Общество
КоммерсантъПравительство предлагает строить дома без мусоропроводов
«Невозможно планировать повсеместный раздельный сбор отходов, подразумевая в проектируемых многоквартирных домах мусоропровод»,— заявила госпожа Абрамченко. Минстрой оценит возможность сделать мусоропровод необязательным элементом многоквартирного жилого дома, сообщает пресс-служба вице-премьера.
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с чего всё началось
Вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила план внедрения раздельного сбора твердых коммунальных отходов, который предполагает исключение из строительных норм мусоропроводов при строительстве новых многоквартирных домов.РБК04:03
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Актеры «Властелина колец» воссоединились на YouTube
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