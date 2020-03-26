Коронавирус
ВедомостиПравительство поможет бизнесу кредитами на зарплаты
О двух новых 26 марта рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании президента с бизнесом: выдавать короткие кредиты на выплату зарплат и отменить налог на имущество для владельцев недвижимости, которые готовы предоставить отсрочку по арендным платежам.
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с чего всё началось
Первый зампред правительства России Андрей Белоусов на встрече президента Владимира Путина с предпринимателями заявил, что со следующей недели власти совместно со Сбербанком и ВТБ планируют запустить пилотный проект по кредитованию бизнеса.РБК07:55
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Кабмин прорабатывает вопрос выдачи неотложных кредитов на выплату зарплат
Будущее России. Национальные проекты07:14
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США вышли на первое место по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией, обогнав Италию и Китай, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
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Кино
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