Коронавирус

Life.ruLife.ruПравительство предложили наделить правом вводить в стране режим ЧС

Правительство предлагается наделить "правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения при введении режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации".
Читать в источнике
Комментировать374
с чего всё началось
Законопроект, текст которого размещен в базе документов
 Госдумы, дополнит существующую редакцию закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
РБК26 марта в 13:31

Подробнее о событии

«Карантинное право»: как не стать преступником и защитить свои права во время эпидемии?

Znak.comвчера в 10:38

Чрезвычайное и полномочное

Коммерсантъ26 марта в 18:41

Законопроект об особых полномочиях правительства внесен в Госдуму

REGNUM26 марта в 05:57

Правительство может получить право вводить режим ЧС

РИА Новости26 марта в 07:55

Внесен законопроект по мерам предотвращения распространения коронавируса

Государственная Дума РФ26 марта в 06:49

Правительство получит право вводить режим ЧС

Интерфакс26 марта в 06:13

Кабмин попросил у Думы полномочия для борьбы с вирусом. Что важно знать

РБК26 марта в 13:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 17:58, Ашберн
Экономика

«Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле

Компания "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране.
ТАСС 13:53
Общество

Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей

«Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, гулять можно только строго по одному», — призвала представитель ВОЗ.
РБК 09:29
Происшествия

В США подросток с коронавирусом умер из-за отсутствия страховки

В Калифорнии зараженный коронавирусом 17-летний американец скончался после отказа в медицинской помощи из-за отсутствия страховки, сообщает телеканал CBS.
Российская газета 14:51
Происшествия

Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт

Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 10:37 — REGNUM Сахалинцы, помещенные под карантин по коронавирусу в обсерватор посёлка Березняки, устроили бунт.
REGNUM вчера в 03:37
Происшествия

Первые случаи коронавируса зафиксировали в Омской области

Три случая заболевания новым коронавирусом впервые зафиксированы в Омской области.
Известия 17:20
Авто

Появились первые изображения нового Mercedes-Benz C-класса W206

Mercedes-Benz C-Class W205 скоро сменит поколение: новый кузов с индексом W206 должны представить в этом году, а тестовые прототипы седана уже не раз попадались фотошпионам.
Автоновости дня 15:01
Здоровье

В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса в России

Эпидемиолог Минздрава РФ сообщает, что активность распространения коронавируса в стране должна сократиться с конца следующего месяца до начала мая.
SMINEWS в Подольске 10:20
Здоровье

Назвали новый признак заражения коронавирусом

Специалисты Американской академии офтальмологии предупредили о том, что один из ранних признаков заражения коронавирусом – это конъюнктивит, представляющий собой воспаление слизистой оболочки глаза.
ToDay News Ufa 07:31
Армия и оружие

Саудовские ПВО перехватили две ракеты над Эр-Риядом

Известия 17:44
Происшествия

В Петербурге возбудили уголовное дело за нарушение режима карантина

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 32-летний петербуржец был помещен туда принудительно, однако накануне вечером самовольно покинул пансионат "Заря" в поселке Репино Курортного района.
Российская газета 09:37
Политика

Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке

Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.
RT на русском 13:08
Общество

Коронавирусом в мире заразили более 570 тысяч человек, заявили в ВОЗ

Всего было зафиксировано 26 494 летальных исхода, заявили в ВОЗ.
Мойка78 16:58
Происшествия

В Москве умерла пациентка с коронавирусом

В Москве умерла 69-летняя пациентка с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 10:10
Общество

«Час Земли» пройдет на Дону в эту субботу

По всему миру 28 марта пройдет акция «Час Земли».
1rnd.ru 26 марта в 03:37
Общество

Власти Мурманской области ограничили въезд в Кировск и Апатиты

Власти Мурманской области приняли решение на две недели ограничить въезд в Апатиты и Кировск с 6:00 (совпадает с мск) 29 марта из-за двух случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 16:32
Общество

В России утвержден перечень товаров первой необходимости

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Интерфакс 09:48
Общество

В Калининградской области открыто около 18,5 тысяч вакансий

В ведомтсве, по словам губернатора, людям смогут помочь с поиском работы, так как сейчас открыто порядка 18,5 тысяч вакансий.
Каскад 13:19
Футбол

К. Родригес: думаю, у Черчесова не очень хороший характер

Думаю, у Черчесова не очень хороший характер. Каждый сам знает, что ему делать и как обращаться с другими людьми.
Чемпионат 15:50
Общество

Вирусолог попросил россиян воздержаться от поездок на дачу

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции "Говорит Москва" призвал россиян не ездить на дачу в период пандемии.
РИА Новости вчера в 10:38
Общество

Биолог оценила российский препарат от коронавируса

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова заявила, что представленный в России препарат для лечения от коронавируса – мефлохин – может бороться с заболеванием, он менее токсичен, чем его аналоги.
Взгляд.ру 14:17
Армия и оружие

Северная Корея запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

"Северная Корея произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря", - сказано в сообщении.
Газета.Ru 17:48
Авто

Новый кроссовер Hyundai Tucson показали на шпионском видео

Позже были опубликованы снимки салона нового поколения Tucson в бюджетном исполнении, тогда как в богатых версиях панель приборов будет цифровая, а тут аналоговая.
Tvoe-avto.com 03:50
Общество

Собянин попросил москвичей остаться на нерабочей неделе дома

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан остаться дома с 28 марта по 5 апреля.
Известия вчера в 13:32
Политика

В Петербург стягивают военную технику

Несколько военных грузовиков направились в сторону Петербурга со стороны трассы «Скандинавия», сообщил в редакцию читатель «Росбалта» днем 27 марта.
Росбалт вчера в 10:05
Технологии

Как цифровые двойники изменят авиационную отрасль России

В России в ближайшие годы планируется провести научно-исследовательские работы (НИР) по внедрению технологии цифровых двойников (ЦД) авиационных двигателей.
RT на русском 11:08
Здоровье

Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, добавив в них возможные к назначению взрослым препараты.
RT на русском вчера в 08:52
Игры

Ранний доступ Mount & Blade II: Bannerlord откроется на 24 часа раньше

Чемпионат 06:01
Политика

Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом

Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.
ТАСС 26 марта в 19:22
Здоровье

Жертвами коронавируса на Украине могут стать 2 млн человек

Ранее NEWS.ru писал, что на Украине число подтверждённых случаев заражения COVID-19 составляет 136.
News.ru 04:18
Политика

Президент Италии обратился к нации в связи с пандемией коронавируса

Для борьбы с пандемией коронавируса необходимы новые европейские подходы, заявил президент Италии Серджо Маттарелла 27 марта в телеобращении к гражданам Италии.
Красная весна вчера в 15:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное