вновь посотрудничает с киностудией, чтобы озвучить искусственный интеллект.
Наука
Названа резко осложняющая коронавирус болезнь
Заболевания сердечно-сосудистой системы почти в 4,5 раза увеличивают смертность от коронавируса.
Общество