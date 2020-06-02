Общество
Газета.RuВ России могут начать строить жилые дома без мусоропроводов
Минстрой России оценит возможность сделать мусоропровод необязательным элементом многоквартирного жилого дома. Соответствующую дорожную карту по внедрению раздельного накопления и сбора твердых коммунальных отходов утвердила вице-премьер Виктория Абрамченко, сообщает РИА "Новости".
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Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в июне
Вильфанд добавил, что метеорологи не исключают первую волну тепла в начале лета.
Государственные Вести вчера в 04:39
Общество
Кинотеатры в России могут открыть в середине июля
Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что кинотеатры в России могут возобновить свою работу в середине июля.
RT на русском 06:23
Общество
Ростуризм может перейти в прямое подчинение правительству
Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) могут передать из подчинения Минэкономики в прямое подчинение правительству — вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 04:39
Общество
В России начнут выдавать новые автомобильные номера
МВД утвердило изменения в приказе о регистрационных знаках транспортных средств, согласно которым машинам смогут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов.
РИА Новости 03:00
Наука
Вызванная стрессом седина может исчезать самостоятельно
Во время эксперимента обнаружилось, что из разных участков головы волосы могут снова приобретать натуральный цвет, когда человек избегает стрессовых ситуаций.
Goroday.ru 02:34
Экономика
Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян
Целевыми показателям плана правительства России по восстановлению занятости и доходов граждан являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы до уровня меньше 5% и обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5% в год к концу 2021 года.
Известия 05:35
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для голосования по поправкам
Роспотребадзор опубликовал рекомендации избирательным комиссиям в связи с предстоящим голосованием по поправкам в Конституцию.
РИА Новости 05:25
Авто
«Яндекс» представил четвертое поколение беспилотных автомобилей
Компания «Яндекс» представила новое поколение своих беспилотных автомобилей, которое создали совместно с компанией Hyundai Mobis.
РБК 06:18
Происшествия
В Екатеринбурге погиб мужчина, оказавший сопротивление СОБР
Во время задержания гражданин оказал силовикам сопротивление и погиб.
Аргументы и Факты 05:17
Политика
Пушков заявил о внутреннем расколе США
По словам государственного деятеля, Соединенные штаты вошли в период «сумятицы».
Версия.Инфо 04:33
Шоу-бизнес
Бывший муж Ирины Горбачевой признался, что изменял ей
Недавно актриса Ирина Горбачева сделала шокирующее признание – она рассталась с мужем из-за его постоянных измен.
Kleo.ru вчера в 10:49
Гаджеты
Intel распрощалась с первым поколением процессоров Coffee Lake
В четвёртом квартале 2017 года дебютировали первые 14-нм процессоры Intel Coffee Lake для настольных систем.
3DNews 05:58
Армия и оружие
Россия и Турция провели очередное патрулирование в Идлибе
"В соответствии с договоренностями между президентами России и Турции, достигнутыми 5 марта в Москве, 2 июня состоялось очередное, 14-е по счету, совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб, связывающей города Алеппо и Латакию", - сказано в релизе.
РИА Новости 03:20
Армия и оружие
Китай: Бомбардировщики США постоянно летают у границ России
Вечерний курьер 04:18
Технологии
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам.
Piter.tv 05:28
Энергетика
Цена нефти Urals за месяц выросла на 70%
Средняя цена нефти Urals в мае выросла на 70% по отношению к апрелю, сообщили в Минфине. Стоимость сырья составила $31,03 за баррель.
Профиль вчера в 14:26
Футбол
«Ростов» договорился о переходе Ковалева
По данным matchtv.ru, «Ростов» договорился с курским «Авангардом» о переходе правого защитника Константина Ковалева.
Матч ТВ 06:23
Футбол
Матчи чемпионата России по футболу возобновятся 19 июня
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что матчи Российской премьер-лиги возобновятся 19 июня.
News.ru 05:59
Общество
ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет
Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ вчера в 09:23
Общество
Глава «Уральских авиалиний» предсказал сроки начала полетов за рубеж
Генеральный директор и совладелец "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов заявил, что международное авиасообщение может возобновиться уже в августе-сентябре.
Газета.Ru 02:49
Происшествия
По факту обрушения моста в Мурманской области возбуждено дело
Северо-Западное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело в связи с обрушением железнодорожного моста в Кольском районе Мурманской области.
Российская газета 03:52
Общество
Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца
Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
Политика
Песков рассказал об очередности снятия ограничений в разных регионах
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 2 июня, прокомментировал возможность снятия ограничительных мер по всей стране за исключением Москвы.
Известия 06:22
Общество
Пенсионер, обвиняемый в госизмене, объявил голодовку в СИЗО
Виктор Королев, пенсионер из Владивостока, обвиняемый в государственной измене, уже месяц как объявил голодовку в «Лефортово».
АиФ Владивосток 06:27
Экономика
Чистый убыток группы «Аэрофлот» по МСФО в первом квартале вырос на 43%
Чистый убыток группы "Аэрофлот" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за январь — март 2020 года составил 22,48 млрд руб. Это на 42,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года, следует из отчетности компании.
РБК 04:05
Общество
Совет Федерации разрешил авиакомпаниям не возвращать деньги туристам
Совет Федерации одобрил закон, который разрешает авиакомпаниям не возвращать «живые» деньги туристам за отмененные рейсы.
Политсовет 04:34
Футбол
Боснийская модель раскрыла интимную связь с защитником ЦСКА
Боснийская модель Сенада Нуркич призналась, что состояла в отношениях с защитником ЦСКА Седриком Гогуа.
Матч ТВ 02:12
Общество
Назначен новый начальник московской полиции
Интерфакс 05:51