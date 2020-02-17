Экономика

РБКРБКВ Думу внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка

Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у Банка России внесли на рассмотрение в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты российского парламента. Сейчас Центробанк принадлежит контрольный пакет акций Сбербанка — 50% и одна акция.
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Правительство предложило исключительные условия по покупке Сбербанка

РБКвчера в 16:04

Появились новые подробности продажи Сбербанка

Lenta.ruвчера в 09:09

ЦБ перечислит в бюджет РФ 500 млрд рублей в 2020 году в рамках продажи акций Сбербанка

ТАССвчера в 07:32

В Госдуму внесен законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ

Интерфаксвчера в 01:35

В Госдуму внесен законопроект о выкупе у ЦБ акций Сбербанка

Коммерсантъвчера в 01:18

За 2,5 трлн рублей покупает Сбербанк правительство России

Курьер. Среда. Бердск15 февраля в 04:00

Тайная приватизация Сбербанка

ИА Хакасия14 февраля в 16:37
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Армия и оружие

Штаб украинских сил в Донбассе сообщил об одном погибшем

ТАСС 03:57
Общество

Суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа

Арбитраж обязал Россию выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации за экспроприацию компании.
Ведомости 04:36
Политика

В Раде предложили отправить делегацию на парад Победы в Москву

Газета.Ru вчера в 13:11
Общество

Apple ограничит поставки iPhone из-за коронавируса

Поставки iPhone по всему миру будут временно ограничены из-за вспышки в Китае нового вида коронавируса COVID-2019.
Известия 00:37
Футбол

Хавбек сборной Ирака Хади прошёл медосмотр для «Крыльев Советов»

В текущем сезоне Хади сыграл в восьми матчах на клубном уровне и забил 1 гол. Также на его счету 14 матчей в составе сборной Ирака.
Soccer.ru 05:08
Общество

Samsung оценил требования по предустановке российского софта

Компания Samsung Electronics будет готова выполнять обязательства по предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и Smart-TV, это не повлияет на планы работы компании в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе южнокорейского производителя.
РИА Новости вчера в 12:34
Общество

Названа причина отставки начальника московской полиции

Газета.Ru вчера в 11:11
Политика

СМИ узнали о связях подозреваемого в убийстве чеченца в Берлине с ФСБ

Подозреваемый немецкой прокуратурой в убийстве в Берлине чеченского террориста Зелимхана Хангошвили, арестованный полицией Вадим Красиков тренировался на базе спецназа ФСБ РФ.
МонаВиста вчера в 11:46
Экономика

Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию

В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 21:18
Происшествия

Мурманские СМИ сообщили о гибели трех военнослужащих

В мотострелковой бригаде, которая базируется в посёлке Печенга, погибли трое военнослужащих.
REGNUM 04:53
Общество

Госсовет предложил отменить уголовное наказание за невыплату зарплат

Рабочая группа Госсовета, возглавляемая губернатором Тульской области Алексеем Дюминым, предложила отменить уголовную ответственность за невыплату россиянам заработной платы.
Профиль вчера в 08:00
Экономика

Центробанк изменит основания для блокировки счетов

ЦБ России считает нужным добавить в перечень ситуацию, когда клиент отказывается от разовой операции и настаивает на закрытии банковского счета и снятии денег после того, как у банка к клиенту появились вопросы.
Газета.Ru вчера в 02:14
Шоу-бизнес

Евгений Миронов впервые вышел в свет с 5-летним сыном

В середине января 53-летний Евгений Миронов вместе с сыном посетили благотворительное мероприятие «Волшебный каток».
RuNews24.ru 04:59
Происшествия

Канада начала процесс депортации фашистского карателя Оберлендера

Власти Канады начали процесс депортации из государства нацистского карателя Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к уничтожению воспитанников Ейского детского дома в 1942 году.
REGNUM 02:49
Политика

Посол России в Турции продолжает получать угрозы в свой адрес

Российский посол в Турции Алексей Ерхов рассказал телеканалу "Звезда" о том, что как в его адрес, так и в адрес России в целом, поступают постоянные угрозы и оскорбления.
Газета.Ru 16 февраля в 14:50
Политика

В Кремле прокомментировали публикацию по крушению MH17

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию об отсутствии зенитно-ракетных комплексов «Бук» в районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе.
RT на русском 05:20
Здоровье

В Воронеже проверяют троих человек с подозрением на коронавирус

Три пациента, прибывшие из Китая, лежат в больнице Воронежа с подозрением на коронавирус, сообщает во вторник департамент здравоохранения области.
РИА Новости 05:15
Армия и оружие

ЛНР начала вооруженное наступление в Донбассе

Вооруженные формирования начали операцию вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный.
Деловое.ТВ 03:30
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань вчера в 07:58
Шоу-бизнес

Жена Дмитрия Диброва рассказала о самочувствии телеведущего

Дмитрий Дибров чувствует себя нормально. Об этом сообщила супруга известного журналиста Полина.
Инфорос 02:55
Экономика

В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты

Пенсионный фонд предупреждает, что граждане, не успевшие в срок заменить карту, после 1 июля не смогут получить пенсии.
ГТРК Самара 02:16
Политика

ТАСС анонсировало спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину»

ТАСС анонсировало интервью, которое дал информагентству президент России Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 14:59
Политика

Россия и Германия создадут совместную группу по энергетике

РФ и Германия договорились создать совместную группу по энергетике, заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер, выступая на германо-российской конференции в немецкой столице.
РИА Новости 05:47
Происшествия

ФСИН рассказала о смерти осуждённого за убийство краснодарца Бакшеева

RT на русском 03:58
Происшествия

В Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»

В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
BFM.ru вчера в 09:55
Футбол

Федор Смолов забил первый гол мадридскому «Реалу»

Четвертая Власть вчера в 01:08
Футбол

Футболист Тарасов подписал контракт с «Рубином»

Rambler News Service 04:43
Политика

Посол России объяснил ухудшение отношений с Польшей

Отношения между Россией и Польшей достигли низшей точки за все время с окончания Второй мировой войны, в том числе из-за попыток Варшавы переписать историю.
BFM.ru 02:01
Общество

Россиян предупредили о морозах в марте

Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Lenta.ru вчера в 02:29
Политика

Путин проинформирован о реакции общества на приговор по делу «Сети»

Президента России Владимира Путина информируют о реакции общества на приговор по уголовному делу «Сети» (запрещена в России) и о сообщениях о возможных пытках, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:24
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