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Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России
Мой Брянск
  • РЕН ТВ9:21
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Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.В источнике
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Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России

Lenta.ru 12:06
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Голикова и Попова призвали продлить нерабочую неделю

RT на русском 12:20
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Голикова и Попова предложили продлить нерабочую неделю

Ведомости 12:18
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