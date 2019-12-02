Экономика
Победа 26Ставрополье получило миллиардный грант за эффективность
Ставрополью выделили грант в размере 1,022 миллиарда рублей. Первую строчку рейтинга занял Крым, который поощрили грантом в 1,596 миллиарда рублей, Санкт-Петербург – 1,504 миллиарда и Краснодарский край – 1,462 миллиарда рублей. Наименьшую выплату получит Чукотский округ – 265,47 миллиона рублей.
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Медведев утвердил новую систему поощрения регионов с эффективными губернаторами
Коммерсантъ02 декабря в 09:48
Правительство назвало условия распределения грантов эффективным регионам
Экономика сегодня02 декабря в 08:59
Между регионами с эффективными главами распределят 45 миллиардов рублей
Евразия Daily02 декабря в 08:34
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Дмитрий Шепелев раскрыл правду об отношениях Жанны Фриске и ее отца
Телеведущий раскрыл правду об отношениях покойной Жанны Фриске и её отца. По словам Дмитрия, отец и дочь никогда не ладили.
Экономика
Всемирный банк оценил совокупное богатство России
Указывается, что к 2017 году типичный россиянин стал в 1,8 раза богаче, чем в 2000 году, однако все равно отставал от типичного жителя стран ОЭСР, который был богаче россиянина в среднем в четыре раза.
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Игроки и тренерский штаб петербургского «Зенита» продолжают подготовку к матчу 19-го тура РПЛ против московского «Динамо».
Политика
МИД отреагировал на высылку российских дипломатов из Берлина
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Шоу-бизнес
Тимати увернулся от поцелуя с Анастасией Решетовой на публике
Музыкант поцеловал Решетову в щеку, а когда модель обняла его и хотела поцеловать в губы, то рэпер ловко увернулся и увел возлюбленную в сторону.
Политика
Россия зеркально ответит на продление Украиной спецпошлин
Москва зеркально ответит на продление Киевом спецпошлин на российские товары, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
Шоу-бизнес
Познер отказался реагировать на нападки Певцова
Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Общество
Генпрокуратура поддержала введение в РФ защитных предписаний
В целом в ведомстве поддержали введение в России защитных предписаний, которые призваны оградить лиц, подвергающихся насилию, от нежелательных контактов.
Общество
Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце
Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.
Общество
Депутат Госдумы пожаловался на скромные служебные квартиры
Петров считает: идти в депутаты ради служебных квартир и других благ — бессмысленно. Он отметил, что «в таком доме прожил 19 лет».
Армия и оружие
Т-72Б вместе с китайскими МВТ-2000 сразились с французскими AMX-10RC
Экономика
Самозанятые пенсионеры получат прибавку
Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.
Игры
В сети появились обложки ремейка Resident Evil 3
Экономика
Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»
Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
Шоу-бизнес
Ирина Слуцкая стала мамой в третий раз
Третьего ребенка спортсменка родила от второго мужа — бизнесмена Алексея Говырина, с которым расписалась в прошлом году.
Шоу-бизнес
СМИ узнали о романе Анджелины Джоли с актрисой Эван Вуд
Американский журнал Woman’s Day узнал, что у голливудской актрисы Анджелины Джоли роман с 32-летней актрисой Эван Вуд.
Фигурное катание
Трусова не заявила тройной аксель на Финал Гран-при
Российская фигуристка Александра Трусова не заявила тройной аксель ни в одной из программ на Финал Гран-при, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев.
Шоу-бизнес
Лев Лещенко рассказал, что у него «унизительная» пенсия
Знаменитый исполнитель добавил, что пенсии в России – это кощунство Лев Лещенко заявил, что все, что он получает от государства, тратит на благотворительность, потому что там такая мизерная сумма, «за которой даже ходить унизительно».
Авто
Опубликованы изображения обновленного российского Hyundai Solaris
Интернет ресурс Solaris Club уже опубликовал первые изображения новинки.
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Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео
Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
Здоровье
Как по рукам можно определить рак легких, рассказали врачи
Шоу-бизнес
Жена Игоря Николаева похвасталась, как балует ее супруг
Певица Юлия Проскурякова похвасталась, как балует ее супруг – композитор и певец Игорь Николаев.
Происшествия
Не менее 10 человек пострадали при пожаре в колледже в Одессе
Не менее 10 человек получили травмы при пожаре в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе.
Политика
Итогом «нормандского саммита» должен стать Ruxit
Ранее Зеленский поделился, что в вопросе возвращения Крыма Украине он надеется на США.
Общество
Покупателей жилья в России защитят от мошенников
Госдума во втором чтении приняла законопроект, который призван защитить добросовестных покупателей недвижимости от мошенников.
Происшествия
В Москве из-за сообщения о минировании эвакуировали школу
Около 600 учеников и 50 сотрудников школы № 1561 эвакуировали из-за сообщения о минировании.
Политика
В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»
Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал поддержку Украиной позиции США в отношении газопровода "Северный поток — 2" неприемлемой.