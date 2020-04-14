Коронавирус
КоммерсантъПравительство предложило ограничить полную стоимость ипотеки
Правительство предлагает ограничить полную стоимость ипотечных кредитов, следует из законопроекта, внесенного в Госдуму. Власти предлагают распространить на ипотеку положения об ограничении полной стоимости кредита (ПСК), которые сейчас действуют для потребительских кредитов.
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с чего всё началось
Правительство России предложило распространить положения об ограничении полной стоимости кредита на ипотеку, соответствующий законопроект кабмин внес в Госдуму во вторник, 14 апреля.Известия03:34
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