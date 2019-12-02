Экономика

Победа 26Победа 26Ставрополье получило миллиардный грант за эффективность

Ставрополью выделили грант в размере 1,022 миллиарда рублей. Первую строчку рейтинга занял Крым, который поощрили грантом в 1,596 миллиарда рублей, Санкт-Петербург – 1,504 миллиарда и Краснодарский край – 1,462 миллиарда рублей. Наименьшую выплату получит Чукотский округ – 265,47 миллиона рублей.
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Коммерсантъ02 декабря в 09:48

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Экономика сегодня02 декабря в 08:59

Между регионами с эффективными главами распределят 45 миллиардов рублей

Евразия Daily02 декабря в 08:34
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СК назвал причину взрыва в жилом доме в Белгородской области

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Российская фигуристка Александра Трусова не заявила тройной аксель ни в одной из программ на Финал Гран-при, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев.
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Знаменитый исполнитель добавил, что пенсии в России – это кощунство Лев Лещенко заявил, что все, что он получает от государства, тратит на благотворительность, потому что там такая мизерная сумма, «за которой даже ходить унизительно».
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Покупателей жилья в России защитят от мошенников

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В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»

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