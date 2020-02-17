Эксперты прокомментировали законопроект о покупке у ЦБ акций Сбербанка. Как сообщает телеграм-канал "Мейстер", очевидно, что исключение необходимости проверки сделки ФАСом сделано чтобы ускорить процесс покупки.

Эксперты прокомментировали законопроект о покупке у ЦБ акций Сбербанка

Происшествия Экс-полковник Захарченко заявил о желании стать кочегаром Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, осужденный на 12,5 года лишения свободы за взятки, заявил о своем желании освоить в колонии профессию кочегара подобно Виктору Цою, сообщает «РИА Новости».

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Политика Янукович обратился к украинцам в годовщину Майдана Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к соотечественникам по случаю шестой годовщины гибели людей во время массовых беспорядков на майдане Незалежности.

Экономика Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.

Общество Лукашенко хочет от Сечина «полной ясности» по нефти Скрывать нечего — хотел бы обсудить с руководителем крупнейшей нефтедобывающей публичной компании ситуацию, которая складывается у нас во взаимоотношениях, можно сказать, Белоруссии и России по нефти.

Политика Минэнерго: «Северный поток-2» будет достроен до 2021 года Американский президент Дональд Трамп в конце декабря прошлого года подписал оборонный бюджет, в котором предусмотрены санкции против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

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Общество На Украине запретили показывать фильм с Зеленским Госкино Украины в 2019 году запретило к показу на территории страны пять фильмов, в том числе фильм "Восемь первых свиданий", в котором снималась российская актриса Екатерина Варнава, внесенная в список лиц, представляющих угрозу для безопасности Украины.

Политика В Конституции предложили закрепить неприкосновенность экс-президентов Председатель Союза женщин России, член рабочей группы по изменениям в Конституции Екатерина Лахова предложила закрепить в основном законе принцип неприкосновенности экс-президентов РФ.

Здоровье Доктор Мясников считает, что вирусы могут быть опаснее атомной войны В своем блоге врач-кардиолог и телеведущий медицинских передач Александр Мясников отметил, что людям прежде всего надо бояться не ядерных ракет, а свиней, летучих мышей и других животных, являющихся переносчиками различных инфекций.