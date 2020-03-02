Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксПравительство попросили дать медикам 50-процентную надбавку к зарплате

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила правительству РФ установить надбавки к зарплатам всех работников системы здравоохранения на время борьбы с распространением коронавируса.
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с чего всё началось
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо
 премьеру Михаилу Мишустину, в котором предложил начать национализацию стратегически важных компаний страны.
РБК07:11

Подробнее о событии

ФНПР инициировала надбавки к зарплатам работников сферы здравоохранения

Газета.Ru08:53

Правительство попросили дать медикам 50-процентную надбавку к зарплате

Интерфакс08:09

ФНПР предложила установить надбавку к зарплатам медработников

News.ru08:23

Профсоюзы предложили дать медикам 50-процентую надбавку к зарплатам

Общественное телевидение России08:31

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

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Профсоюзы предложили меры по спасению экономики и рабочих мест

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Шмаков рассказал о действиях профсоюзов в условиях коронавируса

Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов31 марта в 01:06
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Президент Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых выходных в России до 30 апреля 2020 года, сообщает РИА Новости.
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"Полжительным оказался тест у гимнаста 2001 года рождения и главного тренера Радионенко", — заявила Ирина Винер-Усманова.
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Вспышка новой коронавирусной инфекции должна завершиться к лету, заявил вспышка главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале.
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Сказалось и то, что конкуренты на рынке сланцевой нефти более активно работали в Техасе, где затраты на разработку были ниже Пандемия, которая сопровождалась резким падением цен на нефть, ускорила долговую нагрузку Whiting и привела к ее банкротству.
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Главный внештатный детский пульмонолог Минздрава Московской области Леонид Рошаль дал советы по восстановлению легких после пневмонии.
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