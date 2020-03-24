Правительство России поручило регионам страны запретить курение кальянов в ресторанах, барах и кафе. Перечень поручений по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России опубликован на сайте правительства.

Правительство поручило запретить курение кальянов в ресторанах и барах

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