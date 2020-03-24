Коронавирус

Rambler News ServiceRambler News ServiceПравительство поручило запретить курение кальянов в ресторанах и барах

Правительство России поручило регионам страны запретить курение кальянов в ресторанах, барах и кафе. Перечень поручений по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России опубликован на сайте правительства.
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Минздрав поддержал запрет на курение в ресторанах и барах

Rambler News Service14:22

Минздрав счел обоснованным запрет кальянов из-за коронавируса

РБК17:51

Минздрав прокомментировал запрет кальянов в барах из-за коронавируса

RT на русском15:15

В России объяснили запрет кальянов в барах и ресторанах на фоне коронавируса

Lenta.ru15:17

Минздрав РФ: Запрет кальянов обоснован на фоне вспышки коронавируса

РЕН ТВ14:57

Курение кальянов ограничат в России из-за распространения COVID-19

Газета.Ru11:55

Правительство РФ поручило регионам запретить курение кальянов в кафе из-за COVID-19

Москва 2411:53
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Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 22:23, Ашберн
Общество

Россиян предложили освободить от коммуналки на время карантина

Россиян предложили освободить от коммуналки на время карантина из-за эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 20:55
Происшествия

Москвичка в Коммунарке умерла не от коронавируса, а от рака

Причиной смерти 69-летней москвички в больнице в Коммунарке, где находятся заболевшие коронавирусом, стала онкология.
Вести.Ru 06:07
Музыка

«Евровидение-2020» хотят провести онлайн

Организаторы рассматривают возможность провести «Евровидение» в этом году онлайн, «чтобы поднять дух европейцев в непростые времена» и не оставить без внимания труд музыкантов.
KudaGo 08:49
Авто

Появились фотографии салона нового Hyundai Tucson

Автоновости дня 02:14
Общество

В регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса

В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 12:36
Политика

Лидер оппозиции Абхазии победил на президентских выборах

Лидер оппозиции Аслан Бжания на президентских выборах в Абхазии набрал 56,5% по итогам подсчета 100% голосов, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Центризбиркома.
Коммерсантъ 22 марта в 17:10
Политика

Правительство поручило вывезти россиян с Украины спецпоездом

"Минтрансу России совместно с МВД России, Роспотребнадзором, ФСБ России организовать единовременный вывоз железнодорожным транспортом украинских граждан в Украину из Российской Федерации и российских граждан в Российскую Федерацию из Украины", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:12
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Интерфакс вчера в 11:47
Происшествия

Совладелец кемеровской «Зимней вишни» экстрадирован в Россию

REGNUM 08:31
Авто

Volkswagen приостановил сборку машин в России

"В связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов, Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на две недели, с 30 марта по 10 апреля 2020 года", — уточнил собеседник агентства.
РИА Новости 04:32
Происшествия

Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Вести.Ru вчера в 12:50
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.
Известия 18:21
Политика

Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора

Жаров последние восемь лет руководил Роскомнадзором. До этого он занимал должность замгендиректора ВГТРК и замглавы Минкомсвязи.
Новые Ведомости 05:36
Политика

Консульство РФ сообщило об угрозе закрытия воздушного пространства США

Генконсульство РФ в Нью-Йорке сообщает об угрозе закрытия воздушного пространства США из-за распространения коронавируса.
РИА Новости 19:51
Экономика

Qiwi планирует закрыть Рокетбанк

Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.
Газета.Ru 09:57
Гаджеты

NVIDIA представит мобильные GeForce RTX Super в ближайшие дни

Согласно прежним слухам, компания NVIDIA представит пять новых мобильных видеокарт поколения Turing.
3DNews 16:28
Общество

Большинство жителей России перешли на удалённый режим работы

Москва, 25 марта 2020, 00:20 — REGNUM Почти 80% работающих граждан России перешли на домашний режим работы в связи с угрозой распространения коронавируса, говорится в исследовании, проведённом компанией HeadHunter.
REGNUM 17:20
Политика

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru 05:16
Политика

Путин посетил больницу для зараженных коронавирусом в Коммунарке

Общественное телевидение России 11:19
Политика

Путин созвал совещание по коронавирусу

Президент России Владимир Путин созвал совещание для обсуждения ситуации с распространением коронавируса, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:31
Политика

Россия направила в Италию десятый военный самолет

Десятый военный самолет вылетел из России в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом, 23 марта сообщает пресс-служба Министерства обороны России.
Красная весна вчера в 09:00
Технологии

Специалист рассказал о двух тестах, по которым выявляют коронавирус

Генеральный директор компании DRD Biotech Анжей Жимбиев рассказал о двух основных типах тестов, по которым выясняют, болен ли человек коронавирусом нового типа.
АБН 21:21
Происшествия

Дело готовивших атаку на техникум Сахалина студентов передадут в ГУ СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат уголовное дело в отношении двух студентов, планировавших вооружённое нападение на техникум на Сахалине.
RT на русском 09:25
Общество

В Турции за прошедшие сутки от коронавируса умерли семь человек

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что по меньшей мере семь человек умерли от вызываемого коронавирусом заболевания за прошедшие сутки в республике.
Московский Комсомолец Турция 02:18
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском 04:09
Общество

Льва Лещенко с женой госпитализировали с подозрением на коронавирус

Российская газета 09:07
Происшествия

Неизвестные «заминировали» четыре рейса из Москвы и в Москву

Неизвестные сообщили о "минировании" по меньшей мере четырех рейсов, которые должны следовать из Москвы и в Москву.
Газета.Ru 09:12
Общество

Резервный фонд Приморья увеличили на 500 миллионов рублей

"На 500 миллионов рублей увеличен объем средств резервного фонда правительства Приморского края по ликвидации ЧС природного и техногенного характера в целях финансового обеспечения мер по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
РИА Новости 21:20
Общество

Режим самоизоляции ввели в Якутии для жителей старше 65 лет

Как сообщалось, Николаев ввел режим повышенной готовности из-за коронавируса.
Интерфакс - Россия 08:47
Авто

В сети появились первые изображения нового Renault Sandero

Хэтчбек Renault Sandero сменит поколение и получит абсолютно новый кузов — его внешний вид станет более «взрослым» и презентабельным, приблизившись к «старшим» моделям вроде Clio, Megane и Talisman.
Тарантас Ньюс 10:12
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