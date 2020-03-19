Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) предложил правительству в связи с распространением коронавируса ускорить принятие поправок, разрешающих врачам в рамках телемедицины дистанционно ставить диагнозы и назначать лечение.

с чего всё началось

Фонд развития интернет-инициатив из-за пандемии COVID-19 предложил правительству ускорить принятие законопроекта, разрешающего врачам дистанционно ставить диагнозы и назначать лечение. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо директора фонда Кирилла Варламова премьер-министру Михаилу Мишустину.

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