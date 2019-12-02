Правительство России распределило 45 млрд рублей между 50 регионами страны с наиболее эффективными руководителями. Одними из лучших в рейтинге за 2019 год стали местные власти Краснодарского края и Республики Крым. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства страны.

Политика Германия вышлет двух сотрудников посольства России Министерство иностранных дел Германии объявило персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в связи с делом об убийстве гражданина Грузии в Берлине.

Экономика Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия» Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.

Экономика Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП России Всемирный банк (ВБ) улучшил прогноз роста российской экономики России в 2019 году, свидетельствует доклад ВБ (есть в распоряжении "Газеты.Ru").

Общество Экстренно госпитализирован Валдис Пельш Российский телеведущий Валдис Пельш экстренно госпитализирован в Москве, передает "Рен ТВ".

Происшествия В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим Мужчина открыл стрельбу по прохожим в Перми, погиб один человек, сообщают «Интерфакс» со ссылкой на источник и РЕН ТВ.

Политика Киевский эксперт обвинил Россию и СССР в «оглуплении» украинцев Украинский эксперт, преподаватель Киевской школы экономики и Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан в своем блоге в издании "Новое время" пожаловался на низкий уровень образованности украинцев, обвинив в этом царскую Россию и СССР.

Экономика Самозанятые пенсионеры получат прибавку Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.

Происшествия В Татарстане ищут пропавших при пожаре на нефтеперекачивающей станции Снаружи и в обваловании вспыхнул неэксплуатируемый резервуар объемом 20 тыс. куб. м во время работ по его очистке, которой занимались сотрудники компании «Транснефть».

Транспорт В московском метро подорожает проезд Стоимость одной поездки в метро Москвы подорожает на два рубля с 1 февраля 2020 года.