Ставрополью выделили грант в размере 1,022 миллиарда рублей. Первую строчку рейтинга занял Крым, который поощрили грантом в 1,596 миллиарда рублей, Санкт-Петербург – 1,504 миллиарда и Краснодарский край – 1,462 миллиарда рублей. Наименьшую выплату получит Чукотский округ – 265,47 миллиона рублей.

Экономика Всемирный банк оценил совокупное богатство России Указывается, что к 2017 году типичный россиянин стал в 1,8 раза богаче, чем в 2000 году, однако все равно отставал от типичного жителя стран ОЭСР, который был богаче россиянина в среднем в четыре раза.

Политика МИД отреагировал на высылку российских дипломатов из Берлина Российский МИД заявил, что ответит на высылку двух своих сотрудников посольства из Германии в связи с делом об убийстве чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Шоу-бизнес Тимати увернулся от поцелуя с Анастасией Решетовой на публике Музыкант поцеловал Решетову в щеку, а когда модель обняла его и хотела поцеловать в губы, то рэпер ловко увернулся и увел возлюбленную в сторону.

Политика Россия зеркально ответит на продление Украиной спецпошлин Москва зеркально ответит на продление Киевом спецпошлин на российские товары, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.

Шоу-бизнес Познер отказался реагировать на нападки Певцова Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.

Общество Генпрокуратура поддержала введение в РФ защитных предписаний В целом в ведомстве поддержали введение в России защитных предписаний, которые призваны оградить лиц, подвергающихся насилию, от нежелательных контактов.

Общество Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.

Общество Депутат Госдумы пожаловался на скромные служебные квартиры Петров считает: идти в депутаты ради служебных квартир и других благ — бессмысленно. Он отметил, что «в таком доме прожил 19 лет».

Экономика Самозанятые пенсионеры получат прибавку Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.

Экономика Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия» Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.

Фигурное катание Трусова не заявила тройной аксель на Финал Гран-при Российская фигуристка Александра Трусова не заявила тройной аксель ни в одной из программ на Финал Гран-при, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев.