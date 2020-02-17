Экономика
РБКПравительство предложило исключительные условия по покупке Сбербанка
Правительство внесло в Госдуму законопроекты о продаже Центробанком Минфину контрольного пакета в Сбербанке (50% плюс одна акция или 52% обыкновенных акций).
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Политика
В ООН отложили сессию из-за невыдачи главе делегации России визы США
«Комиссия по разоружению отложила проведение организационной сессии на десять дней, чтобы комитет по отношениям ООН со страной пребывания смог провести встречу для урегулирования обеспокоенности России в связи с невыдачей делегату американской визы», — говорится в пресс-релизе организации, который приводит ТАСС.
Наука
В пещерном кладбище неандертальцев нашли новую «цветочную могилу»
В знаменитой иракской пещере Шанидар, где была найдена первая "цветочная могила" неандертальца, ученые нашли новые останки этих древних людей.
Политика
Сурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Политика
В «Роснефти» отреагировали на санкции США против своей «дочки»
Как подчеркнули в компании, «Роснефть» стала инвестором в экономику Венесуэлы задолго до введения санкций США, а её деятельность в стране связана с реализацией добычных проектов и трейдингом.
Футбол
«Атлетико» и «Ливерпуль» огласили составы на матч Лиги чемпионов
Сегодня, 18 февраля мадридский «Атлетико» примет на домашней арене «Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Экономика
В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты
С 1 июля 2020 года будет завершен переходный период перевода пенсионных и иных социальных выплат на банковскую карту «Мир».
Армия и оружие
В ЛНР заявили, что остановить ВСУ смог лишь патруль ОБСЕ
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратили обстрел поселка Голубовское в Луганской народной республике (ЛНР) лишь после прибытия в данный район наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
Общество
Онколог назвала продукты, которые исключила из рациона
Антония Бейтцен-Хайнеке из Центра онкологии в Гамбурге в интервью немецким журналистам рассказала о своем рационе, в том числе о продуктах, которые употребляет часто и не ест никогда.
Общество
«Макдоналдс» открыл в России «темную кухню»
Происшествия
Самолет SSJ100 совершил аварийную посадку во Внуково
Самолет Sukhoi Superjet совершил аварийную посадку во Внуково после срабатывания датчика неисправности стойки шасси, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Общество
Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию
Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.
Происшествия
Бастрыкин дал поручения по делу о подготовке терактов в Крыму
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести следственные действия по делу о подготовке терактов в Крыму двумя подростками.
Общество
Принят закон о бесплатном горячем питании школьников
В рамках доработки документа по итогам Послания депутаты уточнили, что учащиеся начальных классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день - при этом в меню должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток.
Политика
В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17
Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
Шоу-бизнес
Съемки седьмого сезона «Сватов» под Минском закончены
На самом деле коттедж принадлежит семье Празецких, которые радушно приняли шумный коллектив и были счастливы тому, что съемки любимого сериала проходят у них в доме.
Общество
Захарова ответила на слова протоиерея о гражданских женах
Ранее протоиерей Димитрий Смирнов высказался против гражданских браков, а гражданских жен назвал «бесплатными проститутками».
Армия и оружие
Минобороны: военные колонны США массово завозят в Сирию оружие
С начала 2020 года в районы Сирии, контролируемые военными контингентами США и их сателлитов, с территории Ирака прибыло 13 автоколонн с оружием и боеприпасами, сообщил 18 февраля начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлёв.
Футбол
Холанд выйдет в стартовом составе «Боруссии» на матч с «ПСЖ»
Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд сыграет с первых минут в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов с французским "Пари Сен-Жермен", сообщается на официальном сайте УЕФА.
Гаджеты
VIA возвращается на процессорный рынок, бросая вызов Intel и AMD
Ранее на рынке процессоров было три игрока: Intel, AMD и VIA, но последняя уже 15 лет как не представляла новых CPU.
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова стали родителями в четвёртый раз
Джиган написал, что жена осчастливила его, родив мальчика.
Политика
Радев и Путин обсудили цену на газ для Болгарии
Президент России Владимир Путин и президент Болгарии Румен Радев в телефонном разговоре обсудили совместные проекты в сфере энергетики, прежде всего цену на российский газ для Болгарии.
Общество
Силуанов пообещал начислять пособия с 1 января, а не с даты обращения
Полную выплату пособий гражданам России пообещал министр финансов Антон Силуанов 18 февраля в эфире передачи «Право на справедливость» на Первом канале.
Происшествия
ФСИН рассказала о смерти осуждённого за убийство краснодарца Бакшеева
Происшествия
Инспекторы ищут причины массовой гибели рыбы в Дону
Специалисты ищут причину массовой гибели рыбы в реке Дон в черте Ростова-на-Дону.
Здоровье
Россиян предупреждают о глазном гриппе, от которого нет лекарств
Немецкие врачи обеспокоены тем, что в Германии люди часто заражаются глазным гриппом. Данная болезнь также оказывается серьезной и опасной.
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Авангард» и победил в Восточной конференции КХЛ
Хоккеисты казанского "Ак Барса" обыграли омский "Авангард" в матче чемпионата КХЛ и досрочно победили в Восточной конференции.
Экономика
В РФ может возникнуть дефицит одежды и обуви из-за карантина в Китае
Продавцы одежды и обуви в России могут испытать дефицит товаров при поставках из Китая в случае продления карантина из-за эпидемии коронавируса.