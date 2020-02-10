Общество
ИнфоросПравительство поручило создать стратегический запас медицинских масок
Правительство РФ поручило создать стратегический запас медицинских масок на случай распространения коронавирусной инфекции в стране. Об этом со ссылкой на протокол оперативного совещания премьер-министра РФ Михаила Мишустина со своими заместителями сообщает газета "Известия".
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с чего всё началось
Правительство поручило сформировать стратегический запас медицинских масок на случай распространения коронавируса в России. Это следует из протокола оперативного совещания премьер-министра Михаила Мишустина со своими заместителями (копия есть у «Известий»).Известиявчера в 16:01
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