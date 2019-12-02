Экономика
ФедералПрессПравительство поощрило эффективные регионы ЮФО и СКФО
Правительство России распределило 45 млрд рублей между 50 регионами страны с наиболее эффективными руководителями. Одними из лучших в рейтинге за 2019 год стали местные власти Краснодарского края и Республики Крым. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства страны.
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Правительство назвало условия распределения грантов эффективным регионам
Экономика сегодня02 декабря в 08:59
Медведев утвердил новую систему поощрения регионов с эффективными губернаторами
Коммерсантъ02 декабря в 09:48
Между регионами с эффективными главами распределят 45 миллиардов рублей
Евразия Daily02 декабря в 08:34
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