Общество

ИнфоросПравительство поручило создать стратегический запас медицинских масок

Правительство РФ поручило создать стратегический запас медицинских масок на случай распространения коронавирусной инфекции в стране. Об этом со ссылкой на протокол оперативного совещания премьер-министра РФ Михаила Мишустина со своими заместителями сообщает газета "Известия".
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с чего всё началось

Масковое слово: премьер поручил создать резерв от коронавируса

Правительство поручило сформировать стратегический запас медицинских масок на случай распространения коронавируса в России. Это следует из протокола оперативного совещания премьер-министра Михаила Мишустина со своими заместителями (копия есть у «Известий»).
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Правительство поручило создать стратегический запас медицинских масок

РБКвчера в 20:08

В России создадут стратегический запас медицинских масок

Lenta.ruвчера в 19:24

«Известия»: правительство поручило создать стратегический запас медицинских масок

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REGNUMвчера в 18:48

Стратегический запас медицинских масок создадут в России

News.ruвчера в 18:38

Мишустин поручил создать резерв медицинских масок из-за коронавируса

URA.Ruвчера в 19:20

Мишустин поручил создать резерв медицинских масок

Известиявчера в 18:03
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Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
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В Петербурге чиновник уволился после сообщений о казино в его квартире

В субботу источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что сотрудники силовых органов обнаружили в квартире муниципального чиновника в Петербурге подпольное казино.
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В 50-минутном материале, автором которого является бывший советник президента США Дональда Трампа политический эксперт Майкл Капуто, больше половины времени уделено Украине.
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В Голливуде вручили премии «Оскар»

В номинациях "Лучший оригинальный сценарий" премии "Оскар" удостоен южнокорейский фильм "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо по сценарию, написанному им в соавторстве с Хан Джин Воном.
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Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин установил два клубных рекорда

Шестеркин, проводивший шестой матч в карьере в НХЛ, установил сразу два клубных рекорда «Рейнджерс».
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В посольстве рассказали о погибших в Таиланде российских детях

Российскими детьми, погибшими при столкновении катеров возле острова Пхукет, оказались брат и сестра из Челябинской области, сообщает РИА "Новости"со ссылкой на посольство России в Таиланде.
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В МИД России пообещали, что «Северный поток — 2» будет завершен

В МИД России заявили, что, несмотря на санкции, проект газопровода "Северный поток - 2", находящийся сейчас в финальной стадии, будет завершен.
Газета.Ru 02:35
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Встреча Абэ и Путина может состояться в Москве 9 мая

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ может посетить Москву для личного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным 9 мая.
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Мишустин потребовал навести порядок в бюджете

Премьер-министр Михаил Мишустин потребовал от правительства навести порядок в соблюдении и исполнении федерального бюджета, а также исключить ситуации, когда средства остаются неизрасходованными по итогам года.
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В США обнаружили преграду для победы в войне с Россией

Газета.Ru 02:09
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Мать живущей в роддоме девочки пожаловалась в прокуратуру на медцентр

Девочка, которую суд постановил передать столичным органам опеки, продолжает находиться в медцентре.
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Авто

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Мерфи заявил, что не будет злоупотреблять щедростью автопроизводителя и не закажет себе дорогостоящих опций.
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Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130

Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
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СК просит отправить в психбольницу убийцу ребенка в Нарьян-Маре

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Строительство мусоросжигательных заводов повысит цену проезда в метро

Для субсидирования строительства мусоросжигательных заводов «РТ-Инвест» в Подмосковье и Казани был введен «зеленый тариф» — возобновляемые источники энергии, договор о поставке мощностей на оптовый рынок электроэнергии.
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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до 38 человек

Количество пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на трассе в Кузбассе увеличилось до 38 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
РИА Новости вчера в 13:10
Происшествия

В Петербурге доцент Военмеха ушел на могилу к коту и пропал на три дня

В Санкт-Петербурге три дня искали доцента БГТУ «Военмех», который ушел на могилу к коту и бесследно пропал.
Петербургский дневник 04:17
Происшествия

Президент Казахстана поручил уволить допустивших беспорядки чиновников

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил освободить от должности главу Кордайского района Жамбылской области, где в минувшую пятницу произошли беспорядки.
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Происшествия

Семь фигурантов дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии

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Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
РИА Новости вчера в 08:43
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На Крымском мосту ограничили скорость движения из-за морозов

Скорость движения транспорта по автодорожной части Крымского моста ограничена 60 километрами в час из-за морозов, сообщили РИА Новости в инфоцентре "Крымский мост".
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В МЧС опровергли информацию о резком скачке радиации в Москве

Столичный главк МЧС опроверг информацию о резком скачке радиации в Москве.
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Показаны качественные фотографии нового флагмана Xiaomi Mi 10

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Адвокат назвал диагноз дочери Любови Успенской

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Украина выступила против полного разведения войск в Донбассе

Украина выступает против разведения сил и средств в Донбассе по всей линии соприкосновения, поскольку это противоречит минским соглашениям.
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В Саратове школьникам во второй раз продлили карантин

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Алексей Кравченко сделал возлюбленной предложение во время телешоу

Предложение руки и сердца своей возлюбленной Надеждой Борисовой сделал Алексей Кравченко.
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