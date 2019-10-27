Общество
ВедомостиПравительство позволит строить жилье ближе к аэропортам
«Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердил федеральный чиновник и два человека, знающих о содержании от участников совещания. Уровень шума используется для определения границ приаэродромной территории, на которой ограничено строительство жилья.
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с чего всё началось
Дмитрий Медведев 15 октября поручил Роспотребнадзору сменить методику оценки уровня шума аэропортами. Об этом говорится в протоколе совещания у премьер-министра.Ведомостивчера в 16:57
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Фигурное катание
Трусова и Ханю выполнили совместный четверной тулуп
В своем Инстаграм российская фигуристка Александра Трусова выложила видео, где победительница Гран-при исполнила совместный прыжок с японцем Юдзуру Ханю.
Общество
На Троекуровском кладбище открылся памятник Николаю Караченцову
Памятник актеру Николаю Караченцову открылся на Троекуровском кладбище, сообщает РИАМО со ссылкой на корреспондента.
Общество
В Польше задержан подозреваемый в шпионаже в пользу России
Мужчина, подозреваемый в шпионаже в пользу России, задержан в Польше.
Политика
Лидер «Азова» пригрозил Зеленскому вводом 10 тысяч бойцов в Донбасс
Политика
Путин поручил ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете
В России пропаганда наркотиков в интернете станет уголовно наказуемым деянием.
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом со взрослым рейтингом
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Общество
Эксперты показали, как выглядит человек после 20 лет сидячей работы
Происшествия
Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
Армия и оружие
Колонна американских солдат вернулась в Сирию из Ирака
Шоу-бизнес
Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической
Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
Политика
Туск объявил о согласии ЕС на отсрочку Brexit до 31 января
27 стран Евросоюза согласились продлить крайний срок для выхода Великобритании из ЕС с 31 октября до 31 января 2020 года, написал в твиттере председатель Европейского совета Дональд Туск.
Общество
Умер советский писатель и диссидент Владимир Буковский
Общество
Мисс Украина рассказала, кому принадлежит Крым
Мисс Украина - 2019 и претендентка на победу в конкурсе красоты «Мисс мира» Маргарита Паша поделилась мнением о территориальной принадлежности Крыма.
Общество
В Калифорнии объявлена массовая эвакуация из-за пожаров
В Калифорнии в округе Сонома объявлена эвакуация 180 тыс жителей. Причиной эвакуации называется крупный природный пожар "Кинкейд".
Общество
Треть российских семей с детьми не знают о положенных им льготах
Более 35% российских семей с детьми не получают льготы из-за того, что не знают о существовании положенной им помощи, сообщают «Известия» со ссылкой на результаты опроса, проведенного Общественной палатой России.
Шоу-бизнес
У Максима Фадеева произошёл сердечный приступ
В понедельник, 28 октября, появилась информация о том, что у композитора Максима Фадеева случился сердечный приступ.
Политика
В Брюсселе обсудят транзит российского газа через Украину
28 октября в Брюсселе стартуют новый раунд переговоров на министерском уровне между Россией, Украиной и Еврокомиссией по вопросу транзита российского газа в Европу через Украину.
Общество
Скандал с Call of Duty: Modern Warfare, игру могут запретить
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
В Роструде напомнили, что понедельник, 4 ноября, будет выходным в связи с празднованием Дня народного единства.
Футбол
Локомотив — Спартак 0:3
Московский «Спартак» одержал победу над «Локомотивом» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Футбол
Рибери грозит длительная дисквалификация за нападение на судью
Франк был крайне недоволен решением засчитать победный гол соперника. Теперь Рибери может грозить длительная дисквалификация.
Политика
Рабы ВС. Лейтенантов насильно заставляют служить Родине. В случае отказа от контракта угрожают членам семьи
Как пишет Леонов, командованием дивизии был принят ряд мер: офицеры звонили родителям и пугали уголовным преследованием сына, угрожали трудностями в академии РВСН для брата, звонили начальнику супруги с просьбой уволить ее, «для того чтобы она спокойно могла приехать в город, в котором я прохожу службу», а также переводом в другую дивизию, «нетронутую цивилизацией».