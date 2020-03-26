Коронавирус
Life.ruПравительство предложили наделить правом вводить в стране режим ЧС
Правительство предлагается наделить "правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения при введении режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации".
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с чего всё началось
Законопроект, текст которого размещен в базе документов Госдумы, дополнит существующую редакцию закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».РБК26 марта в 13:31
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Внесен законопроект по мерам предотвращения распространения коронавируса
Государственная Дума РФ26 марта в 06:49
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Экономика
«Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле
Компания "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране.
Общество
Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей
«Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, гулять можно только строго по одному», — призвала представитель ВОЗ.
Происшествия
В США подросток с коронавирусом умер из-за отсутствия страховки
В Калифорнии зараженный коронавирусом 17-летний американец скончался после отказа в медицинской помощи из-за отсутствия страховки, сообщает телеканал CBS.
Происшествия
Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт
Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 10:37 — REGNUM Сахалинцы, помещенные под карантин по коронавирусу в обсерватор посёлка Березняки, устроили бунт.
Происшествия
Первые случаи коронавируса зафиксировали в Омской области
Три случая заболевания новым коронавирусом впервые зафиксированы в Омской области.
Авто
Появились первые изображения нового Mercedes-Benz C-класса W206
Mercedes-Benz C-Class W205 скоро сменит поколение: новый кузов с индексом W206 должны представить в этом году, а тестовые прототипы седана уже не раз попадались фотошпионам.
Здоровье
В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса в России
Эпидемиолог Минздрава РФ сообщает, что активность распространения коронавируса в стране должна сократиться с конца следующего месяца до начала мая.
Здоровье
Назвали новый признак заражения коронавирусом
Специалисты Американской академии офтальмологии предупредили о том, что один из ранних признаков заражения коронавирусом – это конъюнктивит, представляющий собой воспаление слизистой оболочки глаза.
Происшествия
В Петербурге возбудили уголовное дело за нарушение режима карантина
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 32-летний петербуржец был помещен туда принудительно, однако накануне вечером самовольно покинул пансионат "Заря" в поселке Репино Курортного района.
Политика
Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке
Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.
Общество
Коронавирусом в мире заразили более 570 тысяч человек, заявили в ВОЗ
Всего было зафиксировано 26 494 летальных исхода, заявили в ВОЗ.
Происшествия
В Москве умерла пациентка с коронавирусом
В Москве умерла 69-летняя пациентка с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе.
Общество
«Час Земли» пройдет на Дону в эту субботу
По всему миру 28 марта пройдет акция «Час Земли».
Общество
Власти Мурманской области ограничили въезд в Кировск и Апатиты
Власти Мурманской области приняли решение на две недели ограничить въезд в Апатиты и Кировск с 6:00 (совпадает с мск) 29 марта из-за двух случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Общество
В России утвержден перечень товаров первой необходимости
Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Общество
В Калининградской области открыто около 18,5 тысяч вакансий
В ведомтсве, по словам губернатора, людям смогут помочь с поиском работы, так как сейчас открыто порядка 18,5 тысяч вакансий.
Футбол
К. Родригес: думаю, у Черчесова не очень хороший характер
Думаю, у Черчесова не очень хороший характер. Каждый сам знает, что ему делать и как обращаться с другими людьми.
Общество
Вирусолог попросил россиян воздержаться от поездок на дачу
Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции "Говорит Москва" призвал россиян не ездить на дачу в период пандемии.
Общество
Биолог оценила российский препарат от коронавируса
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова заявила, что представленный в России препарат для лечения от коронавируса – мефлохин – может бороться с заболеванием, он менее токсичен, чем его аналоги.
Армия и оружие
Северная Корея запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря
"Северная Корея произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря", - сказано в сообщении.
Авто
Новый кроссовер Hyundai Tucson показали на шпионском видео
Позже были опубликованы снимки салона нового поколения Tucson в бюджетном исполнении, тогда как в богатых версиях панель приборов будет цифровая, а тут аналоговая.
Общество
Собянин попросил москвичей остаться на нерабочей неделе дома
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан остаться дома с 28 марта по 5 апреля.
Политика
В Петербург стягивают военную технику
Несколько военных грузовиков направились в сторону Петербурга со стороны трассы «Скандинавия», сообщил в редакцию читатель «Росбалта» днем 27 марта.
Технологии
Как цифровые двойники изменят авиационную отрасль России
В России в ближайшие годы планируется провести научно-исследовательские работы (НИР) по внедрению технологии цифровых двойников (ЦД) авиационных двигателей.
Здоровье
Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, добавив в них возможные к назначению взрослым препараты.
Политика
Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом
Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.
Здоровье
Жертвами коронавируса на Украине могут стать 2 млн человек
Ранее NEWS.ru писал, что на Украине число подтверждённых случаев заражения COVID-19 составляет 136.
Политика
Президент Италии обратился к нации в связи с пандемией коронавируса
Для борьбы с пандемией коронавируса необходимы новые европейские подходы, заявил президент Италии Серджо Маттарелла 27 марта в телеобращении к гражданам Италии.