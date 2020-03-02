Коронавирус
ИнтерфаксПравительство попросили дать медикам 50-процентную надбавку к зарплате
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила правительству РФ установить надбавки к зарплатам всех работников системы здравоохранения на время борьбы с распространением коронавируса.
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Профсоюзы предложили дать медикам 50-процентую надбавку к зарплатам
Общественное телевидение России08:31
Шмаков рассказал о действиях профсоюзов в условиях коронавируса
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов31 марта в 01:06
Автоматически обработано 7130 источников, обновлено в 10:55, Ашберн
Политика
Губернатор Архангельской области написал заявление об отставке
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов написал заявление об отставке. Об этом он сообщил журналистам.
Российская газета 09:53
Политика
Трамп надеется, что Россия и Саудовская Аравия сократят добычу нефти
Президент США Дональд Трамп надеется, что Саудовская Аравия и РФ сократят добычу нефти на 10 миллионов баррелей.
РИА Новости 10:46
Происшествия
Бизнесмен Джабраилов госпитализирован в Москве
Газета.Ru 09:56
Происшествия
Два генерала МВД задержаны по делу о получении взятки
Два заместителя начальника следственного департамента Министерства внутренних дел (МВД) России Александр Краковский и Александр Бирюков задержаны по делу о получении взятки, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 09:21
Политика
Путин подписал указ о выходных до 30 апреля
Президент Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых выходных в России до 30 апреля 2020 года, сообщает РИА Новости.
РИАМО 10:28
Общество
Олег Тиньков покинет пост главы совета директоров «Тинькофф Банка»
Российский бизнесмен Олег Тиньков 19 марта передал свои права владения акциями TCS Group в семейный траст, в ближайшие недели банкир намерен покинуть пост главы совета директоров "Тинькофф банка", говорится в заявлении банкира.
РИА Новости 10:12
Общество
Умершая в Перми журналистка была заражена коронавирусом
Результаты анализов на коронавирус главного редактора пермского еженедельника «Деловой Интерес» Анастасии Петровой, умершей 31 марта, оказались положительными.
Известия 04:50
Общество
Собянин утвердил штрафы за нарушение карантина
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал поправки в КоАП, которые вводят штрафы за нарушение режима самоизоляции гражданами, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 08:43
Спорт
У главного тренера сборной России по гимнастике выявлен коронавирус
"Полжительным оказался тест у гимнаста 2001 года рождения и главного тренера Радионенко", — заявила Ирина Винер-Усманова.
Вести.Ru 10:50
Общество
В Подмосковье запустят систему контроля за самоизоляцией
В регионе запустят электронную платформу, где каждый сможет оформить пропуск.
Российская газета вчера в 12:02
Экономика
Совфед одобрил закон о кредитных каникулах из-за коронавируса
Совфед одобрил закон о поправках, которые предусматривают кредитные каникулы для граждан, индивидуальных предпринимателей и малых предприятий, оказавшихся в тяжёлых обстоятельствах в связи с распространением коронавируса.
RT на русском 08:08
Общество
Тюменский губернатор ввел режим самоизоляции в регионе
Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о введении режима самоизоляции в регионе.
РИА Новости 07:52
Общество
«Неизвестный гость»: кто пришел на помощь «Северному потоку–2»
На маршрут уложенного участка газопровода вышел ультрасовременный камнеукладчик.
BaltNews.ee 08:16
Армия и оружие
Эрдоган нарвался на грубость: Россия начала переброску в Сирию фронтовых бомбардировщиков
Ранее Россия поставила турецким террористам ультиматум о том, что к началу апреля трасса М4 в провинции Идлиб должна быть открыта для российских военных патрулей, и потому, очевидно, переброска бомбардировщиков является сигналом к тому, что Россия не намерена терпеть поведение боевиков и Турции.
Avia.pro 00:20
Общество
Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии
Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
REGNUM 01:20
Энергетика
Новак допустил дальнейшее падение спроса на нефть в мире
Сокращение потребления нефти в мире в случае продления существующих карантинных мер может вызвать падение спроса на неё в ближайшие недели на величину до 20 миллионов баррелей в сутки, считает глава Минэнерго РФ Александр Новак.
РИА Новости 10:34
Общество
В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету
Вспышка новой коронавирусной инфекции должна завершиться к лету, заявил вспышка главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале.
Известия 06:13
Общество
Власти Забайкалья объяснили введение запрета на торговлю алкоголем
Губернатор Забайкальского края ввел полный запрет на продажу алкоголя в регионе из-за роста числа правонарушений во время режима самоизоляции, сообщили в пресс-службе губернатора со ссылкой на исполняющего обязанности вице-премьера краевого правительства Андрея Гурулева.
РИА Новости 08:58
Политика
«Ъ» узнал о планах продлить нерабочую неделю в России
Накануне с предложением продлить нерабочий период в России на совещании с президентом выступили вице-президент Татьяна Голикова, а также глава Роспотребнадзора и главный санитарный врач страны Анна Попова.
BFM.ru 01:08
Наука
Шансы на обнаружение жизни на Марсе резко возросли
Ин-спейс.ру 05:00
Наука
Антропологи проанализировали развитие мозга австралопитеков
Как пишет журнал Science Advances, учёные из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка с помощью компьютерной томографии воссоздал модель головного мозга двух детёнышей афарских австралопитеков из Дикики и Хадара в Эфиопии.
News.ru 07:25
Энергетика
В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти
Сказалось и то, что конкуренты на рынке сланцевой нефти более активно работали в Техасе, где затраты на разработку были ниже Пандемия, которая сопровождалась резким падением цен на нефть, ускорила долговую нагрузку Whiting и привела к ее банкротству.
РБК вчера в 14:16
Происшествия
В подъезде Брянска вывесили объявление о заражённых COVID-19 соседях
Брянск, 2 апреля 2020, 13:22 — REGNUM Объявление-предупреждение о заражённых коронавирусом соседях появилось в одном из подъездов многоэтажного дома в Брянске.
REGNUM 06:22
Общество
Число заявок на пособие по безработице в США выросло до 6,6 млн
В США 6,648 млн граждан впервые подали заявки на пособие по безработице на фоне распространения коронавируса.
Газета.Ru 09:57
Общество
Не только «каникулы»: что еще важного сказал Владимир Путин в обращении к нации
Вторую неделю подряд российский президент выступает с экстренным обращением к гражданам страны.
НГС55 10:47
Здоровье
Стала известна стоимость лечения коронавируса в Самарской области
Стало известно, сколько денег получат самарские больницы сна лечение коронавируса у пациентов. Сегодня были утверждены тарифы.
Pro Город Самара 09:58
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Оголенная Волочкова потренировалась в пуантах на беговой дорожке
Танцовщица Анастасия Волочкова показала мастерство танца на спортивном тренажере.
VSE42.RU вчера в 23:13
Авто
В сети напомнили о неизвестном универсале Lada «Марина»
Поскольку у российского производителя был свой универсал ВАЗ-2111. В итоге единственную Lada «Марину» перепродали за 700 тыс. руб.
CarsWeek.ru вчера в 12:19
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Рошаль дал советы по восстановлению легких после пневмонии
Главный внештатный детский пульмонолог Минздрава Московской области Леонид Рошаль дал советы по восстановлению легких после пневмонии.
Москва 24 07:07
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Автора фейка о «закрытии» Екатеринбурга оштрафовали на 30 тысяч
Суд оштрафовал жительницу Екатеринбурга на 30 тыс. рублей за публикацию фейка о том, что власти якобы закрывают город из-за распространения коронавирусной инфекции.
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