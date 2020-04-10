Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПравительство повысило предельный размер займа для ипотечных каникул

Правительство приняло решение повысить предельный размер займа для ипотечных каникул, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
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Москвичам повысили лимит по ипотечным каникулам до 4,5 млн рублей

Интерфакс10 апреля в 08:12

Введение пропускного режима в Москве, Пасха дома. Главное о коронавирусе за 10 апреля

ТАСС10 апреля в 12:14

На кредитные каникулы смогут уйти 73% ипотечных заемщиков

Коммерсантъ10 апреля в 13:05

ОКБ: каникулы по новым лимитам могут взять 73% ипотечных заемщиков РФ

РИА Новости10 апреля в 11:24

Эксперт оценил решение увеличить максимальную сумму ипотеки для получения кредитных каникул

RT на русском10 апреля в 16:20

Кредитные каникулы, дешевый эквайринг, займ на зарплату. Какую поддержку банки оказывают бизнесу

ИА Клерк.Ру10 апреля в 08:56

Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул

РБК10 апреля в 08:49
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Экономика

Каждый пятый заемщик в России оказался не знаком с условиями кредита

На втором месте оказался Красноярский край (64%), а на третьем Тюменская область (62,9%).
РБК 17:00
1
Общество

Премьер РФ утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей, которые имеют детей в возрасте до трех лет.
RuNews24.ru 10 апреля в 21:17
179
Общество

Около 5 тыс. россиян планируется вернуть из-за рубежа в ближайшие дни

Около 5 тыс. российских граждан планируется вернуть домой из-за рубежа в ближайшие несколько дней.
Известия 16:33
36
Общество

Главные новости за выходные 11–12 апреля

В России число зараженных коронавирусом COVID-19 превысило 15 тыс. За субботу, 11 апреля, зафиксирован рекордный суточный прирост новых зараженных — 2186.
Коммерсантъ 12:00
1
Экономика

ВЭБ: доходы россиян могут обвалиться на 17,5%

По оценкам экспертов, российская экономика в апреле—июне текущего года может упасть на 18%, а реальные доходы россиян за это же время — на 17,5%. Отмечается, что «это будет нижняя точка спада».
BFM.ru 13:50
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Политика

Путин, Трамп и король Саудовской Аравии провели телефонные переговоры

Президенты Владимир Путин, Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд провели трехсторонние переговоры.
РИА Новости 15:16
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Общество

ФАС заявила о стабилизации цен на имбирь

Крупные торговые сети устранили дефицит имбиря на полках своих магазинов и установили его рыночную цену в диапазоне от 400 до 700 руб. за килограмм, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Коммерсантъ 08:37
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Кино

Вышел трейлер мультфильма Mortal Kombat с Соней Блейд

В трейлере показан поединок Сони Блейд и ее воспоминания о службе в армии. После выхода прошлого ролика мультфильм получил рейтинг R.
Inc-news.ru 15:52
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Происшествия

В Ростовской области выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом

REGNUM 04:33
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Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Вены

РБК 18:07
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Политика

МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики

В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru 12:58
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Здоровье

Коронавирус подтвердился у мамы и ребёнка в Забайкалье

Анализы подтвердили наличие коронавирусной инфекции у мамы и ребёнка в Забайкальском крае, сообщила 12 апреля во время прямого эфира руководитель Роспотребнадзора по краю Светлана Лапа.
Чита.Ру 07:08
Музыка

Рукописный текст песни The Beatles продали на аукционе за $910 тысяч

Рукописный текст песни Hey Jude группы The Beatles продали за 910 тысяч долларов (около 67 миллионов рублей) на американском аукционе Julien's Auctions, сообщает пресс-служба торговой площадки.
Life.ru вчера в 03:36
Здоровье

Японские медики выяснили, какой препарат может блокировать коронавирус

РИА Новости 18:19
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Общество

Уткин жёстко ответил Соловьёву на высказывание про Киев

«Крикни громко, чтобы тебя все в Киеве услышали», — написал Соловьёв на своей странице в «Твиттере» в ответ на слова Уткина про то, что ему неинтересно мнение телеведущего, который «сбежал от российских невзгод в Италию, а итальянскую беду пересиживает в России».
Чемпионат 13:21
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Происшествия

В Москве мужчина чуть не выпал из окна, пытаясь сделать селфи

В столичном районе Некрасовка мужчина едва не выпал из окна, пытаясь сделать селфи.
Российская газета 09:30
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Энергетика

Цена нефти Brent и WTI выросла на открытии торгов и перешла к падению

На открытии торгов на бирже ICE цена нефти марок Brent и WTI росла 1-3%.
Коммерсантъ 19:15
Общество

«Циклоническая бездна» ожидает москвичей на следующей неделе

Как сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, уже во вторник в Москву придет холодный атмосферный фронт и порывистый ветер.
Вечерняя Москва 05:53
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Общество

Власти Москвы объяснили пробку из скорых в Химках

Газета.Ru 16:11
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Здоровье

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае продолжает расти

Подтверждены новые случаи заболевания коронавирусом в Алтайском крае Число пациентов с диагнозом COVID-19 достигло 29 человек.
АМИТЕЛ 00:42
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Общество

Новак допустил введение запрета на ввоз бензина из-за рубежа

Глава Минэнерго РФ Александр Новак допустил появление запрета на ввоз дешевого бензина для поддержки российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).
Известия 13:39
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Армия и оружие

США используют российский ЗРПК «Панцирь-С» для защиты своей базы от ракет Ирана

В Сети появился фотоснимок, на котором можно увидеть, что американские военные применяют ЗРПК «Панцирь-С» российского производства для защиты своей базы в Ираке от иранских ракет.
Discover24 04:43
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Общество

3,5 млн москвичей покидали дома более чем на 6 часов

Порядка 3,5 миллионов москвичей 10 апреля покидали свои дома более чем на шесть часов.
Московский Комсомолец 07:25
893
Общество

В Подмосковье вводится режим электронных пропусков с 15 апреля

В Подмосковье с 15 апреля вводится режим электронных пропусков, необходимых для поездок на общественном или личном транспорте, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Instagram.
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Армия и оружие

National Interest рассказал о пугающем НАТО российском комплексе

Российские комплексы «Искандер» являются «большой проблемой» для НАТО и пугают альянс.
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Общество

Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля

По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru 10:10
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Ольга Бузова (34) продолжает участвовать в челленджах. На этот раз ее соперником стал Гусейн Гасанов (25).
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Минкомсвязи разработало приложение для получения электронных пропусков

В App Store и Play Market появилось приложение для выдачи электронных пропусков.
Ведомости 10:26
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Общество

The Bell: главред «Ведомостей» снял с сайта колонку с критикой Сечина

Сооснователь журнала «Эксперт» Андрей Шмаров стал исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» 24 марта.
Дождь 19:04
Общество

Академик назвал самый ранний срок завершения эпидемии в РФ

Академик РАН Виктор Малеев рассказал, что в России самый оптимистичный прогноз по завершению эпидемии коронавируса — это начало июня.
Мой Брянск вчера в 02:30
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