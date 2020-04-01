Коронавирус
RT на русскомГоликова и Попова призвали продлить нерабочую неделю
Как пишет Интерфакс, в ходе брифинга в среду, 1 апреля, глава Роспотребнадзора Анна Попова также отметила, что количество нерабочих дней в стране должно быть увеличено. По её словам, благодаря принятым мерам уже виден результат.
Читать в источнике
Оценить3,6K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 00:17, Ашберн
Энергетика
Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной
По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
Общество
Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код
После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Общество
Три пациента с коронавирусом скончались в Москве
В столичной больнице скончались три пациента с положительным результатом анализов на новый тип коронавируса COVID-19.
Общество
Голикова назвала основную причину заболеваемости коронавирусом в РФ
Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала основной причиной заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране завозные случаи.
Шоу-бизнес
Подольская рассказала про будущего ребенка от Преснякова
Выпускница шоу Фабрика звезд Наталья Подольская посетила программу Секрет на миллион, где рассказала об отношениях с Владимиром Пресняковым и о возможном пополнении в семье.
Игры
Ubisoft бесплатно раздает Rayman Legends игрокам на карантине
Музыка
Новую песню «Крым» выпустила Земфира
Отечественная рок-вокалистка Земфира за много лет впервые презентовала публике свой новый сингл. Песня получила название «Крым».
Авто
Автоэксперт рассказал о плюсах и минусах изменения порядка прохождения техосмотра
Депутаты Госдумы 31 марта приняли поправки, которые изменяют порядок прохождения техосмотра автомобилей.
Наука
В России разработали способ уничтожения коронавируса
Общество
Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Общество
В Подмосковье запустят систему контроля за самоизоляцией
В регионе запустят электронную платформу, где каждый сможет оформить пропуск.
Финансы
Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей
Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Общество
В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету
Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
Происшествия
В ДНР подтвердился второй случай заражения коронавирусом
Донецк, 1 апреля 2020, 20:57 — REGNUM Второй случай заражения вирусом SARS-CoV-2 подтверждён в ДНР, сообщает 1 апреля «Донецкое агентство новостей».
Политика
В США за сутки от коронавируса умерло рекордное число больных
За прошедшие сутки в США от коронавируса умерли 1243 человека.
Авто
Mazda отзывает в России одну машину 20-летней давности
Под отзыв попал седан Mazda Xedos-9, реализованный 22 декабря 1999 года.
Здоровье
Всех россиян старше 65 лет с симптомами ОРВИ проверят на коронавирус
Постановление "О дополнительных мерах по недопущению распространения коронавируса" подписала главный санитарный врач РФ Анна Попова.
Здоровье
Названа диета для больных коронавирусом
В соответствии с рекомендациями, при инфицировании назначается так называемая диета №2. Она предполагает ограничение грубой клетчатки, молока, острого, пряного.
Экономика
Налог на вклады и ценные бумаги в России ужесточили
Налог на доход по банковским вкладам и долговым бумагам в России ужесточили по отношению к тем параметрам, которые ожидались ранее.
Политика
Путин подписал закон о применении оружия и боевой техники ФСО
Москва, 2 апреля 2020, 03:01 — REGNUM Закон, наделяющий Федеральную службу охраны (ФСО) применять боевую технику в «определенных законодательством случаях и порядке», подписал президент России Владимир Путин.
Общество
В России было возбуждено более тысячи дел за нарушения карантина
В России сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено более 1 000 административных дел в отношении граждан, которые нарушают введенные ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.
Энергетика
Власти США хотят сдавать в аренду резервные нефтяные хранилища
Агентство, ссылаясь на инсайдерскую информацию, сообщает, что США рассматривают вопрос сдачи в аренду нефтехранилища стратегического резерва энергетическим компаниям, пишут в среду, 1 апреля, "Ведомости".
Общество
Оренбуржье переходит в режим полной самоизоляции
Приехавшие из-за границы или других регионов России обязаны сообщить об этом по телефону горячей линии - 8 (3532) 44 00 03.
Происшествия
У берегов Восточного Тимора произошло землетрясение магнитудой 5,5
Здоровье
В Бурятии количество зараженных коронавирусом выросло до 30
Количество зараженных коронавирусом в Бурятии выросло за сутки с 25 до 30, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе правительства Бурятии.
Шоу-бизнес
Журналистка, лицо и тело которой 10 лет назад изуродовали кислотой, снялась для обложки журнала
В 2009 году незнакомец облил Кэти кислотой.
Армия и оружие
Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»
Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
Единоборства
Нурмагомедов отказался от боя с Фергюсоном
Общество
Только шесть регионов в России не ввели режим самоизоляции
Власти шести из 85 регионов России не ввели режим самоизоляции, по данным на вечер 1 апреля.