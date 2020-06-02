Москва, 2 июня 2020, 11:23 — REGNUM В России намерены отказаться от мусоропроводов. В проектируемых домах их предусматривать не будут. Этот пункт входит в план внедрения раздельного сбора бытовых отходов, который утвердила заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.

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