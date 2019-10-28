Общество
ВедомостиПравительство позволит строить жилье ближе к аэропортам
Уровень шума используется для определения границ приаэродромной территории, на которой ограничено строительство жилья. По принятому еще при СССР и действующему до сих пор СанПиНу уровень воздействия оценивается по максимальному и эквивалентному шуму (средний уровень в течение дня или ночи).
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с чего всё началось
Дмитрий Медведев 15 октября поручил Роспотребнадзору сменить методику оценки уровня шума аэропортами. Об этом говорится в протоколе совещания у премьер-министра.Ведомостивчера в 16:57
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Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Футбол
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Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери осуждает Гранита Джаку и может забрать капитанство у полузащитника после того, как он в грубой форме попросил поклонников «отвалить».
Экономика
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Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Кино
Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана
В фокусе внимания — стоивший 50 миллионов долларов фэнтези-конфуз «Тайна печати дракона», история создания и неудачи которого включает банкротства, иски к голливудским звездам и крах отношений с крупнейшей китайской госкорпорацией.
Автоспорт
Шварцман: говорю в Европе, что в России медведи гуляют по улицам
Чемпион "Формулы-3" российский пилот команды Prema Racing и программы SMP Racing Роберт Шварцман в интервью корреспонденту РИА Новости Сергею Астахову рассказал о стереотипах, существующих в Европе в отношении России и ее граждан, и отличии менталитета россиян и европейцев.
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Данила Козловский и Ольга Зуева ждут первенца
В Россию Зуева перебралась после знакомства с Козловским, которое произошло на вечеринке общих друзей.
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В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге служебный автомобиль столкнулся с частным самолетом.
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Алла Пугачева удивила Максима Галкина новой причёской
Юморист Максим Галкин частенько радует поклонников Аллы Пугачёвой новыми снимками Примадонны.
Происшествия
Восемь обмороженных мигрантов обнаружили в холодильной фуре во Франции
Восемь обмороженных мигрантов из Афганистана, четверо из которых — дети, нашли во Франции в грузовике с холодильной камерой.
Армия и оружие
Курды оставили военную базу и блокпост на севере Ракки
Общество
На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову
Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.
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Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп
Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.
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В Хакасии мать выколола глаза младенцу после ссоры с мужем
Женщина после ссоры с мужем повредила глаза своему пятимесячному сыну.
Шоу-бизнес
Наталья Рудова раскритиковала Малахова за передачу об эскорте
Актриса Наталья Рудова написала большой пост о серии передач Андрея Малахова, посвященных эскорту.
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Политика
США отказалиcь передать России летчика Ярошенко
США отказались передать России летчика Константина Ярошенко, который отбывает наказание в американской тюрьме.
Культура
Дэвид Линч получил почетный «Оскар»
Кинорежиссер Дэвид Линч получил в воскресенье почетную премию "Оскар" за выдающийся вклад в кинематограф (Academy Honorary Award).
Общество
В Калифорнии объявлена массовая эвакуация из-за пожаров
В Калифорнии в округе Сонома объявлена эвакуация 180 тыс жителей. Причиной эвакуации называется крупный природный пожар "Кинкейд".
Авто
«УАЗ» рассказал об уникальном автодоме на базе «Буханки»
На сей раз внимания удостоился автодом Adventure Camper, построенный итальянской фирмой Schieppati на базе УАЗ-452 «Буханка».
Политика
МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Золотого
Кино
Мировая премьера нового фильма Кончаловского состоялась в Риме
Ранее копию ленты подарили Папе Римскому Франциску. Мировая премьера «Греха» состоялась перед закрытием XIV Римского кинофестиваля.
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
Общество
Россияне стали охотнее копить деньги на старость и образование
Другая группа откладывает средства "на старость". Этот показатель по сравнению с 2017 годом увеличился с 16 до 25 процентов.
Общество
Умер советский диссидент Владимир Буковский
Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на сайте политического активиста.
Автоспорт
Квят получил штраф за аварию на последнем круге Гран-при Мексики
Гонщик Toro Rosso Даниил Квят получил штраф за столкновение с Нико Хюлькенбергом на последнем круге Гран-при Мексики «Формулы-1».
Здоровье
Главные 4 признака алкоголизма назвал нарколог
Российский нарколог назвал четыре основных симптома, которые свидетельствуют об алкоголизме. Первый признак – тяга к спиртному.
Космос
Глобальные космические планы США разобьются о российский модуль
Звездно-полосатый Марс Несмотря на политически мотивированные ограничения для двух держав, Соединенные Штаты сроят глобальные планы по освоению космоса.