Источник пояснил, что отзыв правительства на законопроект депутата Антона Горелкина о внесении изменений в ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" об ограничении 20%-ной доли иностранного владения значимыми интернет-ресурсами направлен в парламент.

с чего всё началось

Правительство подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием документа, и подтвердил источник, близкий к правительству.

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