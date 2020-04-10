Экономика
РИА НовостиПравительство повысило предельный размер займа для ипотечных каникул
Правительство приняло решение повысить предельный размер займа для ипотечных каникул, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
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Общество
Дети из сел вернутся в школы с 13 апреля в Новосибирской области
Дети из школ, которые находятся в сельских поселениях, вернутся к очной форме обучения с 13 апреля, об этом на брифинге заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
АиФ Новосибирск 09:05
Армия и оружие
Число заразившихся коронавирусом на авианосце ВМС США выросло до 447
Число заразившихся коронавирусом членов экипажа авианосца ВМС США Theodore Roosevelt достигло 447.
RT на русском 16:33
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,14 трлн рублей
В четверг, 9 апреля, правительство РФ купило пакет акций Сбербанка у Центробанка за 2,14 трлн рублей, сообщила пресс-служба банка.
Sostav.ru 04:40
Общество
Собянин повысил размер пособия на детей от трех до семи лет
Новый размер пособия на ребенка от 3 до 7 лет в Москве составит 7613 рублей в месяц, выплаты будут пересчитаны, начиная с января 2020 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
РИА Новости 13:58
Происшествия
Осужденные устроили бунт в иркутской колонии
Осужденные ангарской ИК №15 устроили бунт и напали на сотрудника учреждения.
Российская газета 11:52
Общество
Кабмин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет
Установлен порядок ежемесячных выплат семьям с детьми в возрасте до трех лет, имеющим право на материнский капитал.
Российская газета 07:23
Экономика
АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%
Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru 06:21
Политика
Трамп скорректировал прогноз по количеству смертей от коронавируса в США
Более ранние прогнозы специалистов Белого дома определяли вероятный уровень смертности от коронавируса между 100 тыс. и 240 тыс.
РБК 19:20
Киберспорт
Bethesda выпустила второй трейлер к игре Fallout 76 Wastelanders
Megaobzor.com вчера в 14:29
Гаджеты
Hisense выпустит смартфон с цветным экраном на электронных чернилах
В начале года бренд Hisense представил первый в мире смартфон, оснащенный цветным дисплеем на электронных чернилах.
Anonsens 11:22
Шоу-бизнес
Муцениеце дали совет после ее слов об избиении Прилучным
Агата Муцениеце и Павел Прилучный воспитывают двух детей. Супруги объявили о разводе в феврале после девяти лет брака.
РИА Новости 19:51
Экономика
Страны G20 намерены провести встречу по энергорынку в сентябре
Страны G20 намерены провести очередную встречу по энергорынку в сентябре, но при необходимости могут собраться и раньше, Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на коммюнике по итогам переговоров министров энергетики.
RT на русском 19:58
Гаджеты
Десятиядерным Intel Comet Lake-S потребуется жидкостное охлаждение
Источник изображения: TechBroll Недавно мы оказались невольными свидетелями того, какие максимальные частоты автоматического разгона для новых процессоров Comet Lake-S заявляет в своих презентационных материалах компания Intel.
3DNews 08 апреля в 04:16
Игры
В World of Tanks бесплатно раздают Master of Orion
Компания Wargaming к грядущему Дню космонавтики приготовила ряд специальных игровых акций в своей знаменитой игре World of Tanks.
Игромания.ру вчера в 10:24
Происшествия
На МКАД два человека погибли в ДТП
При столкновении двух грузовых и одного легкового автомобиля на МКАД в столице погибли два человека и еще два пострадали, сообщает МЧС Москвы на своей странице в Twitter.
РИА Новости 19:11
Кино
Netflix и Apple претендуют на новый фильм Скорсезе
Газета.Ru 05:44
Здоровье
Шведский врач сделал мрачный прогноз по коронавирусу
Шведский врач Ингве Густафсон заявил, что в скором времени страну ждут «ужасные цифры» смертности среди пожилых людей от коронавирусной инфекции.
Известия 18:21
Общество
В Москве ограничили деятельность каршеринга, такси и строителей
В Москве с 13 по 19 апреля будет приостановлена работа каршеринга и ограничены услуги такси, говорится в указе мэра Сергея Собянина.
РБК 13:22
Энергетика
Новак рассказал о согласовании новой сделки ОПЕК+
Министр энергетики России Александр Новак заявил о согласовании новой сделки ОПЕК+. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:25
Экономика
Набиуллина заявила, что динамика ВВП в 2020 году будет отрицательной
Набиуллина выразила надежду, что рецессии удастся избежать.
Вечерняя Москва 10:10
Происшествия
В Хабаровске разрушился дом, дважды признанный аварийным
Жилой дом в Хабаровске, который дважды признавали аварийным, частично разрушился на глазах у жильцов, из здания срочно эвакуировали более 30 человек, сообщает мэрия в пятницу.
РИА Новости 03:13
Наука
Найдены свидетельства изготовления неандертальцами пряжи
Индикатор вчера в 12:01
Общество
Оперативный штаб: большинство школ Приамурья возобновят очную работу
В Благовещенске, Благовещенском районе, Белогорске и Свободном в детских садах пока продолжится работа дежурных групп.
Амурская правда 07:44
Экономика
Премьер Белоруссии предлагает ЕАЭС нацелиться на дедолларизацию
Странам ЕАЭС следует увеличить формирование цен и расчетов в национальных валютах с целью дедолларизировать экономику союза, считает Румас.
Газета.Ru 05:09
Космос
Астрономы обнаружили огромную ультрафиолетовую дугу в созвездии Большой Медведицы
В созвездии Большой Медведицы обнаружена узкая, но протяженная область ультрафиолетового излучения.
N+1 02:23
Общество
Новым руководителем Росздравнадзора стала Алла Самойлова
Премьер-министр России Михаил Мишустин 10 апреля назначил директора департамента проектной деятельности Минздрава Аллу Самойлову на пост главы Росздравнадзора.
АН Между строк 09:56
Общество
Названы регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом
За сутки в России было выявлено 1786 новых случаев заболевания коронавирусом в 57 регионах.
ГТРК Марий Эл 08:40
Кино
Международный фестиваль мобильного кино проходит в онлайн-формате
Лаборатория мобильного кино и Москино проводят Международный фестиваль мобильного кино в онлайн-формате.
Радио Культура 08 апреля в 12:25
Шоу-бизнес
Обанкротилась киностудия Глюкозы и Максима Фадеева
Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на личных инсайдеров, киностудия, владельцами которой являются Максим Фадеев и певица Глюкоза, в официальном порядке признана банкротом.
Live24 06:04