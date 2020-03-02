Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксПравительство попросили дать медикам 50-процентную надбавку к зарплате

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила правительству РФ установить надбавки к зарплатам всех работников системы здравоохранения на время борьбы с распространением коронавируса.
Читать в источнике
Комментировать129
с чего всё началось
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо
 премьеру Михаилу Мишустину, в котором предложил начать национализацию стратегически важных компаний страны.
РБК07:11

Подробнее о событии

ФНПР инициировала надбавки к зарплатам работников сферы здравоохранения

Газета.Ru08:53

Профсоюзы предложили дать медикам 50-процентую надбавку к зарплатам

Общественное телевидение России08:31

Шмаков рассказал о действиях профсоюзов в условиях коронавируса

Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов31 марта в 01:06

Правительство попросили дать медикам 50-процентную надбавку к зарплате

Интерфакс08:09

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

РБК07:11

Профсоюзы предложили меры по спасению экономики и рабочих мест

Солидарность07:00

ФНПР предложила установить надбавку к зарплатам медработников

News.ru08:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7130 источников, обновлено в 09:52, Ашберн
Общество

В Москве ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции

Штрафы предусмотрены также для должностных (от 30 до 50 тысяч рублей) и юридических (от 200 тысяч до полумиллиона рублей) лиц, которые не обеспечили своим подчиненным или сотрудникам возможность соблюдать режим самоизоляции.
РИА Новости 08:38
Экономика

В США из-за коронавируса поставлен новый рекорд по безработице

Американская экономика получила мощный удар из-за распространения коронавируса по территории страны.
Российская газета 09:25
Общество

В Забайкалье запретили продажу алкоголя

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.
Ведомости 08:50
Энергетика

Новак не исключил дальнейшего снижения цен на нефть

Министер энергетики России Александр Новак заявил, что ведомство не исключает дальнейшего снижения цен на нефть.
РЕН ТВ 09:19
Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России осложняется

Президент в ходе видеосовещания с членами правительства констатировал, что ситуация с коронавирусом в стране осложняется, передает «Интерфакс».
BFM.ru вчера в 16:21
Энергетика

Экспортная стоимость российской нефти Urals стала отрицательной

Экспортная стоимость нефти Urals стала отрицательной. Об этом сообщает новостная служба аналитического агентства Argus.
Деловое.ТВ 04:08
Политика

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке

55-летний Орлов возглавляет Архангельскую область с 2012 года.
ТАСС 09:34
Единоборства

Тони Фергюсон требует лишить Хабиба титула UFC

FightTime.ru 02:54
Политика

Песков анонсировал новое обращение Путина к россиянам

Президент России Владимир Путин в четверг после 16:00 выступит с новым обращением к нации.
ТАСС 06:44
Хоккей

Никита Коростелёв стал автором лучшего гола сезона в КХЛ - видео

Лучшим, по мнению авторов рейтинга, стал гол Никиты Коростелёва. Форвард владивостокского «Адмирала» поразил ворота казанского «Ак Барса».
Inc-news.ru 30 марта в 08:48
Общество

В Италии выявили новые особенности коронавируса

Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».
BFM.ru 02:05
Здоровье

Европейский ученый оценил пользу самодельных масок

"Что же касается самодельных масок, то для меня это выражение социальной солидарности", - цитирует Монтгомери "Интерфакс".
Вестник Кавказа 09:31
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Красовскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ 09:02
Общество

Названа доля комфортных для жизни городов России

Информация о доле комфортных поселений была получена на основании рассчитанного Минстроем совместно с «Дом.рф» индекса качества городской среды по итогам 2019 года.
Lenta.ru 06:11
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:59
ЖКХ

Россиянам из-за коронавируса облегчат плату за услуги ЖКХ

Россиянам облегчат плату за услуги ЖКХ.
Lenta.ru 08:52
Транспорт

Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов

В полиции пояснили, что если жители других регионов пытаются пересечь границы Челябинской области, им объясняют все риски, связанные с коронавирусом, их убеждают вернуться домой и придерживаться там режима самоизоляции.
РБК 08:36
Шоу-бизнес

Борющийся с коронавирусом Лещенко обратился к поклонникам

Gazeta.SPb 08:31
Общество

В Китае рассказали о бессимптомных носителях коронавируса

Китайское издание «Хуаньцю шибао» рассказало о бессимптомных носителях коронавируса.
ФАН 06:58
Политика

Более 40% украинцев считают необходимым ужесточить карантин — опрос

Свыше 40% украинцев считают необходимым ввести более жесткие меры обеспечения карантинных ограничений на Украине для борьбы с распространением коронавируса.
Украина.ру 09:09
Политика

Лукашенко заявил, что не против единой валюты в Союзном государстве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не против введения единой валюты в Союзном государстве, но только это должна быть нейтральная валюта.
ТАСС 06:24
Общество

Матвиенко объяснила выросший спрос на водку среди россиян

Жители России стали чаще приобретать водку из-за нехватки дезинфицирующих средств на фоне распространения коронавируса.
РБК 09:36
Политика

США оплатили половину доставленной из России медпомощи

Половину стоимости гуманитарного груза из России для США оплатил Российский фонд прямых инвестиций, вторая половина была оплачена американской стороной.
BFM.ru 07:17
Общество

Врач рассказал о влиянии алкоголя на заболеваемость коронавирусом

Приём крепкого алкоголя не спасает от заражения коронавирусом, а даже повышает этот риск, сообщил РИА Новости главный врач-инфекционист центрального административного округа Москвы столичного департамента здравоохранения, кандидат медицинских наук Илья Акинфиев.
РИА Новости 09:13
Политика

Не успевшим покинуть шенгенскую зону россиянам продлят визы

Туристы, не успевшие выехать из шенгенской зоны до закрытия границ из-за ситуации с коронавирусом, могут продлить срок действия краткосрочных виз, штрафовать их не будут, заявил в четверг, 2 апреля, посол Евросоюза в России Маркус Эдерер в интервью «РИА Новости».
Известия 05:43
Гаджеты

Названа возможная дата анонса Xiaomi Mi Band 5

В самой компании о новинках запланированных к дебюту не рассказывается, но источники утверждают, что Xiaomi Mi Band 5 будет среди них.
Astera 06:41
Общество

В Ростовской области выявили еще четыре случая заражения коронавирусом

Четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили в Ростовской области за последние сутки.
Московский Комсомолец 04:44
Общество

Генпрокуратура обнаружила фейки о коронавирусе на сайте «Эха Москвы»

Генпрокуратура во время мониторинга обнаружила сообщения с недостоверной информацией о ситуации с коронавирусом COVID-19 на официальном сайте радиостанции «Эхо Москвы в Оренбурге».
Коммерсантъ 08:48
Кино

В исторической драме «Маленькие женщины» нашли киноляп

В фильме Греты Гервиг "Маленькие женщины" нашли киноляп.
Москва 24 07:15
Здоровье

В Саратовской области коронавирусом заразился ребенок

Среди 14-ти жителей региона, больных коронавирусной инфекцией, есть один ребенок.
СаратовБизнесКонсалтинг 06:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Викторович Шмаков
Политик
Председатель Федерации независимых профсоюзов России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное