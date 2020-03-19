Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПравительство попросили разрешить врачам ставить диагноз в Сети

Фонд развития интернет-инициатив из-за пандемии COVID-19 предложил правительству ускорить принятие законопроекта, разрешающего врачам дистанционно ставить диагнозы и назначать лечение. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо директора фонда Кирилла Варламова премьер-министру Михаилу Мишустину.
Читать в источнике
Комментировать48
с чего всё началось

Правительство попросили разрешить врачам ставить диагнозы через Интернет

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) предложил правительству в связи с распространением коронавируса ускорить принятие поправок, разрешающих врачам в рамках телемедицины дистанционно ставить диагнозы и назначать лечение.
РБК00:00

Подробнее о событии

Российским врачам попросили разрешить онлайн-диагностику

Телеканал 360°04:29

В России призвали разрешить удаленное лечение для снижения рисков коронавируса

Lenta.ru01:40

Правительство попросили разрешить врачам ставить диагнозы через Интернет

РБК00:00

Правительство попросили разрешить врачам ставить диагноз в Сети

РИА Новости01:34

Врачам в России могут разрешить ставить диагнозы дистанционно

РЕН ТВ00:55

Российским врачам хотят разрешить ставить диагнозы через интернет

URA.Ru00:39

Мишустина попросили разрешить врачам ставить диагнозы дистанционно

Коммерсантъ01:37
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 05:02, Ашберн
Происшествия

В московской больнице скончалась пациентка с коронавирусом

79-летняя пациентка с коронавирусом скончалась в больнице в Москве.
Известия 03:57
Политика

Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовым к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.
Газета.Ru 04:53
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM 00:02
Происшествия

Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве

ТАСС вчера в 17:03
Музыка

Бузова провалила выступление в Череповце из-за заевшей фонограммы

Напомним, перед поездкой в Череповец, Бузова побывала в Вологде.
Невские Новости 17 марта в 04:13
Энергетика

В ФАС прокомментировали рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости вчера в 15:18
Экономика

Cargo Logic Air складывает крылья

Британская авиакомпания Алексея Исайкина сворачивает работу Владелец крупнейшего в России грузового авиахолдинга «Волга-Днепр» Алексей Исайкин поставил на паузу работу своей британской авиакомпании Cargo Logic Air и ведет переговоры с британскими авиавластями о приостановке ее сертификата эксплуатанта.
Коммерсантъ вчера в 18:37
Экономика

Рубль назван второй по волатильности валютой в мире

Российский рубль занял второе место по волатильности мировых валют к американскому доллару, пишет агентство деловой информации Bloomberg.
Sputnik Таджикистан 01:30
Общество

«Коммерсантъ» узнал о возможных проблемах с импортом алкоголя

Крупные импортеры алкоголя начали предупреждать своих контрагентов в России о возможных проблемах с поставками спиртного из-за рубежа, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК 01:47
Происшествия

Собянин подтвердил смерть пациентки с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил смерть пациентки с коронавирусом, которая находилась в столичной инфекционной больнице.
RT на русском 04:33
Здоровье

В Минздраве рассказали о влиянии водки на коронавирус

Употребление водки не поможет защититься от коронавируса.
Lenta.ru вчера в 10:08
Общество

Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса

Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса.
Lenta.ru вчера в 11:40
Общество

Путин рассказал о доходах граждан России

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
RT на русском вчера в 11:55
Политика

Путин ответил на вопрос о своём статусе после 2024 года

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что его статус после 2024 года будет зависеть от настроения и желания российского общества.
RT на русском 03:08
Наука

У коронавируса обнаружили слабое место

Evo-rus.com 01:22
Финансы

Минфин начал продавать валюту из ФНБ

Министерство финансов перечислило в Фонд национального благосостояния купленную валюту и начало продавать ее для финансирования сделки по приобретению у ЦБ контрольного пакета акций Сбербанка.
РИА Новости 03:29
Финансы

Доллар превысил 81 рубль, евро — 89 рублей

Курс доллара на Мосбирже превысил 81 руб. впервые с января 2016 года. Евро поднялся выше 89 руб. впервые с февраля 2016 года.
Коммерсантъ 03:07
Происшествия

Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
ТАСС вчера в 20:16
Политика

Мишустин заявил об отсутствии повода для паники из-за коронавируса

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что на фоне распространения коронавируса повода для паники нет.
NewInform 03:43
Политика

Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:01
Общество

Все регионы ЮФО ввели режим повышенной готовности

19 марта власти Адыгеи сообщили о введении в регионе режима повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
Московский Комсомолец 04:19
Армия и оружие

В США показали «уничтожение» комплексов «Тополь-М» и С-400

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin смоделировала уничтожение российских комплексов «Тополь-М» и ЗРК С-400 «Триумф».
Известия 00:59
Игры

В Steam можно бесплатно получить сатирический шутер Goat of Duty

3DNews 02:18
Экономика

В России ввели мораторий по выплате страховых взносов для бизнеса

Москва, 19 марта 2020, 11:20 — REGNUM Правительство России на три месяца ввело мораторий для малого и среднего бизнеса по выплате страховых взносов, об этом 19 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
REGNUM 04:20
Кино

Джонни Деппа показали в образе нового Джокера

Известный на просторах Сети художник BossLogic создал арт, в котором представил голливудского актера Джонни Деппа в образе злодея из киновселенной DC Джокера.
Народные новости 16 марта в 13:58
Происшествия

Генерал СК Дрыманов получил 12 лет колонии за взятку

Мосгорсуд приговорил экс-начальника столичного главка СК генерала Александра Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима по уголовному делу о двух взятках.
Газета.Ru вчера в 08:03
Политика

Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским

Lenta.ru вчера в 12:40
Здоровье

Случаев коронавируса в регионе не зарегистрировано

Замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева сообщила, что на данный момент на территории Саратовской области случаи заболевания коронавирусом не зарегистрированы.
Saratovnews 04:17
Происшествия

В Нижнем Новгороде вновь произошел оползень на Похвалинском съезде

Нижний Новгород, 18 марта 2020, 18:35 — REGNUM В Нижнем Новгороде на Похвалинском съезде произошёл сход грунта.
REGNUM вчера в 11:35
Общество

В России отменят ограничения на поставки товаров первой необходимости

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что с пятницы в России на месяц отменят ограничения на поставки товаров первой необходимости, в том числе таможенные.
РИА Новости 04:04
Как работают Яндекс.Новости?
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное