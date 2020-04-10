Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПравительство повысило предельный размер займа для ипотечных каникул

Правительство приняло решение повысить предельный размер займа для ипотечных каникул, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
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Новый лимит ипотечных каникул затронет 80% заемщиков, считает эксперт

РИА Новости10:02

Мишустин назвал лимит по ипотечным каникулам в Москве

Известия08:30

Правительство РФ повысило максимальный размер займа для ипотечных каникул. Помогла «Единая Россия»

URA.Ru08:26

Москвичам повысили лимит по ипотечным каникулам до 4,5 млн рублей

Интерфакс08:12

Максимальную сумму ипотеки для получения кредитных каникул увеличат

RT на русском08:34

Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул

РБК08:49

Мишустин объявил об усилении поддержки россиян с ипотекой

Коммерсантъ08:43
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Армия и оружие

В Астрахани проведут дезинфекцию военные

Завтра ночью, предварительно после 22.00 часов, силами роты специальной обработки бригады радиационной химической биологической защиты МО РФ в Астрахани будет проведена дезинфекция городских объектов инфраструктуры.
Московский Комсомолец 09:22
Политика

МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу

РИА Новости 01:59
Общество

Мэр Москвы предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил россиян о необходимости готовиться к серьезным испытаниям из-за коронавируса.
Газета.Ru 01:49
Экономика

АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%

Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru 06:21
Происшествия

10 лет назад разбился самолет польского президента

Утром 10 апреля 2010 года в разгар программы коллеги сообщили ведущему прямого эфира на телеканале TVN 24 Ярославу Кужняру: Ту-154, на борту которого находились 96 человек, включая президента Польши и других высокопоставленных лиц, потерпел крушение при заходе на посадку под Смоленском.
Российская газета 01:55
Политика

Трамп назвал фейком ноябрьский доклад разведки о пандемии коронавируса

Президент США Дональд Трамп назвал фейком информацию о прогнозе американской разведки от ноября 2019 года, где якобы говорилось о пандемии коронавируса.
Lenta.ru 02:01
Здоровье

В Уфе у 170 врачей и пациентов больницы заподозрили коронавирус

В Республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе предварительно подтвержден диагноз коронавирус у 170 врачей и пациентов.
66.ru 06:03
Энергетика

Мексика отвергла план ОПЕК+ по снижению добычи нефти

Как заявила глава минэнерго страны Росио Нале, Мексика готова сократить нефтедобычу на 100 тысяч баррелей в сутки в ближайшие два месяца.
Москва 24 вчера в 23:42
Общество

В Красноярском крае ограничили передвижение между рядом городов региона

Власти Красноярского края из-за коронавируса ввели ограничения на въезд и выезд на территории ряда городов и поселков региона, соответствующий указ губернатора опубликован на сайте краевого правительства.
РИА Новости 10:54
Экономика

Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX

Россия нашла способ ответить на демпинг SpaceX Илона Маска на рынке пусковых услуг, снизив цены на 30%, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 10:55
Политика

Россия отреагировала на иск против передачи Александровского подворья

Из-за иска Православного палестинского общества окружной суд Иерусалима приостановил перерегистрацию Александровского подворья на Россию, сообщили в посольстве.
РБК 08 апреля в 11:38
Шоу-бизнес

Илья Резник высказался о конфликте Любови Успенской с дочерью

Поэт-песенник Илья Резник уверен, что ссора Любови Успенской с дочерью Татьяной, после которой девушка уехала к отцу в США, является расплатой певицы за прошлые грехи.
Наша версия вчера в 12:32
Общество

В Калининграде умер пациент с коронавирусом

Новый Калининград В Калининградской области умер первый пациент с коронавирусом.
Новый Калининград.Ru 06:40
Общество

В Минпросвещения РФ опровергли досрочное завершение учебного года

«Минпросвещения опровергло распространившуюся на днях информацию о возможности досрочного завершения учебного процесса в школах в связи с эпидемией коронавируса», — отмечается в материале.
РИАМО 07:12
Спорт

Медведева призвала спортсменов помогать больницам

Фигуристка Евгения Медведева прокомментировала пандемию коронавируса. Напомним, в мире отменены почти все спортивные соревнования.
Газета.Ru 10:49
Здоровье

В Южной Корее повторно выявили коронавирус почти у сотни выздоровевших

Повторные тесты выявили коронавирус у 91 жителя Южной Кореи, которых уже отпустили из карантина, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на местный центр по контролю и профилактике заболеваний.
РИА Новости 10:37
Футбол

«Барселона» опровергает обвинения в коррупции

Учитывая серьезные и необоснованные обвинения, выдвинутые Эмили Русо, бывшим вице-президентом клуба, в интервью средствам массовой информации, Барселона категорически отрицает любые действия, которые могут быть классифицированы как коррупция, поэтому оставляет за собой право регистрации неправомерных действий.
Советский спорт 10:48
Происшествия

ГБР Украины заподозрило экс-депутата рады в убийстве во время Майдана

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) подозревает бывшего депутата Верховной рады Татьяну Черновол в поджоге партийного офиса и убийстве человека в период протестов на майдане Незалежности (площади Независимости) в 2014 году в Киеве.
Известия 06:35
Политика

Путин и Трамп провели телефонные переговоры

РИА Новости 10:47
Общество

Только 3% россиян имеют иммунитет к коронавирусу

Тестовая проверка показала, что только у 3% россиян есть иммунитет к коронавирусу.
Газета.Ru 10:49
Происшествия

В центре Саратова обрушилась стена дома

Сегодня в Саратове на пересечении улиц Мичурина и Соборная из здания на проезжую часть вывалилась часть кирпичной стены аварийного дома.
Четвертая Власть 09:42
Общество

В Москве резко выросло число госпитализаций больных коронавирусом

В Москве в два раза выросло количество госпитализированных из-за коронавируса, рассказала заместитель мэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
РИА Новости 08:40
Политика

Путин связался с МКС в преддверии Дня космонавтики

Известия 07:04
Общество

Собянин: коронавирус набирает обороты и становится более проблемным

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в столице набирает обороты и становится все более проблемной.
Коммерсантъ 10:39
Армия и оружие

На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»

Авторы видео отмечают, что ракета Р-360 комплекса "Нептун" способна попасть в цель на расстоянии до 280 километров.
Вести.Ru 09:42
Кино

Рик Граймс вернулся в «Ходячие мертвецы»

В трейлере спин-оффа показали вертолет, на котором увезли помощника шерифа Телеканал AMC обещал, что Рик Граймс обязательно вернется, и он вернулся.
Комсомольская правда 08 апреля в 03:16
Общество

Петербургский ресторатор объявил об открытии своих заведений, несмотря на запрет властей

Владелец ресторанов "МыЖеНаТы" и "Бутервrоdвsкуваr" Александр Затуливетров объявил о намерении открыть свои заведения 15 апреля, если власти не введут чрезвычайную ситуацию.
Коммерсантъ 07:30
Общество

Попова заявила, что сроков окончания ситуации с коронавирусом нет

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сроки окончания эпидемии коронавируса в настоящее время никто назвать не может.
RT на русском 07:42
Кино

Тайка Вайтити поделился подробностями фильма «Тор: Любовь и гром»

News.ru 10:50
Общество

В России составлен первый протокол за нарушение социальной дистанции

Москва, 10 апреля 2020, 12:33 — REGNUM Первый протокол за нарушение социальной дистанции составлен в России.
REGNUM 05:33
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