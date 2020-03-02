с чего всё началось

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила правительству РФ установить надбавки к зарплатам всех работников системы здравоохранения на время борьбы с распространением коронавируса.

Политика Губернатор Архангельской области написал заявление об отставке Губернатор Архангельской области Игорь Орлов написал заявление об отставке. Об этом он сообщил журналистам.

Политика Трамп надеется, что Россия и Саудовская Аравия сократят добычу нефти Президент США Дональд Трамп надеется, что Саудовская Аравия и РФ сократят добычу нефти на 10 миллионов баррелей.

Происшествия Два генерала МВД задержаны по делу о получении взятки Два заместителя начальника следственного департамента Министерства внутренних дел (МВД) России Александр Краковский и Александр Бирюков задержаны по делу о получении взятки, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Политика Путин подписал указ о выходных до 30 апреля Президент Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых выходных в России до 30 апреля 2020 года, сообщает РИА Новости.

Общество Олег Тиньков покинет пост главы совета директоров «Тинькофф Банка» Российский бизнесмен Олег Тиньков 19 марта передал свои права владения акциями TCS Group в семейный траст, в ближайшие недели банкир намерен покинуть пост главы совета директоров "Тинькофф банка", говорится в заявлении банкира.

Общество Умершая в Перми журналистка была заражена коронавирусом Результаты анализов на коронавирус главного редактора пермского еженедельника «Деловой Интерес» Анастасии Петровой, умершей 31 марта, оказались положительными.

Общество Собянин утвердил штрафы за нарушение карантина Мэр Москвы Сергей Собянин подписал поправки в КоАП, которые вводят штрафы за нарушение режима самоизоляции гражданами, сообщает "Интерфакс".

Спорт У главного тренера сборной России по гимнастике выявлен коронавирус "Полжительным оказался тест у гимнаста 2001 года рождения и главного тренера Радионенко", — заявила Ирина Винер-Усманова.

Общество В Подмосковье запустят систему контроля за самоизоляцией В регионе запустят электронную платформу, где каждый сможет оформить пропуск.

Экономика Совфед одобрил закон о кредитных каникулах из-за коронавируса Совфед одобрил закон о поправках, которые предусматривают кредитные каникулы для граждан, индивидуальных предпринимателей и малых предприятий, оказавшихся в тяжёлых обстоятельствах в связи с распространением коронавируса.

Общество Тюменский губернатор ввел режим самоизоляции в регионе Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о введении режима самоизоляции в регионе.

Армия и оружие Эрдоган нарвался на грубость: Россия начала переброску в Сирию фронтовых бомбардировщиков Ранее Россия поставила турецким террористам ультиматум о том, что к началу апреля трасса М4 в провинции Идлиб должна быть открыта для российских военных патрулей, и потому, очевидно, переброска бомбардировщиков является сигналом к тому, что Россия не намерена терпеть поведение боевиков и Турции.

Общество Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.

Энергетика Новак допустил дальнейшее падение спроса на нефть в мире Сокращение потребления нефти в мире в случае продления существующих карантинных мер может вызвать падение спроса на неё в ближайшие недели на величину до 20 миллионов баррелей в сутки, считает глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Общество В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету Вспышка новой коронавирусной инфекции должна завершиться к лету, заявил вспышка главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале.

Общество Власти Забайкалья объяснили введение запрета на торговлю алкоголем Губернатор Забайкальского края ввел полный запрет на продажу алкоголя в регионе из-за роста числа правонарушений во время режима самоизоляции, сообщили в пресс-службе губернатора со ссылкой на исполняющего обязанности вице-премьера краевого правительства Андрея Гурулева.

Политика «Ъ» узнал о планах продлить нерабочую неделю в России Накануне с предложением продлить нерабочий период в России на совещании с президентом выступили вице-президент Татьяна Голикова, а также глава Роспотребнадзора и главный санитарный врач страны Анна Попова.

Наука Антропологи проанализировали развитие мозга австралопитеков Как пишет журнал Science Advances, учёные из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка с помощью компьютерной томографии воссоздал модель головного мозга двух детёнышей афарских австралопитеков из Дикики и Хадара в Эфиопии.

Энергетика В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти Сказалось и то, что конкуренты на рынке сланцевой нефти более активно работали в Техасе, где затраты на разработку были ниже Пандемия, которая сопровождалась резким падением цен на нефть, ускорила долговую нагрузку Whiting и привела к ее банкротству.

Происшествия В подъезде Брянска вывесили объявление о заражённых COVID-19 соседях Брянск, 2 апреля 2020, 13:22 — REGNUM Объявление-предупреждение о заражённых коронавирусом соседях появилось в одном из подъездов многоэтажного дома в Брянске.

Общество Число заявок на пособие по безработице в США выросло до 6,6 млн В США 6,648 млн граждан впервые подали заявки на пособие по безработице на фоне распространения коронавируса.

Здоровье Стала известна стоимость лечения коронавируса в Самарской области Стало известно, сколько денег получат самарские больницы сна лечение коронавируса у пациентов. Сегодня были утверждены тарифы.

Авто В сети напомнили о неизвестном универсале Lada «Марина» Поскольку у российского производителя был свой универсал ВАЗ-2111. В итоге единственную Lada «Марину» перепродали за 700 тыс. руб.

Здоровье Рошаль дал советы по восстановлению легких после пневмонии Главный внештатный детский пульмонолог Минздрава Московской области Леонид Рошаль дал советы по восстановлению легких после пневмонии.