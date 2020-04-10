Экономика
РБККабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул
Владимир Путин 3 апреля подписал закон о кредитных каникулах. Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб.
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Единоборства
Турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса
Vprognoze.ru вчера в 22:17
Экономика
Блумберг сообщил о плане правительства по поддержке экономики России
Власти готовят новый пакет мер по поддержке российской экономики на фоне распространения коронавирусной инфекции, планируется выделить порядка триллиона рублей, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с деталями обсуждения плана.
РИА Новости 18:00
Происшествия
В результате бунта заключённых в колонии под Иркутском произошёл пожар
В исправительной колонии № 15 в городе Ангарске Иркутской области произошёл пожар в результате бунта заключенных, сообщает ТАСС.
RT на русском 12:06
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 17:26
Энергетика
Новак рассказал о согласовании новой сделки ОПЕК+
Министр энергетики России Александр Новак заявил о согласовании новой сделки ОПЕК+. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:25
Общество
В России зарегистрировали тест-систему на антитела к коронавирусу
Государственный научный центр «Вектор» зарегистрировал тест-систему для выявления антител к коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 16:05
Армия и оружие
Число заразившихся коронавирусом на авианосце ВМС США выросло до 447
Число заразившихся коронавирусом членов экипажа авианосца ВМС США Theodore Roosevelt достигло 447.
RT на русском 16:33
Общество
В Москве начнут вводить пропускной режим
В Москве начнут постепенно вводить пропускной режим в качестве меры для борьбы с распространением коронавируса.
Известия 12:53
Здоровье
Минздрав назвал симптомы коронавируса
В Минздраве назвали основные и сопутствующие симптомы коронавируса.
Оka.fm вчера в 08:30
Общество
Собянин объявил о приостановке работы большинства предприятий в Москве
Практически все предприятия и организации Москвы не будут работать с 13 по 19 апреля, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 13:09
Экономика
Сроки сдачи налоговой отчетности продлеваются для томских предприятий
На три месяца переносится срок сдачи отчетности по всем прочим налоговым декларациям и расчеты по авансовым платежам, расчеты сумм НДФЛ, финансовой информации о клиентах-иностранных налогоплательщиках за 2019 год и ранее, а также заявления о проведении налогового мониторинга за 2021 год.
НИА-Томск 04:07
Армия и оружие
Yeni Akit (Турция): в то время, когда мир борется с коронавирусом, он объявил о неожиданном развитии событий в Сирии! «Тогда Асаду придет конец» (Yeni Akit)
Бывший начальник разведки Генштаба ВС Турции Исмаил Хакки Пекин (İsmail Hakkı Pekin) предположил, что в июне власть Башара Асада, который убил и лишил крова тысячи людей в Сирии, скорее всего, подойдет к концу.
ИноСМИ 08:20
Наука
Страшнее коронавируса. Ученые предупредили человечество о новой угрозе
Пока человечество продолжает бороться с пандемией коронавируса COVID-19, ученые в то же время обнаружили, что насекомые также сталкиваются с мощным кризисом.
ГТРК Южный Урал 08 апреля в 10:09
Общество
Собянин: Ситуация с коронавирусом набирает обороты
Ситуация с коронавирусом в Москве становится все более проблемной и, к сожалению, «набирает обороты».
Росбалт 11:00
Общество
Умерших от коронавируса в Нью-Йорке начали хоронить в братских могилах
В сети появились кадры огромной братской могилы для умерших от коронавируса в Нью-Йорке: их постепенно заполняют гробы.
Lenta.ru 11:10
Армия и оружие
The National Interest рассказал о грозном ракетном арсенале России
РИА Новости 08:30
Экономика
Набиуллина предсказала снижение ВВП в 2020 году
ВВП России в 2020 году снизится, хотя рецессии, возможно, удастся избежать, заявила на онлайн-конференции председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.
РБК 11:52
Общество
В Калининградской области продлили режим самоизоляции
Власти Калининградской области решили продлить до 19 апреля режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 10:54
Общество
В ряде стран Европы распространение коронавируса замедлилось
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в минувшую неделю скорость распространения коронавируса в некоторых странах Европы уменьшилась, пишет «МК».
Ореанда-Новости 12:31
Общество
Уткин о карантине: «Мне такое государство не нужно. Я бы и сам дома отсиделся»
Журналист Василий Уткин высказался на тему самоизоляции в России в условиях пандемии коронавируса.
Sports.ru 15:33
Происшествия
Харви Вайнштейну предъявили новые обвинения
Американская прокуратура предъявила новые обвинения в сексуальном домогательстве голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну.
Газета.Ru 15:53
Технологии
Apple и Google встроят систему мониторинга коронавируса в свои ОС
Apple и Google анонсировали систему мониторинга распространения COVID-19, которая позволит устройствам обмениваться данными через Bluetooth и делиться им с организациями здравоохранения.
Российская газета 14:17
Шоу-бизнес
Илья Резник высказался о конфликте Любови Успенской с дочерью
Поэт-песенник Илья Резник уверен, что ссора Любови Успенской с дочерью Татьяной, после которой девушка уехала к отцу в США, является расплатой певицы за прошлые грехи.
Наша версия вчера в 12:32
Здоровье
Коронавирус сильнее поражает мужчин и людей с избыточным весом
По данным французских врачей, в реанимациях очень много людей с избыточным весом и три четверти заболевших составляют мужчины.
Коммерсантъ 15:39
Культура
Динозавр и Зеркальный человек появятся в шоу «Маска»
Первый выпуск нового музыкального шоу "Маска" вышел на телеканале НТВ 1 марта.
Piter.tv 01:37
Общество
В Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом
Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти в столице восьми пациентов с подтвержденным COVID-19.
Коммерсантъ 16:51
Наука
Инсайт связали с системой вознаграждения
В работе, которая опубликована в журнале NeuroImage, авторы высказывают предположение, что озарение активирует систему вознаграждения и вызывает чувство удовлетворения.
N+1 11:13
Общество
В России доказали эффективность «Мефлохина» против коронавируса
«Доказано, что «Мефлохин» полностью блокировал развитие цитопатического действия вируса SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) в культуре клеток в концентрации 2 мкг/л», — сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова.
RT на русском 13:01
Происшествия
ГБР Украины заподозрило экс-депутата рады в убийстве во время Майдана
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) подозревает бывшего депутата Верховной рады Татьяну Черновол в поджоге партийного офиса и убийстве человека в период протестов на майдане Незалежности (площади Независимости) в 2014 году в Киеве.
Известия 06:35