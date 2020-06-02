Общество
КоммерсантъПравительство предлагает строить дома без мусоропроводов
«Невозможно планировать повсеместный раздельный сбор отходов, подразумевая в проектируемых многоквартирных домах мусоропровод»,— заявила госпожа Абрамченко. Минстрой оценит возможность сделать мусоропровод необязательным элементом многоквартирного жилого дома, сообщает пресс-служба вице-премьера.
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Технологии
Под кратером Чиксулуб нашли следы древней гидротермальной системы
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Политика
Мишустин представил Путину план восстановления экономики
Премьер-министр Михаил Мишустин представил президенту Владимиру Путину общенациональный план восстановления экономики России.
Коммерсантъ 07:35
Общество
Федеральные тюрьмы в США закрыли из-за беспорядков впервые за 25 лет
Федеральные тюрьмы в Соединенных Штатах закрылись впервые за 25 лет в связи с беспорядками в стране.
Известия вчера в 23:25
Наука
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Ученый выразил надежду, что такой метод позволит также лечить туберкулез, онкологические заболевания и другие болезни.
ТАСС вчера в 22:55
Политика
В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного
Российские пограничники в Крыму задержали украинского военнослужащего за незаконное пересечение границы, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
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Владимир Путин освободил от должностей четырех генералов, занимающих руководящие посты.
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Общество
В Совфеде предложили ввести полную кредитную амнистию для ряда россиян
«Предлагаю обсудить возможность полной кредитной амнистии для наиболее пострадавших граждан, возможность продления каникул до конца года», — цитирует Кравченко РИА «Новости».
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Заместитель главы Липецкой области Александр Ильин рассказал, что в здании Липецккурорта продолжается активная работа по созданию дополнительных 400 коек.
LipetskMedia.ru вчера в 08:42
Общество
Вакцинацию от коронавируса в России могут начать осенью
Массовая вакцинация россиян от коронавируса может стартовать осенью, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на брифинге в правительстве, передает ТАСС.
Российская газета 06:35
Политика
На Украине назвали дату открытия границы с Донбассом
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак назвал дату открытия границы с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).
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Общество
В Саратове со дна Волги поднимают затонувший буксир
Сегодня на Волге в районе новой набережной Саратова рабочие приступили к подъему затонувшего буксира.
Взгляд-инфо 06:33
Происшествия
В челябинском магазине охранник нокаутировал мужчину на каблуках
Эхо Москвы в Челябинске 06:59
Энергетика
Цена на нефть Brent поднялась выше $39 впервые с марта
Стоимость августовских фьючерсов нефти марки Brent в ходе торгов на бирже ICE поднялась выше $39 за баррель впервые с 11 марта.
Коммерсантъ 05:22
Космос
В NASA предупредили о летящем к Земле потенциально опасном астероиде
Потенциально опасный астероид 163348 (2002 NN4), размер которого оценивается в 250–570 м, сблизится с Землей в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 22:08
Происшествия
Журналисты заявили в СК после задержания на Петровке, 38
Как сообщила "Апология протеста", журналисты соблюдали дистанцию, носили маски и перчатки, а также имели при себе пресс-карты, но все равно были задержаны.
Московский Комсомолец 05:26
Футбол
Болельщики смогут попасть на матчи РПЛ только в масках и перчатках
Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о подробностях проведения оставшихся матчей нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги.
Чемпионат 07:25
Общество
Роспотребнадзор разъяснил штрафы за отказ от вакцинации
Штрафы за отказ от вакцинации, внесенные в проект нового Кодекса об административных правонарушениях, грозят только тем, кто находится в профессиональных группах риска.
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Шоу-бизнес
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Главный редактор журнала "Hello!" и экс-супруга режиссера Федора Бондарчука Светлана рассказала о том, что не считает его новую возлюбленную разлучницей.
Народные новости вчера в 11:53
Политика
В ЦИК представили образец бюллетеня для голосования по поправкам
В ЦИК РФ представили образец бюллетеня для голосования по поправкам к конституции, он будет содержать один вопрос, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:36
Политика
Украина анонсировала скорую встречу глав МИД «нормандской четверки»
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал скорую встречу глав МИД «нормандской четверки».
Lenta.ru 07:16
Общество
Главный храм Минобороны откроют 22 июня
Церемония открытия главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» состоится 22 июня, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Коммерсантъ 06:57
Гаджеты
Apple блокирует и отслеживает украденные iPhone в США
Всем поклонникам компании давно известно, что Apple использует некую разновидность бесконтактного программного обеспечения, которое отключает устройство, когда оно незаконно взято из магазина.
МИТ 07:47
Авто
Недорогие модели Infiniti «новой волны» начнут продаваться в 2023 году
Ведущими авторынками машин Infiniti «новой волны» призваны оказаться Китай и Соединенные Штаты, где намерены реализовывать новинки ранее люксовой марки, которая в измененных экономических условиях будет выпускать автомобили, выделяющихся от иномарок Nissan только подросшим арсеналом оснащения и более качественными отделочными материалами.
Pnzdrive 05:21
Политика
В МИД РФ оценили идею Киева о переговорах по Донбассу без Москвы
Москва, 2 июня 2020, 11:37 — REGNUM Переговоры по Донбассу без участия России, которые ранее предложил провести вице-премьер Украины Алексей Резников, бесперспективны и это предложение является очередной имитацией активности украинской стороной.
REGNUM 04:37
Авто
В США десятки электромобилей выбросили на свалку
Часть машин передали другой каршеринговой компании, а оставшиеся электромобили просто свезли на свалку.
Тарантас Ньюс 01:37
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Рамилю Шамсутдинову, который открыл стрельбу в воинской части Забайкалья и убил восемь сослуживцев, предъявят новое обвинение.
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Политика
Захарова прокомментировала идею Трампа о расширенном заседании G7
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала идею президента США Дональда Трампа о расширенном заседании G7.
RT на русском 06:31
Экономика
Бизнесу, НКО и гражданам окажут налоговую поддержку
Сенаторы одобрили закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций в условиях коронавируса.
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Происшествия
Росгвардия объяснила гибель жителя Екатеринбурга при штурме квартиры
Напомним, 1 июня стало известно о штурме квартиры жителя Екатеринбурга, который якобы украл из магазина недалеко от дома 4 рулона обоев.
Kursk.com 07:11