Коронавирус
РИА НовостиПравительство попросили разрешить врачам ставить диагноз в Сети
Фонд развития интернет-инициатив из-за пандемии COVID-19 предложил правительству ускорить принятие законопроекта, разрешающего врачам дистанционно ставить диагнозы и назначать лечение. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо директора фонда Кирилла Варламова премьер-министру Михаилу Мишустину.
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с чего всё началось
Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) предложил правительству в связи с распространением коронавируса ускорить принятие поправок, разрешающих врачам в рамках телемедицины дистанционно ставить диагнозы и назначать лечение.РБК00:00
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