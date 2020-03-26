с чего всё началось

Правительство предлагается наделить "правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения при введении режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации".

Авто Появились первые изображения нового Mercedes-Benz C-класса W206 Mercedes-Benz C-Class W205 скоро сменит поколение: новый кузов с индексом W206 должны представить в этом году, а тестовые прототипы седана уже не раз попадались фотошпионам.

Здоровье Назвали новый признак заражения коронавирусом Специалисты Американской академии офтальмологии предупредили о том, что один из ранних признаков заражения коронавирусом – это конъюнктивит, представляющий собой воспаление слизистой оболочки глаза.

Происшествия В Петербурге возбудили уголовное дело за нарушение режима карантина Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 32-летний петербуржец был помещен туда принудительно, однако накануне вечером самовольно покинул пансионат "Заря" в поселке Репино Курортного района.

Политика Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.

Общество Власти Мурманской области ограничили въезд в Кировск и Апатиты Власти Мурманской области приняли решение на две недели ограничить въезд в Апатиты и Кировск с 6:00 (совпадает с мск) 29 марта из-за двух случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Общество В России утвержден перечень товаров первой необходимости Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.

Общество Вирусолог попросил россиян воздержаться от поездок на дачу Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции "Говорит Москва" призвал россиян не ездить на дачу в период пандемии.

Общество Биолог оценила российский препарат от коронавируса Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова заявила, что представленный в России препарат для лечения от коронавируса – мефлохин – может бороться с заболеванием, он менее токсичен, чем его аналоги.

Авто Новый кроссовер Hyundai Tucson показали на шпионском видео Позже были опубликованы снимки салона нового поколения Tucson в бюджетном исполнении, тогда как в богатых версиях панель приборов будет цифровая, а тут аналоговая.

Политика В Петербург стягивают военную технику Несколько военных грузовиков направились в сторону Петербурга со стороны трассы «Скандинавия», сообщил в редакцию читатель «Росбалта» днем 27 марта.

Технологии Как цифровые двойники изменят авиационную отрасль России В России в ближайшие годы планируется провести научно-исследовательские работы (НИР) по внедрению технологии цифровых двойников (ЦД) авиационных двигателей.

Здоровье Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса Минздрав России обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, добавив в них возможные к назначению взрослым препараты.