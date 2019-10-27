Общество
ВедомостиПравительство позволит строить жилье ближе к аэропортам
Уровень шума используется для определения границ приаэродромной территории, на которой ограничено строительство жилья. По принятому еще при СССР и действующему до сих пор СанПиНу уровень воздействия оценивается по максимальному и эквивалентному шуму (средний уровень в течение дня или ночи).
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с чего всё началось
Дмитрий Медведев 15 октября поручил Роспотребнадзору сменить методику оценки уровня шума аэропортами. Об этом говорится в протоколе совещания у премьер-министра.Ведомостивчера в 16:57
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Армия и оружие
Профессиональный праздник отмечают военнослужащие армейской авиации
Новостной фронт 03:54
Общество
Умер советский писатель и диссидент Владимир Буковский
В Великобритании в возрасте 76 лет скончался от сердечного приступа советский диссидент и писатель Владимир Буковский.
RT на русском 04:30
Экономика
«Налог Чубайса» не поддержали в Минэкономразвития
Минэкономразвития отказалось принимать новый налог, который предложил глава "Роснано" Анатолий Чубайс.
Газета.Ru 05:12
Общество
Число не пользующихся льготами семей с детьми составило 35%
Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами из-за незнания о существовании доступных им привилегий.
Известия вчера в 14:00
Происшествия
Попытку продать 240 кг уранового концентрата пресекли в Казахстане
В Кызылординской области злоумышленники пытались продать более 240 кг уранового концентрата и были задержаны сотрудниками Комитета национальной безопасности Казахстана.
News.ru 03:19
Кино
В прокат вышел триллер «Текст» по роману Дмитрия Глуховского
RuNews24.ru 25 октября в 14:02
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
В Роструде напомнили, что понедельник, 4 ноября, будет выходным в связи с празднованием Дня народного единства.
RT на русском 05:30
Происшествия
СК закрыл дело родителей, взявших ребенка на незаконную акцию в Москве
Следственный комитет прекратил уголовное дело об "оставлении ребенка в опасности", свидетелями по которому проходили Дмитрий и Ольга Проказовы, взявшие на несогласованную акцию 27 июля в Москве маленького сына, сообщила РИА Новости в понедельник адвокат семьи Наталия Каплина.
РИА Новости 04:26
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева впервые станут родителями
В актерской семье Данилы Козловского и Ольги Зуевой ожидается рождение малыша. Актриса беременна от своего избранника.
Телепрограмма 00:34
Происшествия
12-летний российский школьник жестоко убил свою мать
Lenta.ru вчера в 03:32
Транспорт
Стали известны тарифы на проезд по новой трассе М11
Газета.Ru 04:31
Культура
Названы самые громкие скандалы, случившиеся на «Поле чудес»
Одна из самых долгоживущих российских передач «Поле чудес» в пятницу празднует свое 29-летие.
ФАН 25 октября в 12:13
Кино
Режиссер Дэвид Линч получил почетный «Оскар»
Режиссер Дэвид Линч получил почетный «Оскар» за вклад в кинематограф, говорится в сообщении в Twitter-аккаунте американской киноакадемии.
Rambler News Service 02:11
Политика
МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Золотого
Украинские добровольцы в сопровождении полиции вывезли оружие из населённого пункта Золотое-4 близ линии разграничения в Донбассе.
RT на русском 02:02
Экономика
ФАС заподозрила энергетиков в ценовом сговоре
По мнению Владимира Скляра из "ВТБ Капитала", снижение цен происходит из-за возобновления импорта дешевой электроэнергии из Казахстана, восстановления производства ГЭС, что накладывается на высокую базу третьего квартала 2018 года, когда цены РСВ показали существенный рост.
Коммерсантъ вчера в 18:21
Авто
В Сети показали новый Ferrari 488 GT3 Evo
В рамках мероприятия Ferrari Finali Mondiali, которое состоялось в минувшие выходные в Муджелло, показали гоночный суперкар 488 GT3 Evo 2020 года.
Тарантас Ньюс 03:58
Общество
Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег»
В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 04:55
Политика
Президент Аргентины поздравил соперника с победой на выборах
Российская газета вчера в 22:41
Политика
Сотрудники «либеральных СМИ» рассказали о своей работе
RT пообщался с сотрудниками «либеральных» СМИ и попросил их рассказать об особенностях своей работы.
RT на русском 01:30
Общество
Скворцова рассказала о возможности разрешения эвтаназии в России
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сказала, что вопрос о возможности разрешения эвтаназии в России должен решать весь народ.
Газета.Ru 03:53
Политика
Страны ЕС согласовали отсрочку Brexit до 31 января 2020 года
27 стран - членов Евросоюза решили одобрить запрос Великобритании на отсрочку даты Brexit на три месяца - до 31 января 2020 года.
ТАСС 05:26
Кино
Лучшие видеоигры про Терминатора
Лучшие проекты выходили тогда, когда «Терминатор» был моден, крут и популярен, а потом все скатилось вместе с фильмами.
ИА Вебург вчера в 09:00
Фигурное катание
Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп
Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.
Нева Спорт 01:12
Политика
Украина не собирается возвращаться в ПАСЕ
Спикер Верховной рады Украины Разумков заявил, что оснований для возвращения украинских представителей в ПАСЕ пока нет.
ИА Новороссия 01:13
Политика
Глава Башкирии Хабиров возглавил правительство региона
Ранее источники в администрации главы региона сообщали, что на должность премьера планировалось назначить бывшего сопредседателя «Деловой России» Андрея Назарова.
Коммерсантъ 03:37
Экономика
РБК: Орешкин поддержал проект ВСМ из Петербурга в Нижний Новгород
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин поддержал проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород через Москву.
ТАСС 04:08
Общество
В Калифорнии объявлена массовая эвакуация из-за пожаров
В Калифорнии в округе Сонома объявлена эвакуация 180 тыс жителей. Причиной эвакуации называется крупный природный пожар "Кинкейд".
Московский Комсомолец вчера в 11:46
Армия и оружие
«Панцирь-С» уничтожил технику «противника» на учениях в Сербии
Боевые расчеты ЗРПК "Панцирь-С" в ходе российско-сербских учений уничтожили наземные и воздушные цели — условную технику противника.
РЕН ТВ 26 октября в 09:18