Коронавирус

ВедомостиВедомостиПравительство поможет бизнесу кредитами на зарплаты

О двух новых 26 марта рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании президента с бизнесом: выдавать короткие кредиты на выплату зарплат и отменить налог на имущество для владельцев недвижимости, которые готовы предоставить отсрочку по арендным платежам.
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с чего всё началось

Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат

Первый зампред правительства России Андрей Белоусов на встрече президента Владимира Путина с предпринимателями заявил, что со следующей недели власти совместно со Сбербанком и ВТБ планируют запустить пилотный проект по кредитованию бизнеса.
РБК07:55

Подробнее о событии

Правительство поможет бизнесу кредитами на зарплаты

Ведомости17:23

Кабмин прорабатывает вопрос выдачи неотложных кредитов на выплату зарплат

Будущее России. Национальные проекты07:14

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК11:47

Кабмин прорабатывает вопрос выдачи неотложных кредитов на выплату зарплат

ТАСС07:58

Российскому бизнесу дадут кредиты под 0% для выплаты зарплат

Московский Комсомолец07:55

Малому бизнесу прописали банки

Коммерсантъ15:30

Правительство России рассматривает возможность запуска программы кредитования малого бизнеса с нулевыми ставками

Фонтанка.Ру06:59
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Общество

Игорь Николаев обратился в госпиталь с подозрением на коронавирус

Российская газета 15:18
Экономика

Путин объявил о введении налога на проценты по вкладам

Владимир Путин в обращении к россиянам предложил обложить налогом в 13% процентные доходы от вкладов в банках.
НТВ вчера в 10:20
Общество

Врач рассказал, когда ждать пика эпидемии коронавируса в Москве

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью Нюте Федермессер рассказал, что пик распространения коронавируса в Москве можно ожидать на следующей неделе.
РИА Новости 16:27
Здоровье

Обращение вице-мэра Иркутска Руслана Болотова в связи с ситуацией по коронавирусу

На сегодня ситуация такова, что во всем мире распространение коронавируса идет стремительно.
НИА-Байкал 08:38
Общество

Как оплатят нерабочую неделю в марте

В связи с указом президента РФ Владимира Путина о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля Минтруд разработал рекомендации для работников и работодателей и опубликовал их на своём официальном сайте.
Smolnarod.ru 17:10
Политика

Италия отказалась подписывать итоговый документ саммита ЕС

Италию не устраивает согласованный проект итогового документа видеоконференции глав государств и правительств ЕС по мерам борьбы с пандемией, сообщили источники в правительственном дворце Киджи.
Взгляд.ру 15:35
Хоккей

«Сибирь» прокомментировала досрочное завершение сезона в КХЛ

Новосибирский хоккейный клуб "Сибирь" прокомментировал досрочное завершение сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), передает Twitter команды.
Газета.Ru вчера в 08:39
Происшествия

МВД сообщило основную версию пожара с семью погибшими в Екатеринбурге

Семь человек погибли, ещё один пострадал.
РИА Новости 19:33
Политика

Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца

России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Известия 09:19
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши

Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
RT на русском 08:06
Общество

Мишустин поручил закрыть санатории, курорты и общепит с 28 марта

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил временно приостановить работу общепита, закрыть санатории. курорты и объекты массового отдыха.
Ведомости 19:37
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости 08:42
Политика

В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом

Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 15:49
Происшествия

На Кубе умер россиянин с коронавирусом

Об одной гражданке России, заболевшей коронавирусом, стало известно только 26 марта. Ей 48 лет, она прилетела на Кубу 12 марта из Франции.
Ведомости 12:30
Здоровье

Все школы в Челябинской области закрываются на карантин

Приостанавливается работа ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.
Миасский рабочий вчера в 11:54
Общество

США вышли на первое место по числу заразившихся коронавирусом

США вышли на первое место по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией, обогнав Италию и Китай, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
РБК 18:31
Общество

В Тамбове депутаты выписали премию мэру, застрявшей во Вьетнаме

Депутаты Тамбовской городской думы решили премировать застрявшую во Вьетнаме на фоне пандемии коронавируса главу города Наталию Макаревич, сообщил в четверг РИА Новости депутат заксобрания Артем Александров.
РИА Новости 10:27
Кино

Назван обязательный к просмотру во время карантина фильм

Журналист и кинокритик издания Collider Элли Геммилл посоветовала фильм, который стоит посмотреть людям, сидящим на карантине.
Piter.tv 05:46
Энергетика

«Газпром» ударил по конкурентам в Европе

Российская компания «Газпром» ударила по конкурентам в Европе, продавая дешевый газ.
Lenta.ru 02:15
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина

Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Известия Мордовии 08:08
Шоу-бизнес

Ольга Бузова хотела увеличить грудь после развода с Тарасовым

По словам Бузовой, развод породил в ней большое количество комплексов, а следствием этой психологической нестабильности стали метаморфозы в её прическе и навязчивые планы по корректировке бюста.
Актуальные Новости 12:00
Общество

Больше 200 туристов из Таиланда отправят на карантин на Сахалине

EastRussia 19:41
Общество

Власти Москвы допустили продление выходных из-за коронавируса

Столичные власти в конце следующей недели примут решение о возможности продление нерабочих дней, заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире "России 1" Она отметила, что сейчас все решения приняты на одну неделю.
РИА Новости 15:04
Политика

Латвийские украинцы вступили в конфликт с Киевом из-за России

Посол Украины в Латвии Александр Мищенко, назначенный в страну в 2019 году, грозится уничтожить местные сообщества украинцев из-за пророссийской позиции.
Piter.tv 12:48
Религия

РПЦ увидела нарушение Конституции в указе Беглова о борьбе с вирусом

В рамках борьбы с эпидемией губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее ввел дополнительные антивирусные меры.
РБК 15:50
Театры

Александр Домогаров ушел из МХАТ со скандалом

RuNews24.ru вчера в 02:20
Общество

Минобороны построит 16 военных центров для борьбы с инфекциями

Lenta.ru 05:23
Шоу-бизнес

Задела за живое: Степаненко заставила сильно нервничать Петросяна

Evo-rus.com 08:41
Хоккей

Александр Овечкин: «Хотел бы забить 50 голов, но безопасность важнее»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, что ему хочется забросить 50 голов в сезоне, однако он принимает во внимание сложившиеся обстоятельства из-за пандемии коронавируса.
Матч ТВ 16:57
Экономика

Союз мукомолов предупредил о риске возникновения дефицита муки

Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что в стране может возникнуть риск дефицита муки по причине роста цен на пшеницу, необходимых запасов осталось всего на две-три недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо главы союза Аркадия Гуревича, направленного в Минсельхоз.
Газета.Ru 08:25
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Андрей Рэмович Белоусов
Российский государственный деятель, учёный-экономист. Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации с 21 января 2020. С марта 2020 года председатель совета директоров ОАО «РЖД».
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