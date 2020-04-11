Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПравительство повысило предельный размер займа для ипотечных каникул

Правительство приняло решение повысить предельный размер займа для ипотечных каникул, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
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Тверская область ушла на ипотечные каникулы

Московский Комсомолец02:57

Москвичам повысили лимит по ипотечным каникулам до 4,5 млн рублей

Интерфаксвчера в 08:12

Введение пропускного режима в Москве, Пасха дома. Главное о коронавирусе за 10 апреля

ТАССвчера в 12:14

На кредитные каникулы смогут уйти 73% ипотечных заемщиков

Коммерсантъвчера в 13:05

ОКБ: каникулы по новым лимитам могут взять 73% ипотечных заемщиков РФ

РИА Новостивчера в 11:24

Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул

РБКвчера в 08:49

Эксперт оценил решение увеличить максимальную сумму ипотеки для получения кредитных каникул

RT на русскомвчера в 16:20
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Общество

Глава Якутии ввел карантин в городе Алдан

Глава Якутии Айсен Николаев ввел карантин в городе Алдан, где выявлены пять больных COVID-19, а 80 контактировавших помещены в обсерватор, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
РИА Новости 19:05
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Транспорт

Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ 14:25
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Общество

Малышева рассказала, как не заразиться коронавирусом через еду

Врач и телеведущая Елена Малышева объяснила, следует ли опасаться еды, которую приготовил зараженный коронавирусом повар.
РИА Новости 19:37
Армия и оружие

Названы сильные стороны новейшего ЗРК С-350 «Витязь»

Юрий Грехов, являющийся командующим войсками ПВО-ПРО ВКС РФ, рассказал об основных преимуществах С-350 «Витязь».
Дни24 07:50
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Общество

Вирусолог оценил прогноз окончания эпидемии коронавируса в России

Доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев согласился с мнением советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академика РАН Виктора Малеева о сроках окончания эпидемии коронавируса в России.
РИА Новости 17:37
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Экономика

«Остро стоит проблема»: эксперт о монополизации ИТ-рынка

Директор Института права и развития ВШЭ-Сколково и Антимонопольного центра БРИКС Алексей Иванов в интервью "Газете.Ru" обратил внимание на проблемы, связанные с монополизацией ИТ-рынка.
Газета.Ru 08:20
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Общество

В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

В Москве от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 умерли 14 пациентов.
RT на русском 16:47
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Происшествия

Брюссельская полиция провела задержания после беспорядков

Бельгийская полиция провела задержания предполагаемых участников беспорядков в брюссельском районе Андерлехт, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 15:13
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Космос

Россиян поздравили с Днем космонавтики с борта МКС

Российские члены экипажа экспедиции МКС-62 Олег Скрипочка, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили россиян с Днем космонавтики с борта Международной космической станции (МКС).
Известия 20:20
Политика

Трамп обвинил NYT в желании вернуться в Китай

Президент США Дональд Трамп обвинил газету The New York Times в том, что ее заявления о европейском происхождении большинства завезенных в Нью-Йорк случаев заражения коронавирусом вызваны желанием вернуться в Китай после того, как тот отозвал аккредитации ряда ее журналистов.
ТАСС 19:43
Общество

Первые испытания вакцины против коронавируса проведут на добровольцах

Первые клинические испытания вакцины против коронавируса проведут на 60 добровольцах.
Онлайн Тамбов.ру 12:32
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Политика

Трамп объявил положение «масштабного бедствия» во всех 50 штатах США

Президент США Дональд Трамп объявил положение "масштабного бедствия" (major disaster) во всех пятидесяти штатах страны.
Российская газета 18:00
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Происшествия

В Ленобласти нелегальный хостел закрыли на карантин

Нелегальный хостел в Ленинградской области закрыли на карантин, у 14 жильцов взяты анализы на новую коронавирусную инфекцию, сообщают власти региона.
РИА Новости 14:59
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Общество

В работе Twitter произошел сбой

Сбой в работе социальной сети Twitter ("Твиттер") наблюдается в воскресенье в ряде стран мира, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
ТАСС 18:35
Политика

Зеленский в Запорожье осмотрел место будущей военной морской базы

REGNUM 12:15
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Авто

Названы 5 производителей нержавеющих автомобилей

SpeedMe 13:37
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Армия и оружие

Близ Луганска ранение получил один украинский военнослужащий

Один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранение в зоне боевых действий в районе поселка Новозвановка близ города Луганск, заявил пресс-центр штаба Операции объединенных сил 11 апреля журналистам, сообщает Интерфакс Украина.
ИА Красная Весна 12:44
Общество

Мошенники начали рассылать фальшивые уведомления о штрафах за карантин

Эксперты специализирующейся на расследовании киберпреступлений компании Group-IB предупредили о появлении фальшивых уведомлений об уплате штрафа за нарушение самоизоляции.
Интерфакс 06:45
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Происшествия

В голландском аэропорту Схипхол задержан вооруженный мужчина

Мужчина с оружием задержан в голландском аэропорту Схипхол. Об этом сообщила в субботу в Facebook военная полиция Нидерландов.
ТАСС 16:39
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Общество

Мишустин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил осуществления ежемесячной выплаты семьям с детьми до трех лет, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 06:12
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Общество

YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке

Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
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Религия

Богослужения следующей недели в Москве пройдут без прихожан

Патриарший викарий в своем письме пояснил, что руководство церкви приняло такое решение из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в московском регионе.
Интерфакс 19:05
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Происшествия

Депутат-каратист устроил драку в петербургском «Макдональдсе»

В Московском районе Петербурга задержали участников драки, один из которых предъявил удостоверение депутата, сообщает паблик «Дорожный инспектор» в соцсети «ВКонтакте».
78.ru 20:11
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Игры

Разработчики Cyberpunk 2077 рассказали о системе дополнений

Варшава, 11 апреля 2020, 07:15 — REGNUM Глава студии CD Projekt Red Адам Кичиньский сообщил, что Cyberpunk 2077 будет «не меньше DLC (дополнений — ИА REGNUM)», чем у игры «Ведьмак 3: Дикая охота».
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Кино

Disney вернёт Робин Гуда на экраны

News.ru 07:28
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Политика

Путин рассказал о предстоящих контактах с Трампом

Президент РФ Владимир Путин сообщил о предстоящих контактах со своим американским коллегой Дональдом Трампом по актуальным международным проблемам.
Газета.Ru вчера в 06:59
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Армия и оружие

Американские бомбардировщики B-1 вооружат гиперзвуковыми ракетами

Командование глобальных ударов ВВС США (Air Force Global Strike Command, AFGSC) планирует разместить перспективные гиперзвуковые ракеты AGM-183 на бомбардировщиках B-1.
Российская газета вчера в 07:05
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Космос

В России изобрели силовое поле для космонавтов

Помимо прочего, силовое поле могут использовать для получения энергии и управления энергетbческими параметрами электростатического и магнитного полей.
РЕН ТВ 20:18
Игры

Для Mount & Blade 2 вышла новая «кровавая» модификация

Вашингтон, 11 апреля 2020, 07:02 — REGNUM К игре Mount & Blade 2: Bannerlord выпустили модификацию (мод) Dismemberment, которая добавляет в игру новую систему последствий от нанесения ударов противникам.
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Фергюсон прокомментировал отмену турнира UFC 249

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