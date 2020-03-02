Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксПравительство попросили дать медикам 50-процентную надбавку к зарплате

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила правительству РФ установить надбавки к зарплатам всех работников системы здравоохранения на время борьбы с распространением коронавируса.
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с чего всё началось
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо
 премьеру Михаилу Мишустину, в котором предложил начать национализацию стратегически важных компаний страны.
РБК07:11

Подробнее о событии

ФНПР инициировала надбавки к зарплатам работников сферы здравоохранения

Газета.Ru08:53

Профсоюзы предложили дать медикам 50-процентую надбавку к зарплатам

Общественное телевидение России08:31

Мишустину предложили обнулить НДФЛ для минимальных зарплат и повысить ставку налога на сверхдоходы

Накануне.Ru06:26

Правительство попросили дать медикам 50-процентную надбавку к зарплате

Интерфакс08:09

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

РБК07:11

ФНПР предложила установить надбавку к зарплатам медработников

News.ru08:23

Профсоюзы предложили меры по спасению экономики и рабочих мест

Солидарность07:00
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Автоматически обработано 7130 источников, обновлено в 09:21, Ашберн
Общество

Мосгордума утвердила штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы приняли закон, устанавливающий административную ответственность для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции дома либо находиться в больнице.
ТАСС вчера в 11:18
Здоровье

У сотрудницы онкоцентра имени Блохина обнаружили коронавирус

Госпитализация пациентов в отделение химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей приостановлена.
Эхо Москвы вчера в 18:05
Политика

Путин снова обратится к гражданам России

Президент РФ Владимир Путин снова обратится к гражданам России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:04
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Рекламщики просят власти о незамедлительных мерах поддержки

Представитель отрасли наружной рекламы просит власти о незамедлительных мерах поддержки.
СаратовБизнесКонсалтинг 05:18
Общество

В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса

Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.
Интерфакс 03:39
Общество

Почтальоны доставят пенсии и пособия ставропольцам на дом

Своё ТВ вчера в 06:56
Экономика

Совфед одобрил закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Совет Федерации одобрил закон, который предоставляет право на кредитные каникулы гражданам, индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу, пострадавшим от коронавируса.
РБК 09:00
Происшествия

Два генерала Следственного департамента МВД задержаны за взятку

ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД, подозреваемых в получении взятки.
Известия 08:43
Здоровье

Билл Гейтс поделился способами улучшения ситуации с эпидемией COVID-19

Накануне стало известно, что в Соединенных Штатах умерли за последние сутки из-за коронавируса 1374 человека.
Известия 08:10
Общество

В Забайкалье запретили продажу алкоголя

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.
Ведомости 08:50
Энергетика

Цена на нефть Brent выросла на 10%

Стоимость нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне выросла на 10,1% — до 27,24 $ за баррель, сообщает ТАСС.
Моя Москва.онлайн 04:21
Армия и оружие

Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции

Очередной инцидент между американскими военными и российской военной полицией произошел на территории Сирии, пишет Shraibikus News.
Shraibikus News вчера в 15:37
Экономика

X5 и «Магнит» анонсировали продажу некоторых продуктов без наценки

Каждая сеть, говорится в сообщении, составит свой перечень продуктов питания первой необходимости в сегменте «первой цены» (то есть самые дешевые), которые будут предложены покупателям без торговой наценки – по цене их приобретения у производителей.
Ведомости 08:42
Политика

Лукашенко заявил, что не против единой валюты в Союзном государстве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не против введения единой валюты в Союзном государстве, но только это должна быть нейтральная валюта.
ТАСС 06:24
Энергетика

Белоруссия намерена покупать российскую нефть по $4 за баррель

Минск, 2 апреля 2020, 12:40 — REGNUM Белоруссия намерена в апреле импортировать из России 2 млн т нефти по цене около $4 за баррель.
REGNUM 05:40
Политика

Китай предсказывает Японии поражение при попытке захвата Курил

Обозреватели китайского издания Sohu не советуют Японии пытаться захватить часть Курил.
Что происходит 05:10
Общество

В России разрешат производить медицинские маски без лицензии

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о принятом решении разрешить производство медицинских масок без получения лицензии.
RT на русском 08:42
Общество

Застрявшим за границей россиянам выделят полмиллиарда рублей

На помощь застрявшим за границей из-за коронавируса россиянам выделят полмиллиарда рублей.
Lenta.ru 06:34
Шоу-бизнес

Подольская рассказала про будущего ребенка от Преснякова

Выпускница шоу Фабрика звезд Наталья Подольская посетила программу Секрет на миллион, где рассказала об отношениях с Владимиром Пресняковым и о возможном пополнении в семье.
NewInform вчера в 08:39
Футбол

Клубы АПЛ хотят увеличения количества замен после возобновления сезона

Главные тренеры чемпионата Англии рассчитывают, что после возобновления сезона будет увеличено количество замен, сообщает The Telegraph.
Спорт-Экспресс вчера в 23:44
Политика

США оплатили половину доставленной из России медпомощи

Половину стоимости гуманитарного груза из России для США оплатил Российский фонд прямых инвестиций, вторая половина была оплачена американской стороной.
BFM.ru 07:17
Общество

Принят закон об уголовной ответственности за нарушение карантина

Сегодня, 31 марта, Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс об ужесточении наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.
Саратов 24 31 марта в 04:10
Общество

В России из-за коронавируса могут продлить действие водительских прав

С просьбой продлить на время пандемии коронавируса действие водительских удостоверений обратилась в правительство страны Федерация автовладельцев России.
Астрахань FM вчера в 12:57
Происшествия

В Челябинске стражи порядка начали массовые проверки автолюбителей

Стражи порядка перекрывают дороги, чтобы автолюбители могли ехать только в строго определенном направлении, останавливают машины и о чем-то долго беседуют с водителями.
Провинция.ру 08:20
Общество

В Нижегородской области введены QR-коды для контроля за самоизоляцией

Система контроля за соблюдением режима самоизоляции на основе интернет-портала начала работать в Нижегородской области.
ТАСС 04:58
Экономика

Россияне назвали способы сохранить деньги при кризисе

Россияне назвали самые выгодные способы сохранения денег в условиях экономической нестабильности.
Lenta.ru 08:01
Общество

Путин провёл совещание с правительством по коронавирусу

Президент России Владимир Путин провёл совещание с правительством по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране в дистанционном режиме.
RT на русском вчера в 11:23
Культура

Слепаков написал песню про коронавирус

Известный комик Семен Слепаков выложил на своем YouTube-канале песню, посвященную эпидемии коронавируса.
Инвест-Форсайт вчера в 12:24
Киберспорт

Свежий патч для Final Fantasy IX удаляет игру с РС

Square Enix выпустила свежее обновление для Final Fantasy IX в Steam, из-за которого игра перестала работать.
Игромания.ру 09:00
Политика

Глава ЕК рассказала о фейковых новостях о коронавирусе

В интернете растет число фейковых новостей о коронавирусе, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
BFM.ru 31 марта в 11:50
Как работают Яндекс.Новости?
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Председатель Федерации независимых профсоюзов России.
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