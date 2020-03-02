Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксПравительство попросили дать медикам 50-процентную надбавку к зарплате

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила правительству РФ установить надбавки к зарплатам всех работников системы здравоохранения на время борьбы с распространением коронавируса.
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с чего всё началось
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо
 премьеру Михаилу Мишустину, в котором предложил начать национализацию стратегически важных компаний страны.
РБК07:11

Подробнее о событии

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

РБК07:11

Профсоюзы предложили дать медикам 50-процентую надбавку к зарплатам

Общественное телевидение России08:31

ФНПР предложила установить надбавку к зарплатам медработников

News.ru08:23

Правительство попросили дать медикам 50-процентную надбавку к зарплате

Интерфакс08:09

ФНПР инициировала надбавки к зарплатам работников сферы здравоохранения

Газета.Ru08:53

Профсоюзы предложили меры по спасению экономики и рабочих мест

Солидарность07:00

Шмаков рассказал о действиях профсоюзов в условиях коронавируса

Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов31 марта в 01:06
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Автоматически обработано 7130 источников, обновлено в 12:25, Ашберн
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:59
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Главный внештатный детский пульмонолог Минздрава Московской области Леонид Рошаль дал советы по восстановлению легких после пневмонии.
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"С понедельника, 6 апреля, всем вузам рекомендуется возобновить учебный процесс в дистанционном формате", - приводит слова министра пресс-служба ведомства.
РИА Новости 10:59
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Тиньков покинет пост председателя совета директоров Тинькофф-банка

Бизнесмен Олег Тиньков уйдет с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка. Он намерен сделать это в ближайшие несколько недель.
Коммерсантъ 10:16
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Ученые-материаловеды из Дальневосточного федерального университета (ДВФУ, Владивосток), Кембриджа (Великобритания) и Китайской академии наук разработали методику "омоложения" объемных металлических стекол - материалов, которые после такой процедуры можно применять во множестве областей.
РИА Новости вчера в 02:41
Политика

Путин продлил режим нерабочих дней

Президент России Владимир Путин продлил режим нерабочих дней, введенный из-за ситуации с коронавирусом, до 30 апреля.
РИА Новости 11:02
Здоровье

На коронавирус проверят всех граждан старше 65 лет с симптомами ОРВИ

Главный санитарный врач России Анна Попова поручила губернаторам субъектов РФ обеспечить всем лицам старше 65 лет проведение тестов на коронавирус.
Pravda.Ru 03:38
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В России разрешат производить медицинские маски без лицензии

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В день смеха Яна Кудрявцева решила заявить о том, что забеременела во второй раз.
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Музыка

Земфира выпустила новую песню про Крым

Новая песня "Крым" в исполнении Земфиры увидела свет 1 апреля. Композиция была опубликована на официальном YouTube-канале исполнительницы.
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Врио главы Коми назначен Владимир Уйба

Гапликов, возглавлявший республику с 2015 года как и.о. главы и с 2016 года как избранный губернатор, объявил об отставке ранее 2 апреля.
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Кино

Скарлетт Йоханссон поделилась своим видением фильма «Черная Вдова»

В интервью Total Film, на которое ссылается издание «Союз», актриса поделилась своим видением фильма «Черная Вдова».
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На сегодняшний день в Петербурге за нарушение режима самоизоляции выписано 170 протоколов - по этому показателю город находится на первом месте в России.
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Почтальоны в апреле принесут выплаты пенсионерам домой

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В Кремле опровергли информацию о том, что президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Сальманом.
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Бывший сенатор от Чечни, бизнесмен Умар Джабраилов попытался покончить с собой, сообщает Telegram-канал Mash.
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В США из-за коронавируса поставлен новый рекорд по безработице

Число инфицированных коронавирусом в США превысило 200 тысяч человек, а летальных исходов свыше 5 тысяч.
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Песков прокомментировал желание Белоруссии покупать нефть у РФ по $4

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал желание Белоруссии закупить в апреле 2 млн тонн российской нефти по цене около $4 за баррель, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Дзюба об Уткине: «Деградировал и упал»

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Стоимость Brent выросла до $26 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне во время торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на более чем 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Футбол

«Зенит» поддержит находящихся на самоизоляции ветеранов клуба

Петербургский футбольный клуб «Зенит» поддержит ветеранское движение сине-бело-голубых во время этой сложной ситуации с распространением коронавируса и будет доставлять своим ветеранам продуктовые наборы еженедельно за собственный счет.
Невские Новости 11:20
Спорт

Главный тренер российских гимнастов заразился коронавирусом

Lenta.ru 11:43
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В Смоленской области создадут штаб по обеспечению устойчивости экономики

В Смоленске обсудили вопросы поддержки предпринимателей в условиях распространение коронавирусной инфекции, совещание провел губернатор Алексей Островский.
О чем говорит Смоленск 11:40
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В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету

В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
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Браузер Microsoft Edge вышел на второе место по популярности

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Путин поручил ввести в регионах особый порядок передвижения

Президент Владимир Путин на фоне распространения пандемии коронавируса поручил ввести в регионах особый порядок передвижения лиц и транспортных средств.
РИА Новости 12:09
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Приняты правила оформления больничных на карантине для пожилых людей

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении порядка оформления больничных, а также назначения и выплаты пособий для людей старше 65 лет, которые находятся на карантине из-за коронавируса.
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Общество

В Италии выявили новые особенности коронавируса

Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».
BFM.ru 02:05
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Михаил Викторович Шмаков
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Председатель Федерации независимых профсоюзов России.
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