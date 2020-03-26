Коронавирус

ВедомостиВедомостиПравительство поможет бизнесу кредитами на зарплаты

О двух новых 26 марта рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании президента с бизнесом: выдавать короткие кредиты на выплату зарплат и отменить налог на имущество для владельцев недвижимости, которые готовы предоставить отсрочку по арендным платежам.
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с чего всё началось

Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат

Первый зампред правительства России Андрей Белоусов на встрече президента Владимира Путина с предпринимателями заявил, что со следующей недели власти совместно со Сбербанком и ВТБ планируют запустить пилотный проект по кредитованию бизнеса.
РБКвчера в 07:55

Подробнее о событии

Малому бизнесу прописали банки

Коммерсантъвчера в 15:30

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 11:47

Кабмин прорабатывает вопрос выдачи неотложных кредитов на выплату зарплат

Будущее России. Национальные проектывчера в 07:14

Российскому бизнесу дадут кредиты под 0% для выплаты зарплат

Московский Комсомолецвчера в 07:55

Сбербанк и ВТБ предоставят бизнесу кредиты на выплату зарплаты под гарантии государства

Вести.Ruвчера в 07:35

Кабмин прорабатывает вопрос выдачи неотложных кредитов на выплату зарплат

ТАССвчера в 07:58

Правительство России рассматривает возможность запуска программы кредитования малого бизнеса с нулевыми ставками

Фонтанка.Рувчера в 06:59
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 02:28, Ашберн
Общество

Мишустин поручил закрыть курортные гостиницы и пансионаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил закрыть места массового отдыха на российских курортах до 1 июня.
Lenta.ru вчера в 19:13
Происшествия

Двух ростовчан оштрафуют за нарушение карантина по коронавирусу

Отмечается, что всего по России более 500 человек привлечены к ответственности за нарушение карантина по коронавирусу.
Rostof.ru 02:17
Общество

США стали лидером по количеству заражений коронавирусом, обогнав Китай

Вашингтон, 27 марта 2020, 08:15 — REGNUM США вышли на первое место в мире по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом, обогнав Китай.
REGNUM 01:15
Общество

Страны G20 сделали заявления по итогам саммита

Страны-участницы G20 сделали заявления по итогам саммита, передает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 11:10
Политика

Италия не стала подписывать итоговый документ саммита ЕС

Во время видеоконференции глав государств и правительств ЕС по мерам борьбы с пандемией COVID-19 премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что страну не устраивает согласованный проект итогового документа.
Известия вчера в 16:36
Происшествия

Задержан виновник взрыва в Магнитогорске

Вести.Ru 02:03
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина

Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Общество

Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Lenta.ru вчера в 16:12
Экономика

S&P подтвердило рейтинги России на уровне "BBB-"

Долгосрочный рейтинг Российской Федерации был подтвержден международным рейтинговым агентством S&P Global Ratings на инвестиционном уровне "BBB-".
Газета.Ru 01:46
Политика

Губернатор Ломбардии раскритиковал недовольных помощью РФ

Губернатор итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом и раскритиковал тех, кто занимается политическими спекуляциями на эту тему.
Рамблер вчера в 11:46
Общество

У Игоря Николаева диагностировали очаговую пневмонию

Москва, 27 марта 2020, 08:40 — REGNUM Очаговая пневмония выявлена у певца Игоря Николаева, который обратился в больницу в Коммунарке.
REGNUM 01:40
Общество

В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру страны Михаилу Мишустину органичить продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса, передает RT.
Газета.Ru 01:26
Происшествия

В Петербурге коронавирусом заразился полковник ФСБ

В Санкт-Петербурге коронавирусом заразился полковник ФСБ.
Evo-rus.com вчера в 16:59
Общество

Как выплатить мартовскую зарплату, если срок выпадает на выходную неделю

В связи с указанным нововведением у бухгалтеров появились вопросы: как оплатить выходную неделю; когда выплатить зарплату за март, есть срок ее выдачи выпадает на нерабочую неделю.
Время Бухгалтера вчера в 07:25
Экономика

Экономисты спрогнозировали рецессию российской экономики

Российской экономике не избежать рецессии: снижение ВВП может составить от 0,8 до 3%, следует из прогнозных оценок аналитиков.
РБК 00:00
Общество

Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года

"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
РИА Новости вчера в 09:54
Общество

Меган Маркл и принц Гарри окончательно переехали в Лос-Анджелес

Новый дом принца Гарри и Меган Маркл находится недалеко от Голливуда.
Народные новости вчера в 23:29
Общество

Главврач больницы в Коммунарке рассказал о состоянии Лещенко

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в Facebook рассказал о состоянии певца Льва Лещенко, который попал в больницу.
РИА Новости 02:21
Политика

Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе голосования по поправкам в Конституцию. Документ опубликован на сайте Кремля.
Газета.Ru 25 марта в 13:20
Транспорт

ГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса

Вспышка коронавируса коснулась и Госавтоинспекции: ведомство обещает принять дополнительные меры, направленные на защиту как сотрудников ГИБДД, так и рядовых граждан.
Вести.Ru вчера в 06:25
Единоборства

Александр Емельяненко сравнил Шлеменко со своим братом

Скандально известный российской боец смешанного стиля Александр Емельяненко продолжил критиковать соотечественника Александра Шлеменко.
ProstoProSport вчера в 14:46
Экономика

Силуанов разъяснил новый налог на проценты по вкладам

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что новый налог на доходы от процентов по вкладам свыше 1 млн руб. введут только в 2021 году.
Газета.Ru вчера в 13:18
Политика

Путин надеется на победу над коронавирусом раньше чем через три месяца

Пандемию вируса COVID-19 в России, возможно, удастся победить в течение двух-трех месяцев, полагает президент Владимир Путин.
Коммерсантъ вчера в 08:41
Кино

От коронавируса умер актер Марк Блум

Полит.ру вчера в 23:10
Общество

В России зафиксировано 182 новых случая заражения коронавирусом

Отмечается, что больше всего новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Москве — 136.
Говорит Москва вчера в 04:27
Политика

Порошенко заявил о чрезвычайной ситуации на Украине из-за коронавируса

Украине "повезло" в ситуации с коронавирусом, заявил экс-президент страны, депутат Верховной рады Петр Порошенко на своей странице в фейсбуке.
РИА Новости вчера в 21:30
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В Петербурге выявили 22 нарушителя карантина

Полиция и Роспотребнадзор выявили в Петербурге 22 нарушителей карантина по коронавирусу, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 02:15
Кино

Роберт Дауни-младший может снова вернуться в Marvel

Возможно, знаменитый актер, сыгравший роль Железного Человека в многочисленных фильмах киновселенной, вновь посотрудничает с киностудией, чтобы озвучить искусственный интеллект.
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Названа резко осложняющая коронавирус болезнь

Заболевания сердечно-сосудистой системы почти в 4,5 раза увеличивают смертность от коронавируса.
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Маяк (г. Сосновый Бор) вчера в 10:49
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Андрей Рэмович Белоусов
Российский государственный деятель, учёный-экономист. Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации с 21 января 2020. С марта 2020 года председатель совета директоров ОАО «РЖД».
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