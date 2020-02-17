Экономика

РБКРБКПравительство предложило исключительные условия по покупке Сбербанка

Правительство внесло в Госдуму законопроекты о продаже Центробанком Минфину контрольного пакета в Сбербанке (50% плюс одна акция или 52% обыкновенных акций).
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АРБ одобрила сделку по продаже акций Сбербанка правительству

Национальная служба новостей14:08

Сберегательный карт-бланш: как ЦБ поможет правительству увеличить расходы

РБК09:47

В Госдуму внесен законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ

Интерфаксвчера в 01:35

ЦБ перечислит в бюджет РФ 500 млрд рублей в 2020 году в рамках продажи акций Сбербанка

ТАССвчера в 07:32

В Госдуму внесен законопроект о выкупе у ЦБ акций Сбербанка

Коммерсантъвчера в 01:18

За 2,5 трлн рублей покупает Сбербанк правительство России

Курьер. Среда. Бердск15 февраля в 04:00

Тайная приватизация Сбербанка

ИА Хакасия14 февраля в 16:37
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Политика

В ООН отложили сессию из-за невыдачи главе делегации России визы США

«Комиссия по разоружению отложила проведение организационной сессии на десять дней, чтобы комитет по отношениям ООН со страной пребывания смог провести встречу для урегулирования обеспокоенности России в связи с невыдачей делегату американской визы», — говорится в пресс-релизе организации, который приводит ТАСС.
RT на русском 14:38
Наука

В пещерном кладбище неандертальцев нашли новую «цветочную могилу»

В знаменитой иракской пещере Шанидар, где была найдена первая "цветочная могила" неандертальца, ученые нашли новые останки этих древних людей.
ТАСС Наука 10:00
Политика

Сурков освобожден от должности помощника Путина

Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Газета.Ru 12:34
Политика

В «Роснефти» отреагировали на санкции США против своей «дочки»

Как подчеркнули в компании, «Роснефть» стала инвестором в экономику Венесуэлы задолго до введения санкций США, а её деятельность в стране связана с реализацией добычных проектов и трейдингом.
RT на русском 14:44
Футбол

«Атлетико» и «Ливерпуль» огласили составы на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 18 февраля мадридский «Атлетико» примет на домашней арене «Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
ProstoProSport 13:55
Экономика

В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты

С 1 июля 2020 года будет завершен переходный период перевода пенсионных и иных социальных выплат на банковскую карту «Мир».
Моя Москва.онлайн 11:04
Армия и оружие

В ЛНР заявили, что остановить ВСУ смог лишь патруль ОБСЕ

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратили обстрел поселка Голубовское в Луганской народной республике (ЛНР) лишь после прибытия в данный район наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
Газета.Ru 07:19
Общество

Онколог назвала продукты, которые исключила из рациона

Антония Бейтцен-Хайнеке из Центра онкологии в Гамбурге в интервью немецким журналистам рассказала о своем рационе, в том числе о продуктах, которые употребляет часто и не ест никогда.
Что происходит 03:14
Общество

«Макдоналдс» открыл в России «темную кухню»

Lenta.ru вчера в 15:52
Происшествия

Самолет SSJ100 совершил аварийную посадку во Внуково

Самолет Sukhoi Superjet совершил аварийную посадку во Внуково после срабатывания датчика неисправности стойки шасси, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
РИА Новости 13:32
Общество

Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию

Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.
Ведомости 12:32
Происшествия

Бастрыкин дал поручения по делу о подготовке терактов в Крыму

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести следственные действия по делу о подготовке терактов в Крыму двумя подростками.
RT на русском 13:53
Общество

Принят закон о бесплатном горячем питании школьников

В рамках доработки документа по итогам Послания депутаты уточнили, что учащиеся начальных классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день - при этом в меню должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток.
Российская газета 05:25
Политика

В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
Интерфакс 04:48
Шоу-бизнес

Съемки седьмого сезона «Сватов» под Минском закончены

На самом деле коттедж принадлежит семье Празецких, которые радушно приняли шумный коллектив и были счастливы тому, что съемки любимого сериала проходят у них в доме.
Комсомольская правда 02:25
Биатлон

Доротея Вирер стала чемпионкой мира по биатлону в индивидуальной гонке

Inc-news.ru 09:56
Общество

Захарова ответила на слова протоиерея о гражданских женах

Ранее протоиерей Димитрий Смирнов высказался против гражданских браков, а гражданских жен назвал «бесплатными проститутками».
RuNews24.ru 16 февраля в 12:55
Армия и оружие

Минобороны: военные колонны США массово завозят в Сирию оружие

С начала 2020 года в районы Сирии, контролируемые военными контингентами США и их сателлитов, с территории Ирака прибыло 13 автоколонн с оружием и боеприпасами, сообщил 18 февраля начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлёв.
REGNUM 14:46
Футбол

Холанд выйдет в стартовом составе «Боруссии» на матч с «ПСЖ»

Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд сыграет с первых минут в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов с французским "Пари Сен-Жермен", сообщается на официальном сайте УЕФА.
РИА Новости 14:32
Гаджеты

VIA возвращается на процессорный рынок, бросая вызов Intel и AMD

Ранее на рынке процессоров было три игрока: Intel, AMD и VIA, но последняя уже 15 лет как не представляла новых CPU.
Faktom 12:10
Шоу-бизнес

Джиган и Оксана Самойлова стали родителями в четвёртый раз

Джиган написал, что жена осчастливила его, родив мальчика.
КМВ Новости 13:11
Происшествия

Фигурант «московского дела» Андрей Баршай получил три года условно

РБК 11:23
Политика

Радев и Путин обсудили цену на газ для Болгарии

Президент России Владимир Путин и президент Болгарии Румен Радев в телефонном разговоре обсудили совместные проекты в сфере энергетики, прежде всего цену на российский газ для Болгарии.
ТАСС 12:18
Общество

Силуанов пообещал начислять пособия с 1 января, а не с даты обращения

Полную выплату пособий гражданам России пообещал министр финансов Антон Силуанов 18 февраля в эфире передачи «Право на справедливость» на Первом канале.
Красная весна 13:11
Происшествия

ФСИН рассказала о смерти осуждённого за убийство краснодарца Бакшеева

RT на русском 03:58
Происшествия

Инспекторы ищут причины массовой гибели рыбы в Дону

Специалисты ищут причину массовой гибели рыбы в реке Дон в черте Ростова-на-Дону.
ТАСС 05:50
Происшествия

В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу во время урока

ТАСС 04:42
Здоровье

Россиян предупреждают о глазном гриппе, от которого нет лекарств

Немецкие врачи обеспокоены тем, что в Германии люди часто заражаются глазным гриппом. Данная болезнь также оказывается серьезной и опасной.
ToDay News Ufa 05:51
Хоккей

«Ак Барс» обыграл «Авангард» и победил в Восточной конференции КХЛ

Хоккеисты казанского "Ак Барса" обыграли омский "Авангард" в матче чемпионата КХЛ и досрочно победили в Восточной конференции.
РИА Новости 13:40
Экономика

В РФ может возникнуть дефицит одежды и обуви из-за карантина в Китае

Продавцы одежды и обуви в России могут испытать дефицит товаров при поставках из Китая в случае продления карантина из-за эпидемии коронавируса.
РЕН ТВ 11:26
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