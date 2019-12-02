Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПравительство поощрило регионы с эффективными губернаторами

Гранты выдавались на основе итогового рейтинга между регионами, занявшими первые 50 мест из участвовавших в их распределении. В бюджете на эту форму поддержки субъектов Федерации правительство заложило 45 миллиардов рублей.
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Правительство поощрило регионы с эффективными губернаторами

Российская газетавчера в 02:00

Между регионами с эффективными главами распределят 45 миллиардов рублей

Евразия Daily02 декабря в 08:34

Медведев утвердил новую систему поощрения регионов с эффективными губернаторами

Коммерсантъ02 декабря в 09:48

Кабмин утвердил правила поощрения эффективных губернаторов

Парламентская газета02 декабря в 09:25

В РФ утвердили правила поощрения эффективных губернаторов

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Правительство назвало условия распределения грантов эффективным регионам

Экономика сегодня02 декабря в 08:59

Кабмин разъяснил схему поощрения регионов грантами за эффективность

SM Newsвчера в 01:26
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Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 10:13, Ашберн
Политика

Меркель объяснила высылку российских дипломатов

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что приняла решение о высылке российских дипломатов из-за недостаточной помощи Москвы в расследовании убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
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100 лет догоняющего развития Показатель человеческого капитала на душу населения в России вырос почти на 80% с 2000 года, однако составляет лишь одну пятую от среднего показателя по ОЭСР (около $100 тыс. против $500 тыс. в постоянных ценах 2014 года).
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Обвинение попросило четыре года колонии студенту ВШЭ Егору Жукову

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Путин назвал условия Киева по транзиту газа неприемлемыми

Россия готова сохранить транзит газа через Украину, но условия Киева пока неприемлемы, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 08:54
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Украина хочет отсудить у России долг Молдавии за газ

Украинская компания «Нафтогаз» пытается через судебную систему Молдавии отсудить у Газпрома его долю в предприятии «Молдовагаз», а также долги Молдавии за газ.
REGNUM вчера в 06:23
Общество

ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

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Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой

Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
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Шоу-бизнес

Познер отказался реагировать на нападки Певцова

Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Lenta.ru 07:17
Общество

Ирина Шейк сразила Лондон платьем цвета «мокрый асфальт»

33-летняя модель облачилась в облегающее платье от Burberry цвета «мокрый асфальт».
Телепрограмма вчера в 09:30
Общество

Илон Маск предстал перед судом в США по делу о клевете

Глава компании SpaceX Илон Маск предстал перед американским судом по делу о клевете в адрес британского дайвера Вернона Ансуорта.
iReactor вчера в 23:32
Происшествия

Подросток из Тульской области стал жертвой священника-педофила

Одним из потерпевших по делу был признан подросток из Тульской области.
Тульские новости 02:15
Общество

Роскосмос ответил на прогноз о крахе России как космической державы

Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал "Газете.Ru" прогноз издания The Hill о крахе России как космической державы.
Газета.Ru 08:24
Политика

Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО

Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
Lenta.ru 09:37
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев раскрыл правду об отношениях Жанны Фриске и ее отца

Телеведущий раскрыл правду об отношениях покойной Жанны Фриске и её отца. По словам Дмитрия, отец и дочь никогда не ладили.
7Дней.ру 08:00
Происшествия

В Одессе локализовали пожар в колледже

Пожар в колледже в Одессе локализован на площади 4 тысячи квадратных метров, продолжается тушение, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 07:44
Экономика

Saxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Известия вчера в 05:04
Авто

Опубликованы изображения обновленного Hyundai Solaris для России

Первые изображения рестайлинговой модели опубликовал Solaris Club.
Автоновости дня вчера в 13:27
Политика

В Крыму назвали закономерной позицию Казахстана по полуострову

Сенатор от крымского региона Сергей Цеков назвал закономерностью отказ президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева считать воссоединение Крыма и России аннексией.
Известия 08:37
Общество

Активист Гальперин сообщил о замене условного срока на реальный

Городской суд Реутова решил заменить активисту Марку Гальперину условный срок на реальный из-за задержаний в связи с акциями протеста.
РБК 09:53
Экономика

Самозанятые пенсионеры получат прибавку

Ежемесячные выплаты неработающим пенсионерам индексируются каждый год.
BFM.ru 03:51
Кино

Вышел первый трейлер нового фильма про Джеймса Бонда

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В Италии представили календарь Pirelli на 2020 год

В Вероне представили 47-й выпуск календаря Pirelli. В этом году его тема - "В поисках Джульетты".
РИА Новости 05:19
Политика

В НАТО назвали Россию основной угрозой

В НАТО считают, что основную угрозу для альянса представляют действия России и международный терроризм.
Lenta.ru 09:23
Политика

Зеленский рассчитывает на обмен «всех на всех» до конца года

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на обмен заключенными с Россией по схеме «всех на всех» до конца года.
Коммерсантъ 06:49
Политика

На Украине задержан влиятельный севастопольский единоросс

При пересечении крымской границы России с Украиной был задержан член севастопольского регионального политсовета партии «Единая Россия» Игорь Кучерявый.
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Кино

Опубликован тизер-трейлер «Черной вдовы»

Студия Marvel опубликовала в YouTube первый тизер-трейлер фильма «Черная вдова». Главную роль в фильме исполнила Скарлетт Йоханссон.
Rambler News Service вчера в 05:37
Футбол

Фанату «Спартака» запретили посещение матчей на полтора года

Руководитель проекта "Стадион — наш общий дом" и болельщик московского "Спартака" Олег Семенов заявил, что фанат столичного клуба Валерий Бевз оштрафован за нецензурные кричалки во время матча 18-го тура чемпионата России против петербургского "Зенита", передает "Чемпионат.com".
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Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»

Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
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Как по рукам можно определить рак легких, рассказали врачи

МедиаПоток 02 декабря в 11:14
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В Омске локализовали пожар на нефтеперерабатывающем заводе

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Омске удалось локализовать на площади 150 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 06:16
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