Общество

РБКРБКПравительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах

Правительство подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием документа, и подтвердил источник, близкий к правительству.
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с чего всё началось

Правительство рекомендовало повысить лимит иностранных акций в законопроекте об интернет-ресурсах

Источник пояснил, что отзыв правительства на законопроект депутата Антона Горелкина о внесении изменений в ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" об ограничении 20%-ной доли иностранного владения значимыми интернет-ресурсами направлен в парламент.
Интерфаксвчера в 15:38

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Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах

Forbes04:16

В правительстве поддержали инициативу ограничить долю иностранного владения «важными» интернет-компаниями

Эхо Москвы05:00

Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах

РБКвчера в 15:32

В Госдуме рассказали, кто определит итоговую планку иностранного участия в IT-гигантах РФ

ТАССвчера в 16:37

Кабмин оценил законопроект о значимых интернет-ресурсах

Национальная служба новостейвчера в 16:21

Правительство рекомендовало повысить лимит иностранных акций в законопроекте об интернет-ресурсах

Интерфаксвчера в 15:38

Правительство предложило изменения в законопроект о значимых интернет-ресурсах

Коммерсантъвчера в 17:16
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Происшествия

Суд арестовал еще одного руководителя ОМВД «Дорогомилово»

Интерфакс вчера в 14:15
Футбол

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Lenta.ru 04:35
Общество

Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков

Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru 02:04
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REGNUM 05:13
Кино

Фильм «Однажды в Голливуде» от Тарантино запретили в Китае

МИР 24 вчера в 12:36
Происшествия

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В Ростове в результате пожара в жилом доме погибли семь человек, из которых пятеро — дети.
Евразия Daily 03:31
Политика

Парламент Великобритании проведет историческое голосование по Brexit

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Журналисты российских федеральных телеканалов посетили заброшенную военную базу США в Сирии.
Lenta.ru 00:57
Космос

Бывшим ученым NASA сделано заявление о присутствии жизни на Марсе

В городе R 17 октября в 02:25
Происшествия

Пятилетняя девочка из России погибла в Турции

Lenta.ru 04:48
Политика

Захарова прокомментировала слова посла Китая про украинцев в Гонконге

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила на слова посла Китая в России Чжана Ханьхуэя об участии украинцев в гонконгских протестах.
РБК вчера в 18:04
Армия и оружие

В Минобороны назвали цель создания Военно-строительной компании

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов заявил, что назначением Военно-строительной компании, созданной по указу президента России Владимира Путина, является избавление от лишних подрядчиков и выведение военного строительства из коммерческого сектора.
RT на русском вчера в 19:55
Гаджеты

В чем «дешевый» iPhone 11 оказался лучше дорогого 11 Pro

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Lenta.ru вчера в 17:01
Экономика

Титов сообщил о росте числа работающих в теневом бизнесе россиян

В связи со сложившейся ситуацией увеличивается количество обращений в аппарат уполномоченного, отметил Титов, констатировав при этом рост доверия к его работе.
ТАСС вчера в 13:46
Наука

От автономных роботов до нейросети: «ШУСТРИК» вновь ищет талантливых изобретателей

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Научная Россия 17 октября в 07:41
Фигурное катание

Фигурист Алиев стал вторым в короткой программе на Skate America

Российская газета 01:09
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Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика

Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
Газета.Ru 03:38
Происшествия

Названо число пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае

Ранее ИА REGNUM сообщало о 13 погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае, судьба ещё 13 человек остаётся неизвестной.
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Полузащитник «Ростова» Байрамян рассказал об адаптации к атакующему стилю

Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян рассказал об адаптации к атакующему стилю его команды, после возвращения из годичной аренды в казанском "Рубине".
Газета.Ru 02:45
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Регина Тодоренко вернется к роли ведущей шоу «Орел и Решка»

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Культура

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Основатели юридической фирмы Mossack Fonseca Юрген Моссак и Рамон Фонсека, которые стали прототипами героев фильма "Прачечная", подали в суд на Netflix за клевету, сообщает Deadline.
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Происшествия

Следовавший в Москву самолёт запросил экстренную посадку в Красноярске

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Экономика

British American Tobacco остановила производство на Украине

Табачная фабрика "В.А.Т. - Прилуки", которая входит в международную группу компаний British American Tobacco, остановила производство на Украине.
ТАСС вчера в 04:25
Армия и оружие

Еще один новейший китайский ударный беспилотник сбили в Ливии

Российская газета вчера в 08:19
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Вратарь «Спартака» Артем Ребров признался, что ему приятно общаться с хавбеком «Арсенала» Александром Ломовицким.
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Общество

Илон Маск выступил в Краснодаре после шуточного приглашения

Главу SpaceX и Tesla Илона Маска в шутку пригласили посетить бизнес-форум в Краснодаре, и он выступил.
Газета.Ru вчера в 16:55
Шоу-бизнес

Ани Лорак впервые прокомментировала свой развод

Ани Лорак поделилась романтическим фото c Егором Глебом Напомним, что разговоры о том, что певица после развода с Муратом Налчаджиоглу нашла новую любовь начались в мае этого года.
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Музыка

Валерий Сюткин отреагировал на критику своего пения живьем

Российский певец Валерий Сюткин ответил пользователю соцсети, обвинившему его в плохом судействе и раскритиковавшему живые выступления артиста.
Вечерняя Москва 02:15
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СК займется делом об избиении школьницы одноклассниками на Сахалине

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Антон Вадимович Горелкин
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи с 5 октября 2016 года.
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