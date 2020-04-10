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Общество Новым руководителем Росздравнадзора стала Алла Самойлова Премьер-министр России Михаил Мишустин 10 апреля назначил директора департамента проектной деятельности Минздрава Аллу Самойлову на пост главы Росздравнадзора. 142

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Здоровье В Минздраве отметили возможность диагностировать коронавирус без теста Врачи могут диагностировать у больных коронавирусную инфекцию до лабораторного подтверждения, так как болезнь имеет характерную клиническую картину, рассказал в эфире телеканала «Россия 1» министр здравоохранения Михаил Мурашко. 771