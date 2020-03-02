Коронавирус
ИнтерфаксПравительство попросили дать медикам 50-процентную надбавку к зарплате
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила правительству РФ установить надбавки к зарплатам всех работников системы здравоохранения на время борьбы с распространением коронавируса.
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Профсоюзы предложили дать медикам 50-процентую надбавку к зарплатам
Общественное телевидение России08:31
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