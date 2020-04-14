Коронавирус
КоммерсантъПравительство предложило ограничить полную стоимость ипотеки
Правительство предлагает ограничить полную стоимость ипотечных кредитов, следует из законопроекта, внесенного в Госдуму. Власти предлагают распространить на ипотеку положения об ограничении полной стоимости кредита (ПСК), которые сейчас действуют для потребительских кредитов.
Читать в источнике
Оценить43
с чего всё началось
Правительство России предложило распространить положения об ограничении полной стоимости кредита на ипотеку, соответствующий законопроект кабмин внес в Госдуму во вторник, 14 апреля.Известия03:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 19:18, Ашберн
Общество
В Мосгордуме опровергли штраф за проезд под камерой без пропуска
Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве столицы сообщила о намерении штрафовать в Москве автомобилистов без цифровых специальных пропусков за проезд по камерой видеонаблюдений.
РБК 18:58
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14:36
Общество
Мурашко рассказал о разработке вакцины от коронавируса в России
Разработкой вакцины от коронавируса в России занимаются семь центров, в ближайшее время начнутся клинические испытания, рассказал министр здравоохранения России в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русском 15:55
Происшествия
В Египте ликвидировали террористов, планировавших теракты на Пасху
Каир, 15 апреля 2020, 01:28 — REGNUM Полиция Египта уничтожила семь боевиков из террористической ячейки, которые готовились совершить в Каире атаки 19 апреля в праздник Пасхи, сообщается на сайте египетского министерства внутренних дел.
REGNUM 18:28
Экономика
КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции
Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 12 апреля в 16:57
Политика
США приостановили финансирование ВОЗ
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон приостанавливает финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Lenta.ru 18:37
Политика
Путин заявил об экстраординарных мерах для борьбы с коронавирусом
Президент России Владимир Путин считает, что для остановки распространения коронавируса требуется прибегнуть к экстраординарным мерам.
Газета.Ru 11:27
Армия и оружие
Войска Сарраджа заняли побережье Ливии от Триполи до границы с Тунисом
Вести.Ru вчера в 18:35
Футбол
Бывший вице-президент довел «Барселону» до суда
«Барселона» объявила, что подаст в суд иск против бывшего вице-президента клуба Эмили Русо.
Коммерсантъ 07:53
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри купили особняк Мела Гибсона за $15 млн
Голливудский актер Мел Гибсон опасался любопытных журналистов так же сильно, как Меган Маркл и принц Гарри.
Слово и Дело вчера в 07:25
Экономика
В России призвали ввести продуктовые карточки
Производители и поставщики продуктов в России выступили с инициативой о введении продуктовых карточек для нуждающихся граждан.
Известия 15:07
Кино
В Disney+ частично зацензурили наготу в мелодраме «Всплеск»
Фильм 1984 года «Всплеск» показали на телеканале Disney+, написав, что фильм изменён по сравнению с оригинальной версией.
ToDay News Ufa 07:36
Общество
Дипломаты США за два года до пандемии знали о проблемах в лаборатории в Ухане
Сотрудники американского посольства в Китае за два года до пандемии COVID-19 предупреждали о проблемах с безопасностью в лаборатории в Ухане.
Известия 10:08
Экономика
В Госдуму внесли законопроекты о госрегулировании цен на продукты
Согласно первой инициативе, правительство РФ будет обязано замораживать розничные цены на ряд социально значимых продуктов при их удорожании за месяц более чем на 30%.
ТАСС 08:19
Происшествия
На Сахалине сотрудники полиции изъяли крупную партию контрафактного алкоголя
МВД медиа 04:21
Экономика
Эксперты крупнейших банков: Коронавирус обрушит экономику США на 40%
Крупнейшие банки обновили прогнозы по поводу падения экономики США, которая, по их подсчетам, рухнет на 35-40%.
МонаВиста 09:02
Общество
В Подмосковье изменили правила оформления пропусков
О введении новых правил оформления электронных разрешений сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Подмосковья.
Lenta.ru 10:59
Политика
Лукашенко призвал союзников из ЕАЭС сплотиться против коронавируса
Глава Белоруссии призвал не "размывать основы" ЕАЭС. Александр Лукашенко призвал союзников сплотиться против коронавируса.
Piter.tv 05:06
Армия и оружие
В Великобритании оценили российскую снайперскую винтовку «Сумрак»
В британском издании «Daily Mail» заявили, что военные эксперты страны восхищаются российской снайперской винтовкой «Сумрак».
Военное дело 03:11
Общество
Кафе в Москве забетонировали не из-за карантинных мер
В центре Москвы забетонировали кафе. «Самса халяль» на Таганке продолжала работать, несмотря на запрет суда и режим самоизоляции.
Собеседник 10:46
Общество
В Москве от коронавируса умер физик РАН
В Москве умер заразившийся коронавирусом научный сотрудник Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН кандидат физико-математических наук Данила Тлисов.
РБК 11:32
Шоу-бизнес
Звезда «Уральских пельменей» рассказала, что стало с проектом
Актриса сериала «Корни» и участница проекта «Уральские пельмени» на СТС Ксения Корнева рассказала в интервью 7Дням.ru о своем дебюте в сериалах, о том, чем отличается работа актрисы в кино и комедийном шоу.
7Дней.ру вчера в 09:00
Футбол
Станислав Черчесов: «Беговую дорожку делим с сыном»
Смотрим в постоянном режиме «Новости», давнишние футбольные матчи, ежедневно — беговая дорожка, которую делим пополам со Станиславом-младшим.
Московский Комсомолец 11:42
Космос
Ученые установили, как возник межзвездный астероид Оумуамуа
Китайские ученые, возможно, разгадали тайну необычного астероида Оумуамуа, который ворвался в пространство Солнечной системы и информационное пространство в 2017 году, наделав немало шума в научном мире.
Газета.Ru 07:05
Здоровье
Заболеваемость гриппом и ОРВИ на Ставрополье снизилась
На Ставрополье снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ. За неделю с характерными симптомами к медикам обратились 7 532 человека.
Своё ТВ 09:56
Политика
Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости 14:45
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM 06:10
Шоу-бизнес
В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым
Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
Газета.Ru 11:32
Политика
В Пентагоне сомневаются в искусственном происхождении коронавируса
В министерстве обороны США сомневаются в том, что новый коронавирус мог быть разработан в лаборатории, и склоняются к версии о естественном происхождении, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.
РИА Новости 15:42