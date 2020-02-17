Экономика
Деловое.ТВЭксперты прокомментировали законопроект о покупке у ЦБ акций Сбербанка
Эксперты прокомментировали законопроект о покупке у ЦБ акций Сбербанка. Как сообщает телеграм-канал "Мейстер", очевидно, что исключение необходимости проверки сделки ФАСом сделано чтобы ускорить процесс покупки.
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Происшествия
Экс-полковник Захарченко заявил о желании стать кочегаром
Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, осужденный на 12,5 года лишения свободы за взятки, заявил о своем желании освоить в колонии профессию кочегара подобно Виктору Цою, сообщает «РИА Новости».
Фигурное катание
Фигуристка Аделина Сотникова попала в больницу
По данным Sport24, олимпийской чемпионке сделали операцию, она уже не первый день находится в больнице.
Происшествия
Тело военнослужащего обнаружили в воинской части под Мурманском
Проверку по факту смерти военнослужащего-контрактника проводит командование Печенгского гарнизона совместно с правоохранительными органами в одной из воинских частей в Мурманской области.
Общество
Правительство отказалось делать 31 декабря выходным днем
В правительстве России не поддержали законопроект о переносе выходного дня на 31 декабря.
Политика
Янукович обратился к украинцам в годовщину Майдана
Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к соотечественникам по случаю шестой годовщины гибели людей во время массовых беспорядков на майдане Незалежности.
Общество
В Москве госпитализировали Дмитрия Диброва
В понедельник, 17 февраля, в столице госпитализировали телеведущего Дмитрия Диброва.
Экономика
Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию
В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Авто
Стартовало производство Lada XRay Cross Instinct
«АвтоВАЗ» приступил к мелкосерийному производству кросс-хэтчбека LADA XRay Cross в эксклюзивной комплектации «Instinct».
Футбол
Дзюба показал «внебрачного сына» Слуцкого
Происшествия
Интерпол отказался разыскивать журналиста «Росбалта» Шварева
Интерпол отказался разыскивать журналиста издания "Росбалт" Александра Шварева, сообщил РИА Новости его адвокат Игорь Бушманов.
Технологии
Xiaomi и Huawei согласились ставить российские приложения
Представитель китайской компании заметил, что Xiaomi давно отработана практика предустановки приложений от локальных разработчиков.
Общество
Лукашенко хочет от Сечина «полной ясности» по нефти
Скрывать нечего — хотел бы обсудить с руководителем крупнейшей нефтедобывающей публичной компании ситуацию, которая складывается у нас во взаимоотношениях, можно сказать, Белоруссии и России по нефти.
Происшествия
ФСБ задержала подростков, готовивших теракты в Крыму
В Керчи задержаны двое подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях города.
Политика
Минэнерго: «Северный поток-2» будет достроен до 2021 года
Американский президент Дональд Трамп в конце декабря прошлого года подписал оборонный бюджет, в котором предусмотрены санкции против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Общество
Кто довел до банкротства крупнейший интернет-магазин
Первый магазин компании «Юлмарт» был открыт 1 июля 2008 года в Санкт-Петербурге на Кондратьевском проспекте.
Политика
США ввели санкции против подразделения «Роснефти»
США внесли в список санкций по Венесуэле швейцарскую компанию Rosneft Trading SA и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро, сообщил американский Минфин.
Фигурное катание
Украинский фигурист Бондарь умер в Китае
Происшествия
Коронавирусом заразился еще один россиянин
На круизном лайнере Diamond Princess коронавирусом COVID-19 заразился второй гражданин России.
Здоровье
В РАН прокомментировали фильм Дудя о ВИЧ
Фильм журналиста Юрия Дудя повысил интерес россиян к обследованию на ВИЧ, заявил глава Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик Российской академии наук Вадим Покровский.
Шоу-бизнес
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram объявил об уходе с Первого канала.
Общество
Все эвакуированные из Китая в Тюмень россияне оказались здоровы
Все 144 человека, которые были эвакуированы из провинции Хубэй в Тюмень, по результатам итоговых анализов признаны здоровыми.
Общество
На Украине запретили показывать фильм с Зеленским
Госкино Украины в 2019 году запретило к показу на территории страны пять фильмов, в том числе фильм "Восемь первых свиданий", в котором снималась российская актриса Екатерина Варнава, внесенная в список лиц, представляющих угрозу для безопасности Украины.
Экономика
В «Нафтогазе» оценили ущерб от потери активов в Крыму в $8 миллиардов
"Нафтогаз" уточнил в рамках процесса в третейском суде в Гааге ущерб от потери активов в Крыму, оценив его в восемь миллиардов долларов, сообщила в понедельник пресс-служба компании.
Политика
В Конституции предложили закрепить неприкосновенность экс-президентов
Председатель Союза женщин России, член рабочей группы по изменениям в Конституции Екатерина Лахова предложила закрепить в основном законе принцип неприкосновенности экс-президентов РФ.
Здоровье
Доктор Мясников считает, что вирусы могут быть опаснее атомной войны
В своем блоге врач-кардиолог и телеведущий медицинских передач Александр Мясников отметил, что людям прежде всего надо бояться не ядерных ракет, а свиней, летучих мышей и других животных, являющихся переносчиками различных инфекций.
Авто
Hyundai представила в России обновленный Solaris
Корейская компания Hyundai представила в Санкт-Петербурге обновленную версию седана Solaris для российского рынка.
Армия и оружие
Зеленский заявил о контроле ситуации в Донбассе
Украинское руководство уверено, что обострение ситуации на территории Донбасса не изменит курс на завершение войны.
Общество
Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа
Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.