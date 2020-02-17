Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВЭксперты прокомментировали законопроект о покупке у ЦБ акций Сбербанка

Эксперты прокомментировали законопроект о покупке у ЦБ акций Сбербанка. Как сообщает телеграм-канал "Мейстер", очевидно, что исключение необходимости проверки сделки ФАСом сделано чтобы ускорить процесс покупки.
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В Госдуму внесен законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ

Интерфаксвчера в 01:35

Появились новые подробности продажи Сбербанка

Lenta.ruвчера в 09:09

ЦБ перечислит в бюджет РФ 500 млрд рублей в 2020 году в рамках продажи акций Сбербанка

ТАССвчера в 07:32

Сберегательный карт-бланш: как ЦБ поможет правительству увеличить расходы

РБК09:47

В Госдуму внесен законопроект о выкупе у ЦБ акций Сбербанка

Коммерсантъвчера в 01:18

За 2,5 трлн рублей покупает Сбербанк правительство России

Курьер. Среда. Бердск15 февраля в 04:00

Тайная приватизация Сбербанка

ИА Хакасия14 февраля в 16:37
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Происшествия

Экс-полковник Захарченко заявил о желании стать кочегаром

Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, осужденный на 12,5 года лишения свободы за взятки, заявил о своем желании освоить в колонии профессию кочегара подобно Виктору Цою, сообщает «РИА Новости».
РБК 10:34
Фигурное катание

Фигуристка Аделина Сотникова попала в больницу

По данным Sport24, олимпийской чемпионке сделали операцию, она уже не первый день находится в больнице.
BFM.ru 09:34
Происшествия

Тело военнослужащего обнаружили в воинской части под Мурманском

Проверку по факту смерти военнослужащего-контрактника проводит командование Печенгского гарнизона совместно с правоохранительными органами в одной из воинских частей в Мурманской области.
REGNUM 11:02
Общество

Правительство отказалось делать 31 декабря выходным днем

В правительстве России не поддержали законопроект о переносе выходного дня на 31 декабря.
Вести.Ru 03:21
Политика

Янукович обратился к украинцам в годовщину Майдана

Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к соотечественникам по случаю шестой годовщины гибели людей во время массовых беспорядков на майдане Незалежности.
РИА Новости 06:40
Общество

В Москве госпитализировали Дмитрия Диброва

В понедельник, 17 февраля, в столице госпитализировали телеведущего Дмитрия Диброва.
Московская перспектива вчера в 15:30
Экономика

Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию

В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 21:18
Авто

Стартовало производство Lada XRay Cross Instinct

«АвтоВАЗ» приступил к мелкосерийному производству кросс-хэтчбека LADA XRay Cross в эксклюзивной комплектации «Instinct».
Автоновости дня 00:58
Футбол

Дзюба показал «внебрачного сына» Слуцкого

Матч ТВ 08:24
Происшествия

Интерпол отказался разыскивать журналиста «Росбалта» Шварева

Интерпол отказался разыскивать журналиста издания "Росбалт" Александра Шварева, сообщил РИА Новости его адвокат Игорь Бушманов.
РИА Новости 11:06
Политика

В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

Интерфакс 04:48
Технологии

Xiaomi и Huawei согласились ставить российские приложения

Представитель китайской компании заметил, что Xiaomi давно отработана практика предустановки приложений от локальных разработчиков.
Lenta.ru 09:52
Общество

Лукашенко хочет от Сечина «полной ясности» по нефти

Скрывать нечего — хотел бы обсудить с руководителем крупнейшей нефтедобывающей публичной компании ситуацию, которая складывается у нас во взаимоотношениях, можно сказать, Белоруссии и России по нефти.
REGNUM 06:29
Происшествия

ФСБ задержала подростков, готовивших теракты в Крыму

В Керчи задержаны двое подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях города.
BFM.ru 09:04
Политика

Минэнерго: «Северный поток-2» будет достроен до 2021 года

Американский президент Дональд Трамп в конце декабря прошлого года подписал оборонный бюджет, в котором предусмотрены санкции против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Российская газета 09:38
Общество

Кто довел до банкротства крупнейший интернет-магазин

Первый магазин компании «Юлмарт» был открыт 1 июля 2008 года в Санкт-Петербурге на Кондратьевском проспекте.
Lenta.ru 16 февраля в 11:14
Политика

США ввели санкции против подразделения «Роснефти»

США внесли в список санкций по Венесуэле швейцарскую компанию Rosneft Trading SA и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро, сообщил американский Минфин.
РИА Новости 10:55
Фигурное катание

Украинский фигурист Бондарь умер в Китае

iReactor 03:07
Происшествия

Коронавирусом заразился еще один россиянин

На круизном лайнере Diamond Princess коронавирусом COVID-19 заразился второй гражданин России.
Вести.Ru 08:45
Здоровье

В РАН прокомментировали фильм Дудя о ВИЧ

Фильм журналиста Юрия Дудя повысил интерес россиян к обследованию на ВИЧ, заявил глава Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик Российской академии наук Вадим Покровский.
ФАН 00:51
Шоу-бизнес

Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram объявил об уходе с Первого канала.
Газета.Ru 10:56
Общество

Все эвакуированные из Китая в Тюмень россияне оказались здоровы

Все 144 человека, которые были эвакуированы из провинции Хубэй в Тюмень, по результатам итоговых анализов признаны здоровыми.
ТАСС 10:07
Общество

На Украине запретили показывать фильм с Зеленским

Госкино Украины в 2019 году запретило к показу на территории страны пять фильмов, в том числе фильм "Восемь первых свиданий", в котором снималась российская актриса Екатерина Варнава, внесенная в список лиц, представляющих угрозу для безопасности Украины.
Российская газета 10:13
Экономика

В «Нафтогазе» оценили ущерб от потери активов в Крыму в $8 миллиардов

"Нафтогаз" уточнил в рамках процесса в третейском суде в Гааге ущерб от потери активов в Крыму, оценив его в восемь миллиардов долларов, сообщила в понедельник пресс-служба компании.
РИА Новости вчера в 03:25
Политика

В Конституции предложили закрепить неприкосновенность экс-президентов

Председатель Союза женщин России, член рабочей группы по изменениям в Конституции Екатерина Лахова предложила закрепить в основном законе принцип неприкосновенности экс-президентов РФ.
ТАСС 03:34
Здоровье

Доктор Мясников считает, что вирусы могут быть опаснее атомной войны

В своем блоге врач-кардиолог и телеведущий медицинских передач Александр Мясников отметил, что людям прежде всего надо бояться не ядерных ракет, а свиней, летучих мышей и других животных, являющихся переносчиками различных инфекций.
Live24 10:17
Авто

Hyundai представила в России обновленный Solaris

Корейская компания Hyundai представила в Санкт-Петербурге обновленную версию седана Solaris для российского рынка.
Известия 06:09
Армия и оружие

В ЛНР заявили о попытке прорыва диверсионной группы ВСУ в Донбассе

ТАСС 03:33
Армия и оружие

Зеленский заявил о контроле ситуации в Донбассе

Украинское руководство уверено, что обострение ситуации на территории Донбасса не изменит курс на завершение войны.
REGNUM 08:04
Общество

Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа

Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.
Коммерсантъ 05:49
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