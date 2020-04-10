Экономика
РИА НовостиПравительство повысило предельный размер займа для ипотечных каникул
Правительство приняло решение повысить предельный размер займа для ипотечных каникул, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
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Кредитные каникулы, дешевый эквайринг, займ на зарплату. Какую поддержку банки оказывают бизнесу
ИА Клерк.Ру10 апреля в 08:56
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Общество
В Кремле не исключили перенос парада Победы с 9 мая
Новые Известия вчера в 08:22
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Вены
РБК вчера в 18:07
Энергетика
Цена нефти Brent и WTI росла на открытии торгов
На открытии торгов на бирже ICE цена нефти марок Brent и WTI росла 1-3%.
Коммерсантъ вчера в 19:15
Общество
Названы регионы — лидеры по числу зарегистрированных преступлений
Больше всего преступлений за январь — февраль 2020 года было зафиксировано в Москве — 23,9 тыс. Об этом свидетельствуют данные МВД России, на основе которых RT составил рейтинг регионов страны по числу зарегистрированных преступлений.
RT на русском вчера в 23:04
Экономика
Бардалеев разъяснил, какие меры поддержки бизнеса в условиях пандемии решено внедрить в Забайкалье
Первые меры по поддержке бизнеса в Забайкалье вступили в силу.
ZAB.RU вчера в 21:22
Общество
В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались десять пациентов, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит РИА Новости сообщение штаба.
RT на русском вчера в 14:52
Политика
Косачев уличил ЕС в дезинформации о ситуации с коронавирусом в России
В странах Европейского союза активно распространяется ложная информация о ситуации с коронавирусом в России.
ФАН вчера в 18:56
Здоровье
В Алтайском крае выявлено пять новых случаев заболевания COVID-19
В Алтайском крае возросло число инфицированных новым коронавирусом - выявлено пять новых случаев заболевания.
Российская газета вчера в 02:50
Наука
В Японии обнаружили блокирующий размножение коронавируса препарат
Японские биологи в ходе исследования выяснили, что используемый при лечении ВИЧ нелфинавир способен снижать репликационную активность возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 21:32
Здоровье
СМИ узнали о закрытии больницы в Москве из-за коронавируса у врачей
Издание со ссылкой на председателя профсоюза работников здравоохранения СЗАО города Москвы Владимира Черменева сообщает, что коронавирусом заразились главный врач поликлиники Юлия Сергеева и ее заместитель.
РБК 11 апреля в 21:32
Происшествия
В многоэтажном жилом доме в Москве произошел пожар
РБК вчера в 21:50
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru вчера в 10:10
Здоровье
В Свердловской области выявлено 4 новых случая коронавируса
В Свердловской области зарегистрировано четыре новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19 в России.
АиФ Урал вчера в 03:36
Общество
В ВОЗ объяснили рост числа заразившихся коронавирусом в Москве
Рост числа заболевших коронавирусной инфекцией в Москве стал результатом расслабленного поведения горожан в последние дни.
Вечерняя Москва вчера в 09:12
Политика
Глава МВД Турции подал в отставку после введения комендантского часа
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу подал заявление об отставке после критики из-за введения в стране 48-часового комендантского часа.
РБК вчера в 18:01
Общество
Около 5 тыс. россиян планируется вернуть из-за рубежа в ближайшие дни
Около 5 тыс. российских граждан планируется вернуть домой из-за рубежа в ближайшие несколько дней.
Известия вчера в 16:33
Общество
В Хабаровском крае выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
Одиннадцать новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено за сутки в Хабаровском крае, таким образом, количество заболевших в регионе достигло 40 человек, сообщает минздрав края в понедельник.
РИА Новости вчера в 22:48
Общество
Власти Подмосковья рассказали, как получить электронный пропуск
Губернатор Московской области Андрей Воровьев рассказал гражданам, как получить электронный пропуск для передвижения на территории Подмосковья.
РЕН ТВ вчера в 22:36
Армия и оружие
Источник: стратегическая подлодка «Князь Владимир» войдет в состав ВМФ к концу июня
Головная стратегическая подводная лодка модернизированного проекта 955А (шифр "Борей-А") "Князь Владимир" должна пополнить состав Военно-морского флота (ВМФ) России до конца июня 2020 года, корабль выполнит еще минимум один выход в море.
ТАСС вчера в 20:21
Технологии
Эксперты Тechspot назвали лучшие подержанные видеокарты для покупки
iReactor вчера в 01:50
Транспорт
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ 11 апреля в 14:25
Хоккей
Кормье намерен продлить контракт с «Ак Барсом»
Реальное время 10 апреля в 08:53
Общество
Соловьев назвал Уткина психически больным за критику властей
Спортивный комментатор Василий Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство, считает телеведущий Владимир Соловьев.
Lenta.ru вчера в 04:26
Космос
На антарктическом острове обнаружили НЛО
НЛО треугольной формы виднеется из ледника на острове Лавуазье в Антарктике.
UfacityNews.ru 10 апреля в 07:30
Происшествия
Число пациентов больницы в Коммунарке превысило 500
Число пациентов, которые находятся на лечении в больнице №40 в Коммунарке, достигло 503, сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко.
Коммерсантъ вчера в 03:23
Космос
Вселенная расширяется во все стороны неравномерно – учёные
Бонн, Германия, 12 апреля 2020, 21:57 — REGNUM Немецкие учёные, изучавшие скопления галактик, пришли к выводу, что Вселенная расширяется не с одинаковой скоростью во всех направлениях, как считалось ранее, а неравномерно.
REGNUM вчера в 14:57
Гаджеты
В Сети появилось фото с характеристиками OnePlus 8 Pro
В Сети появилось фото с характеристиками OnePlus 8 Pro.
Дни24 11 апреля в 06:33
Финансы
Рубль продолжит рекордное за последние два года укрепление
Специально для "Российской газеты" Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", рассказал о факторах, которые помогли российской валюте подняться и дал прогноз на ближайшее будущее.
Российская газета 11 апреля в 23:00
Общество
Александра Васильева госпитализировали в Коммунарку
Клопс вчера в 04:43