Общество

КоммерсантъКоммерсантъПравительство предлагает строить дома без мусоропроводов

«Невозможно планировать повсеместный раздельный сбор отходов, подразумевая в проектируемых многоквартирных домах мусоропровод»,— заявила госпожа Абрамченко. Минстрой оценит возможность сделать мусоропровод необязательным элементом многоквартирного жилого дома, сообщает пресс-служба вице-премьера.
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с чего всё началось

Правительство предложило строить жилые дома без мусоропроводов

Вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила план внедрения раздельного сбора твердых коммунальных отходов, который предполагает исключение из строительных норм мусоропроводов при строительстве новых многоквартирных домов.
РБК04:03

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Правительство предложило отказаться от мусоропроводов в новых домах

Lenta.ru12:26

«Зеленый» подкаст РБК Тренды: как превратить бытовые отходы в ресурсы

РБК05:00

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РИА Новости08:09

В России могут начать строить жилые дома без мусоропроводов

Газета.Ru05:39

Мусоропроводы хотят полностью убрать из российских домов

News.ru07:58

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ТАСС03:11

В жилых домах исчезнут мусоропроводы

Российская газета03:08
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Общество

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В письме к законодателям директор CBO Филипп Свэгел спрогнозировал, что коронавирус снизит экономическую активность США на 3% до 2030 года, убыток ожидается в размере $ 7,9 млрд.
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