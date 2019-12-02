Экономика

ФедералПрессФедералПрессПравительство поощрило эффективные регионы ЮФО и СКФО

Правительство России распределило 45 млрд рублей между 50 регионами страны с наиболее эффективными руководителями. Одними из лучших в рейтинге за 2019 год стали местные власти Краснодарского края и Республики Крым. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства страны.
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 07:18, Ашберн
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Экстренно госпитализирован Валдис Пельш

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