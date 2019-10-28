Общество

ВедомостиВедомостиПравительство позволит строить жилье ближе к аэропортам

Уровень шума используется для определения границ приаэродромной территории, на которой ограничено строительство жилья. По принятому еще при СССР и действующему до сих пор СанПиНу уровень воздействия оценивается по максимальному и эквивалентному шуму (средний уровень в течение дня или ночи).
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с чего всё началось

Правительство позволит строить жилье ближе к аэропортам

Дмитрий Медведев 15 октября поручил Роспотребнадзору сменить методику оценки уровня шума аэропортами. Об этом говорится в протоколе совещания у премьер-министра.
Ведомостивчера в 16:57

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Правительство позволит строить жилье ближе к аэропортам

Ведомостивчера в 16:57

Роспотребнадзор подготовил санитарные правила по оценке авиационного шума

РИА Новости02:08

В России могут разрешить строить дома ближе к аэропортам

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Россиян поселят рядом со взлетными полосами аэропортов

URA.Ruвчера в 21:52

СМИ узнали о поручении Медведева изменить оценку уровня шума у аэропортов

РБК03:35

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Эхо Москвы02:34

Роспотребнадзор разработал новые правила по оценке авиационного шума

Москва 2402:24
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