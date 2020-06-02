Общество

КоммерсантъКоммерсантъПравительство предлагает строить дома без мусоропроводов

«Невозможно планировать повсеместный раздельный сбор отходов, подразумевая в проектируемых многоквартирных домах мусоропровод»,— заявила госпожа Абрамченко. Минстрой оценит возможность сделать мусоропровод необязательным элементом многоквартирного жилого дома, сообщает пресс-служба вице-премьера.
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Мусоропроводы могут полностью исчезнуть из российских домов

News.ru07:58

Эксперт: мусоропровод несет экологические риски, убрать его несложно

РИА Новости07:41

Правительство РФ утвердило дорожную карту введения раздельного сбора отходов

ТАСС03:11

В России задумали полностью отказаться от мусоропроводов

Lenta.ru04:41

«Зеленый» подкаст РБК Тренды: как превратить бытовые отходы в ресурсы

РБК05:00

В России могут начать строить жилые дома без мусоропроводов

Газета.Ru05:39

В жилых домах исчезнут мусоропроводы

Российская газета03:08
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Под кратером Чиксулуб нашли следы древней гидротермальной системы

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Общество

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Федеральные тюрьмы в Соединенных Штатах закрылись впервые за 25 лет в связи с беспорядками в стране.
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Ученый выразил надежду, что такой метод позволит также лечить туберкулез, онкологические заболевания и другие болезни.
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В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного

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Политика

Путин освободил от должностей четырех генералов

Владимир Путин освободил от должностей четырех генералов, занимающих руководящие посты.
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Общество

В Совфеде предложили ввести полную кредитную амнистию для ряда россиян

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Политика

На Украине назвали дату открытия границы с Донбассом

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак назвал дату открытия границы с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).
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Общество

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Сегодня на Волге в районе новой набережной Саратова рабочие приступили к подъему затонувшего буксира.
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Происшествия

В челябинском магазине охранник нокаутировал мужчину на каблуках

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Энергетика

Цена на нефть Brent поднялась выше $39 впервые с марта

Стоимость августовских фьючерсов нефти марки Brent в ходе торгов на бирже ICE поднялась выше $39 за баррель впервые с 11 марта.
Коммерсантъ 05:22
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Космос

В NASA предупредили о летящем к Земле потенциально опасном астероиде

Потенциально опасный астероид 163348 (2002 NN4), размер которого оценивается в 250–570 м, сблизится с Землей в субботу, 6 июня.
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Происшествия

Журналисты заявили в СК после задержания на Петровке, 38

Как сообщила "Апология протеста", журналисты соблюдали дистанцию, носили маски и перчатки, а также имели при себе пресс-карты, но все равно были задержаны.
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Болельщики смогут попасть на матчи РПЛ только в масках и перчатках

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В ЦИК представили образец бюллетеня для голосования по поправкам

В ЦИК РФ представили образец бюллетеня для голосования по поправкам к конституции, он будет содержать один вопрос, передает корреспондент РИА Новости.
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Главный храм Минобороны откроют 22 июня

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В МИД РФ оценили идею Киева о переговорах по Донбассу без Москвы

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала идею президента США Дональда Трампа о расширенном заседании G7.
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Экономика

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Сенаторы одобрили закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций в условиях коронавируса.
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Происшествия

Росгвардия объяснила гибель жителя Екатеринбурга при штурме квартиры

Напомним, 1 июня стало известно о штурме квартиры жителя Екатеринбурга, который якобы украл из магазина недалеко от дома 4 рулона обоев.
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