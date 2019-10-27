Общество

ВедомостиВедомостиПравительство позволит строить жилье ближе к аэропортам

«Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердил федеральный чиновник и два человека, знающих о содержании от участников совещания. Уровень шума используется для определения границ приаэродромной территории, на которой ограничено строительство жилья.
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с чего всё началось

Правительство позволит строить жилье ближе к аэропортам

Дмитрий Медведев 15 октября поручил Роспотребнадзору сменить методику оценки уровня шума аэропортами. Об этом говорится в протоколе совещания у премьер-министра.
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