Коронавирус

RT на русскомRT на русскомГоликова и Попова призвали продлить нерабочую неделю

Как пишет Интерфакс, в ходе брифинга в среду, 1 апреля, глава Роспотребнадзора Анна Попова также отметила, что количество нерабочих дней в стране должно быть увеличено. По её словам, благодаря принятым мерам уже виден результат.
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Голикова: важен компромисс между ограничениями и развитием экономики

РИА Новостивчера в 12:28

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:40

Голикова и Попова предложили продлить выходную неделю

Вести.Ruвчера в 12:35

Голикова и Попова призвали продлить нерабочую неделю

RT на русскомвчера в 12:20

Голикова и Попова предложили продлить нерабочую неделю

Ведомостивчера в 12:18

Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России

Lenta.ruвчера в 12:06

Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России

РЕН ТВвчера в 22:06
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Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
RT на русском вчера в 17:23
Общество

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Коммерсантъ 31 марта в 05:18
Общество

Три пациента с коронавирусом скончались в Москве

В столичной больнице скончались три пациента с положительным результатом анализов на новый тип коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 18:06
Общество

Голикова назвала основную причину заболеваемости коронавирусом в РФ

Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала основной причиной заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране завозные случаи.
ФАН вчера в 12:18
Шоу-бизнес

Подольская рассказала про будущего ребенка от Преснякова

Выпускница шоу Фабрика звезд Наталья Подольская посетила программу Секрет на миллион, где рассказала об отношениях с Владимиром Пресняковым и о возможном пополнении в семье.
NewInform вчера в 08:39
Игры

Ubisoft бесплатно раздает Rayman Legends игрокам на карантине

NewInform вчера в 06:26
Музыка

Новую песню «Крым» выпустила Земфира

Отечественная рок-вокалистка Земфира за много лет впервые презентовала публике свой новый сингл. Песня получила название «Крым».
Live24 вчера в 13:29
Авто

Автоэксперт рассказал о плюсах и минусах изменения порядка прохождения техосмотра

Депутаты Госдумы 31 марта приняли поправки, которые изменяют порядок прохождения техосмотра автомобилей.
NewInform 31 марта в 13:10
Наука

В России разработали способ уничтожения коронавируса

Прецедент-Новосибирск вчера в 02:29
Общество

Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Ведомости вчера в 11:36
Общество

В Подмосковье запустят систему контроля за самоизоляцией

В регионе запустят электронную платформу, где каждый сможет оформить пропуск.
Российская газета вчера в 12:02
Финансы

Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Вести.Ru вчера в 05:17
Общество

В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету

Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
РБК вчера в 19:12
Происшествия

В ДНР подтвердился второй случай заражения коронавирусом

Донецк, 1 апреля 2020, 20:57 — REGNUM Второй случай заражения вирусом SARS-CoV-2 подтверждён в ДНР, сообщает 1 апреля «Донецкое агентство новостей».
REGNUM вчера в 13:57
Политика

В США за сутки от коронавируса умерло рекордное число больных

За прошедшие сутки в США от коронавируса умерли 1243 человека.
Lenta.ru вчера в 22:40
Авто

Mazda отзывает в России одну машину 20-летней давности

Под отзыв попал седан Mazda Xedos-9, реализованный 22 декабря 1999 года.
Коммерсантъ вчера в 07:21
Здоровье

Всех россиян старше 65 лет с симптомами ОРВИ проверят на коронавирус

Постановление "О дополнительных мерах по недопущению распространения коронавируса" подписала главный санитарный врач РФ Анна Попова.
Газета.Ru вчера в 02:51
Здоровье

Названа диета для больных коронавирусом

В соответствии с рекомендациями, при инфицировании назначается так называемая диета №2. Она предполагает ограничение грубой клетчатки, молока, острого, пряного.
ФАН вчера в 21:48
Экономика

Налог на вклады и ценные бумаги в России ужесточили

Налог на доход по банковским вкладам и долговым бумагам в России ужесточили по отношению к тем параметрам, которые ожидались ранее.
Lenta.ru 31 марта в 11:01
Политика

Путин подписал закон о применении оружия и боевой техники ФСО

Москва, 2 апреля 2020, 03:01 — REGNUM Закон, наделяющий Федеральную службу охраны (ФСО) применять боевую технику в «определенных законодательством случаях и порядке», подписал президент России Владимир Путин.
REGNUM вчера в 20:01
Общество

В России было возбуждено более тысячи дел за нарушения карантина

В России сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено более 1 000 административных дел в отношении граждан, которые нарушают введенные ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Online47.ru вчера в 16:38
Общество

Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:16
Энергетика

Власти США хотят сдавать в аренду резервные нефтяные хранилища

Агентство, ссылаясь на инсайдерскую информацию, сообщает, что США рассматривают вопрос сдачи в аренду нефтехранилища стратегического резерва энергетическим компаниям, пишут в среду, 1 апреля, "Ведомости".
ГЛАС.RU вчера в 05:48
Общество

Оренбуржье переходит в режим полной самоизоляции

Приехавшие из-за границы или других регионов России обязаны сообщить об этом по телефону горячей линии - 8 (3532) 44 00 03.
Оренбургское региональное телевидение вчера в 06:20
Происшествия

У берегов Восточного Тимора произошло землетрясение магнитудой 5,5

РИА Новости вчера в 23:44
Здоровье

В Бурятии количество зараженных коронавирусом выросло до 30

Количество зараженных коронавирусом в Бурятии выросло за сутки с 25 до 30, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе правительства Бурятии.
ТАСС вчера в 22:42
Шоу-бизнес

Журналистка, лицо и тело которой 10 лет назад изуродовали кислотой, снялась для обложки журнала

В 2009 году незнакомец облил Кэти кислотой.
Life.ru вчера в 08:06
Армия и оружие

Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»

Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
ТАСС вчера в 18:44
Единоборства

Нурмагомедов отказался от боя с Фергюсоном

Lenta.ru вчера в 18:16
Общество

Только шесть регионов в России не ввели режим самоизоляции

Власти шести из 85 регионов России не ввели режим самоизоляции, по данным на вечер 1 апреля.
Life.ru вчера в 21:05
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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