Дмитрий Медведев 15 октября поручил Роспотребнадзору сменить методику оценки уровня шума аэропортами. Об этом говорится в протоколе совещания у премьер-министра.

с чего всё началось

Уровень шума используется для определения границ приаэродромной территории, на которой ограничено строительство жилья. По принятому еще при СССР и действующему до сих пор СанПиНу уровень воздействия оценивается по максимальному и эквивалентному шуму (средний уровень в течение дня или ночи).

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