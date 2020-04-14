с чего всё началось

Правительство предлагает ограничить полную стоимость ипотечных кредитов, следует из законопроекта, внесенного в Госдуму. Власти предлагают распространить на ипотеку положения об ограничении полной стоимости кредита (ПСК), которые сейчас действуют для потребительских кредитов.

Общество В Мосгордуме опровергли штраф за проезд под камерой без пропуска Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве столицы сообщила о намерении штрафовать в Москве автомобилистов без цифровых специальных пропусков за проезд по камерой видеонаблюдений. 6

Политика МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США "Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации. 2,6K

Общество Мурашко рассказал о разработке вакцины от коронавируса в России Разработкой вакцины от коронавируса в России занимаются семь центров, в ближайшее время начнутся клинические испытания, рассказал министр здравоохранения России в эфире телеканала «Россия 1». 38

Происшествия В Египте ликвидировали террористов, планировавших теракты на Пасху Каир, 15 апреля 2020, 01:28 — REGNUM Полиция Египта уничтожила семь боевиков из террористической ячейки, которые готовились совершить в Каире атаки 19 апреля в праздник Пасхи, сообщается на сайте египетского министерства внутренних дел.

Экономика КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости". 1,1K

Политика США приостановили финансирование ВОЗ Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон приостанавливает финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 15

Футбол Бывший вице-президент довел «Барселону» до суда «Барселона» объявила, что подаст в суд иск против бывшего вице-президента клуба Эмили Русо.

Экономика В России призвали ввести продуктовые карточки Производители и поставщики продуктов в России выступили с инициативой о введении продуктовых карточек для нуждающихся граждан. 1,4K

Экономика В Госдуму внесли законопроекты о госрегулировании цен на продукты Согласно первой инициативе, правительство РФ будет обязано замораживать розничные цены на ряд социально значимых продуктов при их удорожании за месяц более чем на 30%. 12

Общество В Подмосковье изменили правила оформления пропусков О введении новых правил оформления электронных разрешений сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Подмосковья. 102

Общество В Москве от коронавируса умер физик РАН В Москве умер заразившийся коронавирусом научный сотрудник Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН кандидат физико-математических наук Данила Тлисов. 66

Шоу-бизнес Звезда «Уральских пельменей» рассказала, что стало с проектом Актриса сериала «Корни» и участница проекта «Уральские пельмени» на СТС Ксения Корнева рассказала в интервью 7Дням.ru о своем дебюте в сериалах, о том, чем отличается работа актрисы в кино и комедийном шоу. 1

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Шоу-бизнес В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки. 60