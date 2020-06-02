Общество

КоммерсантъКоммерсантъПравительство предлагает строить дома без мусоропроводов

«Невозможно планировать повсеместный раздельный сбор отходов, подразумевая в проектируемых многоквартирных домах мусоропровод»,— заявила госпожа Абрамченко. Минстрой оценит возможность сделать мусоропровод необязательным элементом многоквартирного жилого дома, сообщает пресс-служба вице-премьера.
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с чего всё началось

Правительство предложило строить жилые дома без мусоропроводов

Вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила план внедрения раздельного сбора твердых коммунальных отходов, который предполагает исключение из строительных норм мусоропроводов при строительстве новых многоквартирных домов.
РБК04:03

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News.ru07:58

Застройщики: современные дома обычно строятся без мусоропроводов

РИА Новости08:09

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Российская газета03:08

В России задумали полностью отказаться от мусоропроводов

Lenta.ru04:41

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РБК05:00

Правительство РФ утвердило дорожную карту введения раздельного сбора отходов

ТАСС03:11

В России могут начать строить жилые дома без мусоропроводов

Газета.Ru05:39
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В ЕС заявили об отсутствии у Трампа права менять состав G7

США как действующий председатель G7 не может изменять состав группы за счет приглашения новых стран, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе пресс-конференции.
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Общество

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Политика

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Президент Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, в том числе в документе прописаны условия применения ядерного оружия.
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В Москве опубликованы графики отключения горячей воды

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Происшествия

В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры

Екатеринбург, 1 июня 2020, 20:03 — REGNUM В Екатеринбурге силовики застрелили мужчину во время штурма квартиры.
REGNUM вчера в 13:03
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Общество

Врач заявил о снижении активности коронавируса

Главврач больницы Сан-Раффаэле в Милане Альберто Зангрильо заявил о снижении активности коронавируса.
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Сенатор Алексей Пушков заявил, что США "посыпались" и вступили "во время сумятицы".
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Шоу-бизнес

Миронов ответил на пародию Галкина словами «Собянин не заслужил»

РБК 05:40
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Происшествия

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Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на возбуждение уголовных дел в отношении шести судей, сообщается в пресс-релизе по итогам заседания коллегии.
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Путешествия

Туристы отказываются от отдыха в Сочи из-за справок об отсутствии коронавируса

Среди прочего ведомство обязало здравницы спрашивать у туристов справки об отсутствии коронавируса, выданные не позднее, чем за 48 часов, а также справки об отсутствии контактов с зараженными.
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Николич не боится недоброжелательного отношения фанатов «Локо»

Новый наставник «Локо» Марко Николич заявил об отсутствии страха по поводу возможного недоброжелательного отношения фанатов клуба к нему после ухода Юрия Семина с поста главного тренера, информирует Spоrt24.
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В Нью-Йорке продлили комендантский час до конца недели

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио в ходе пресс-конференции объявил о продлении комендантского часа в городе до конца недели на фоне продолжающихся беспорядков после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 11:50
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Гаджеты

Новейший телевизор Nokia Smart TV показали перед анонсом

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Общество

В России изменили правила для автомобильных номеров

Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru 10:05
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Общество

В России запретили взыскивать долги с пенсий и пособий

С 1 июня судебные приставы не смогут взыскать средства даже с самых злостных неплательщиков, если они пострадали от катаклизмов и катастроф.
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Космос

Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
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Происшествия

В США от рук полиции пострадала российская журналистка и продюсер

Вашингтон, 2 июня 2020, 16:39 — REGNUM Журналист и продюсер новостного агентства Sputnik Николь Руссел пострадала от рук полиции в США.
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Сегодня Общественная палата Белгородской области провела совещание в онлайн-режиме со своими коллегами в муниципалитетах, чтобы определить условия конкурса наблюдателей для работы на избирательных участках в день голосования.
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Общество

Мэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана

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Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»

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Антитела к коронавирусу могут «обнулиться» с течением времени

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Задержан 39-летний приятель отца ребенка, житель села Ленино, который, по версии следствия, совершил действия сексуального характера над ребенком и утопил ее.
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Львовский футбольный клуб "Карпаты" ушел на карантин из-за вспышки коронавируса, сообщила во вторник пресс-служба клуба.
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Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
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В Ростовской области сняли ряд ограничений

Ростов-на-Дону, 2 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Ростовской области сняли ряд ограничений, действовавших в регионе с 31 марта 2020 года.
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